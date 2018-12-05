Checkpoint HP Indigo teknolojisini güncelledi

Checkpoint ciddi anlamda üretim için dijital baskıyı kullanan bir baskı tesisi kurmuş. Checkpoint’i tanıyıncaya kadar üç vardiya 24 saat sürekli baskı yapan bir ikinci vak’a henüz görülebildiğini sanmıyorum. Zahal, “Üretimimizin % 65’inin ofset % 35’ini dijital ile gerçekleştiriyoruz” diyor.
Checkpoint Türkiye Genel Müdürü Murat Zahal ile dijital tabaka baskı makine yatırımını konuşmak için bir araya geldik. Şirket zaten dijital baskıyı değişik etiket uygulamaları için farklı boyutlarda kullanan bir etiket üreticisi. Hali hazırda bir de HP Indigo 5500 yatırımı da üretim tesisleri içinde çalışıyordu. Checkpoint aldığı kararla makinesini HP Indigo 7900 ile güncelledi ve baskı yönetimi konusunda daha önemli avantajlar elde etti.