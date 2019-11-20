Canon UVgel 460 Mürekkebine Dünya Otoritesinden Onay

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Canon UVgel 460 mürekkebi, dünya çapında lider güvenlik ve sertifikasyon şirketi olan UL Environment tarafından verilen “UL GREENGUARD Gold” sertifikası almaya hak kazandı. Bu akreditasyon ile UVgel 460 mürekkebinin okul, hastane gibi yerlerin iç alanlarında kullanımının güvenli olduğu kanıtlanmış oldu.

Mayıs ayında lansmanı gerçekleştirilen yeni Colorado 1650 rulodan ruloya yazıcı ile birlikte kullanıma sunulan esnek Canon UVgel 460, UL Environment tarafından verilen “UL GREENGUARD Gold” sertifikasını almaya hak kazanarak bu mürekkebin okullarda ve sağlık kuruluşlarındaki iç alan kullanımlarına uygun olması bakımından tescillenmiş oldu. Böylelikle UVgel 460, esnek mürekkebinin iç mekanlarda en güvenilir baskıları alabilme özelliğinin kanıtlanmasıyla dünyanın en önemli otoritesi olan UL Investment tarafından onaylanmış oldu.

Dünya otoritesinden alınan tescil ve sertifikaya yönelik mutluluğunu dile getiren Canon EMEA Geniş Formatlı Grafikler Birimi Başkan Yardımcısı Michele Tuscano “Piyasaya sunulmasını izleyen ilk birkaç ay içerisinde Colorado 1650 modelimizle ilgili çok güzel yorumlar aldık. Müşterilerimiz ve akredite iş ortaklarımız özellikle onlara tek bir tuş dokunuşuyla parlak ve mat çıktı arasında geçiş yapma olanağı tanıyan FLXfinish özelliğini beğendiler. Bu özellik, çevreyle ilgili akreditasyonu temel bir koşul haline getirerek birinci sınıf iç mekan POS grafikleri ve estetik dekorasyon uygulamaları için harika fırsatların kapısını açıyor. Bu yeni sertifika ile birlikte müşterilerimiz ve iş ortaklarımız Colorado 1650’nin becerilerini, bu yazıcı ile alınan baskıların tüm iç mekan uygulamaları için güvenli olduğunu bilerek, iç rahatlığıyla tanıtabilir” dedi.

Birçok uygulamada kullanılabilen teknoloji

Canon UVgel 460 mürekkebi yüzde 85 oranında esnemesiyle kendinden yapışkanlı vinil ve polyester tekstillerde de tercih edilebiliyor. Bu özelliği ile baskının rahatlıkla katlanması, sarılması veya kıvrılmasını sağlanıyor. Sertifikalı mürekkep, iç mekanlardaki çerçeveli kanvaslar, kumaşa dijital baskısı alınan yönlendirmeler, önden ve arkadan aydınlatmalı grafikler, esnek duvar kaplamaları gibi yüzey dekorasyon uygulamaları ve dış mekanlardaki taşıt grafikleri gibi birçok farklı uygulamada rahatlıkla kullanılabiliyor.