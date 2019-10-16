Çalık Denim, Yerel Artizanlara Desteğini Sürdürüyor

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Tasarımlarında dünyanın önde gelen premium denim üreticilerinden Çalık Denim’in kumaşlarını kullanan One Square Meter, yepyeni koleksiyonuyla 25-26 Ekim tarihlerinde Amsterdam Denim Days’deki yerini alacak.

İnovatif yaklaşımlarla özgün denim koleksiyonları tasarlayan Çalık Denim, dünyanın lider marka ve tasarımların yanı sıra yerel artizanlarla da gerçekleştirdiği iş birliklerine devam ediyor.

Tasarımlarını, daima yenilikçi fikirlere yatırım yapan Çalık Denim kumaşlarıyla üreten One Square Meter, bu yıl 25-26 Ekim’deki Amsterdam Denim Days’de yeni koleksiyonunu sergileyecek. ‘Yavaş moda’ hareketine yeni anlamlar kazandıran yerli hazır giyim markası One Square Meter, festival katılımcılarına denim kumaş üzerine ağaç baskı tekniği konulu bir de workshop verecek. Sürdürülebilir ve sorumlu moda ilkelerini benimseyen yerli hazır giyim markası, bu geleneksel tekniği ilk günden beri üretiminin ayrılmaz bir parçası olarak kullanıyor.

Zeynep & Çağrı Berksü çiftinin kendi evlerinde çanta tasarlayarak oluşturdukları One Square Meter markası, yeni koleksiyon tasarımlarını Balıkesir Gömeç’teki atölyelerinde Çalık Denim kumaşları ile üretiyor. Sürdürülebilir üretimi destekleyen malzemeler kullanmaya özen gösteren One Square Meter, üretimini büyük bir özenle el işçiliğiyle yürütüyor. Moda dünyasında yeni bir başarı hikayesine imza atan marka, atölyelerinde büyük bir özveriyle şekil verdikleri ürünlerini Amsterdam’da vitrine çıkaracak.

Her yıl Amsterdam’da düzenlenen Denim Days, dünyanın dört bir yanındaki denim üreticilerini, markaları ve denim tutkunlarını, sektördeki son gelişmeler, inovasyon, eğitim ve sürdürülebilirlik hakkında konuşmak için bir dizi etkinlikte buluşturuyor.