Canlar Mekatronik  ITMA’da SMART VISION’u tanıttı

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Fethi ÖZKÖK – Genel Müdür

“Canlar Mekatronik olarak, ITMA 2019 Fuarı’nda SMARTVision yeni nesil kumaş makinamızın yanında 2015 yılından bu yana başarısını göstermiş olan TECHsmart Kumas Boyama makinamızı, Yeni Tip Pipo Tipi Kumaş Boyama makinası ve Bobin Boyama makinamızı sergiledik.

Yeni nesil kumaş boyama makinamız olan SMART Vision’un ilk gösterimi oldu. Yüksek kalitede kumaşlara cevap verebilen ve bunun yanı sıra enerji maliyetleri açısından da minimum seviyeleri yakalayan SMART Vision, fuarın en dikkat çeken makinalarından biri olmayı başardı. Enerjinin üretim maliyetlerinde en önemli faktör haline geldiği günümüzde TECHsmart’ın yakaladığı başarıyı daha da aşağılara indirmek için tasarlanan SMART Vision makinamız kullanıcılar için sağladığı rekabet gücü ve çok ciddi şekilde sağlamış olduğu su tasarrufuyla, çevreci yönü tüm dünyadan gelen ziyaretçiler tarafından takdir görmesini sağladı.

Genel olarak baktığımızda fuar hem faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden gelen ziyaretçilerle buluşarak ilgili pazarlardaki etkinliğimizi arttırabilmemizi, hem de yeni pazarlara açılmamıza imkân veren iş bağlantıları kurmamızı sağlaması sebebiyle bizim açımızdan çok verimli bir fuar oldu. Bu bağlamda katılımda bulunduğumuz her fuarda olduğu gibi bu fuarda da ülkemizin ve markamızın en iyi şekilde temsili ve müşteri portföyümüzü artırma hedefine ulaşmış olduk. Ziyaretçi açısından başarılı bir organizasyon olması ile birlikte, Türk makine katılımcıları olarak stant ve makine kurulum aşamasında fuarda ciddi organizasyon aksaklıkları yaşanmıştır. 2015 İtalya fuarı ile karşılaştırdığımızda, 2019 İspanya’nın organizasyon eksiklikleri tüm katılımcıları olumsuz yönde etkilemiştir. 2023 yılında markamızın gücü ve tüm dünya tekstil trendlerinin sergilendiği fuarımıza tekrar katılım gerçekleştirmek planlarımız arasındadır.”