Clariant, ColorWorks® ile ilham verici çözümler sunuyor

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Masterbatches, ColorWorks® ile ambalaj ve tüketim ürünleri sektörleri için yüksek kalitede ve gelişmiş bir performans sunuyor.

Özel kimyasallar alanında bir dünya lideri olan Clariant, sanayiye yönelik kapsamlı ürün ve hizmet portföyünü büyütüyor. Sürekli olarak yeni teknoloji platformlarına yatırım yapan Clariant, özellikle ilham verici ve özel konseptlere sahip yüksek performanslı ürünler için, mevcut piyasa trendlerine hitap eden plastik sanayi inovasyonları geliştiriyor. Clariant Masterbatches İşletme Birimi, Clariant ailesi içinde küresel bir tasarım ve teknoloji hizmet ağı olan ColorWorks® ile özel bir hizmet sunuyor. Clariant bu hizmet kapsamında markalarla ve tasarım firmalarıyla yakından çalışarak, müşterileri için özel hazırlanmış renk kreasyonları geliştiriyor. ColorWorks®, markaların yeni ürünleri piyasaya daha hızlı sunmalarına, marka bilinirliğini ve değerini artırmak için rengi daha etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı oluyor.

TÜRK MÜŞTERİLER İÇİN FARKLI HİZMETLER SUNUYOR

Estetik taleplerin yanı sıra ürünün nihai uygulamasının teknik koşullarını da göz önüne alan çözümler geliştiren tasarım ve teknoloji merkezlerine sahip ColorWorks®, Türk müşterileri için de çok farklı hizmetler sunuyor. ColorWorks® arşivinde plastik malzemeler üzerine uygulanabilir 40.000 renk estetiği mevcut. ColorWorks®, müşterilerine ayrıca trend bilgileri ve piyasa araştırmaları, ilham panosu kreasyonları, kavramsal ve endüstriyel tasarım prototip çalışmaları, sanal prototip çalışmaları, teknik fizibilite değerlendirmeleri ve maliyet değerlendirmeleri de sunuyor. Geçtiğimiz yıllarda ColorWorks®, tüketici trendlerini analiz eden uluslararası trend öngörü rehberi ColorForward’ı Türkiye pazarına sundu. Türkiye Masterbatches Bölüm Müdürü Ufuk Açıkel konuyla ilgili şunları söyledi: “ColorForward’a Türkiye’den müşterilermiz yoğun ilgi gösterdi. Ambalaj, tekstil ve beyaz eşya sektörlerinde aktif olan müşterilerimize 2017’nin trendleri ve renklerini sunmuştuk. ColorForward 2018’i ise şimdiden müşterilerimizle paylaştık. Genellikle ambalaj sektöründen müşterilerimiz, özellikle sınırlı üretim ürünleri için trend renkleri seçme konusunda daha cesur davranıyor. Genel olarak belli segmentlerin belli renkleri tercih ettiğini söyleyemeyiz. Ama otomotiv gibi sektörler daha geleneksel ve uzun süre beğenilebilecek renkler kullanma eğiliminde oluyor.”

Clariant’ın bu sene İtalya, Como’da ColorForward 2019 çalıştayını düzenleyeceğini belirten Ufuk Açıkel, çalıştayın içeriğini şöyle özetiyor: “Çalıştayın ana konusu, dünya çapındaki toplumsal trendler

olacak. ColorWorks® tasarımcıları, 2018’de doğal yeşillerin, sıcak tonlu kırmızıların ve turuncuların trend renkler olacağını, 2019’da ise mor tonlarının ve açık mavilerin öne çıkacağını öngörüyor.”

#Clariant, #ColorWorks, #ilham