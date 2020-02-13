CDP’den Bayer’e Su Güvenliğinde Tam Not

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Kurumsal yatırımcılar adına dünyadaki 8.400’den fazla şirketin sınırlı bir kaynak olan suyun stratejik yönetimine ilişkin verilerini analiz eden CDP, Bayer’e su güvenliği listesinde en yüksek derece olan “A” notunu layık gördü. Dünya çapında 71 şirket A derecesini elde ederken Almanya’dan 2 şirket A derecesi aldı. CDP, 2019 yılında toplam 96 trilyon dolarlık varlık değerini temsil eden 525 kurumsal yatırımcı adına su güvenliği, iklim değişikliği ve ormanlarla ilgili kurumsal veriler topladı.

Bayer verimli su kullanımına önem veriyor

Yatırımcılar, iklim değişikliği nedeniyle sıklığı artan kuraklık ve sel gibi hava olaylarından kaynaklanan riskleri nasıl yönettikleri ve hangi çözümleri geliştirdikleri ile ilgili şirketlerden bilgi talep ediyor. Dikkatli su yönetimi, su yollarının korunması konusunu önemseyen ve bu konuda çeşitli çözümler geliştiren Bayer, kendi üretiminde suyu mümkün olduğunca kapalı sirkülasyonda kullanıyor. Atık sular, çevredeki su yollarına verilmeden önce en son yöntemler kullanılarak temizleniyor. Ayrıca, risk yönetim programının bir parçası olarak su kıtlığı veya kurak koşulların olduğu bölgelerde bulunan dünya çapındaki tesislerde ve üretim yerlerinde su kaynaklarının yeterliliği düzenli ve sistematik olarak kontrol ediliyor.

Bayer, tarımı daha verimli su kullanımı için önemli bir alan olarak görüyor. Ürettiği dijital çözümlerle çiftçilerin su ve bitki koruma ürünlerini daha hassas bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. Bayer, ayrıca çiftçilere daha verimli sulama teknikleri kullanmalarında yardımcı oluyor. Kurak koşullar, su baskını ve aşırı hava koşullarının neden olduğu topraktaki tuzluluk oranının fazlalığında bile güvenilir verim sağlayan pirinç tohumunu üreten Bayer, daha az su kullanarak gelişen tohum çeşitleri üretmek için de çalışmalarını sürdürüyor.