Çevre Dostu SubliNova Mürekkebinin Büyük Başarısı

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InkTec’in SubliNova mürekkebi, tekstil üreticilerinin çevre dostu ve güvenliği konusunu denetleyen Oeko-Tex Eco Pasaport sertifikası aldı.

Dünyanın önde gelen inkjet uygulama ve yazıcı üreticilerinden biri olan InkTec firması, SubliNova HI-LITE boya süblimasyon mürekkebi için Oeko- Tex® organizasyonundan ECO-pasaport sertifikası aldı. Oeko-Tex® Association Eco Passport uluslararası bir sertifika olup tekstil üreticilerinin çevre dostluğu ve güvenliği konularını denetleyen önemli bir belge. Bu sertifikanın kazanılması demek SubliNova HI-LITE mürekkeplerinin insan sağlığına ve çevre güvenliğine hiçbir zarar vermediği ve tekstil imalatında rahatça kullanılabileceği anlamına geliyor. InkTec Pazarlama Müdürü Rick Kim, konu ile alakalı olarak şöyle dedi, “SubliNova HI-LITE mürekkebimiz için böylesine önemli bir belgeyi, bağımsız bir kuruluştan almak bizim için büyük bir onur. Mürekkep grubumuzda bu madde önemli bir süblimasyon olup renk formülünde siyah ve renkliler için yüksek yoğunluk sağlamaktadır ve hem çok etkin hem de fiyat bakımından uygundur. InkTec markası ürün ve hizmetlerinde her zaman ürünlerinin çevreye duyarlılığına ve sürdürülebilir bir politika için katkı sunmaya devam etmiştir.” SubliNove HI-LITE, renk formülünde siyah ve renkliler için oldukça yüksek yoğunluk sağlamakta olup hem çok etkin hem de fiyat bakımından uygun olduğu gibi her türlü kaplamalı ve kaplamasız incecik (50-70 gr) kağıtlara bile hızlı kurutma süreci içinde baskı yapabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca, yüksek hız opsiyonu kalitesini de muhafaza edebilmektedir.

SubliNova HI-LITE Ürününün Ana Özellikleri:

Yığılma-Karşıtı Teknoloji

Epson DX5 ve Epson DX7 yazıcı kafası bulunan çizicilere uygun

Canlı renklerle yüksek renk konsantrasyonu

Kaplamalı ve kaplamasız ince (50-70 gr) transfer kağıtlara ile kullanıma uygun

Etkin uygulama, uygun fiyat

Yüksek hızda süper baskı kalitesi ve istikrarı

Eco Pasaport sertifikalı

Çevre dostu: formaldehitsiz, VOCs, Alkilfenol ve RoHS uyumlu.

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