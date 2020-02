Bursalı, Heimtextil’de yeni koleksiyonu ile göz kamaştırdı

Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı olan Bursalı, sektörün dünya ölçeğindeki en büyük başarıyla boy göstermeye devam ediyor. Firma Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Ev ve Ticari Mekân Tekstilleri Uluslararası Fuarı’nda (Heimtextil 2020) yerini aldı. 7 – 10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ve dünyanın dört bir yanından binlerce firmanın katıldığı fuarda Bursalı, doğal boyalarla renklendirdiği Nuacotton Green koleksiyonu ile ilgi odağı oldu. Fuarda Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği yenilikçi ve katma değerli ürünleriyle, dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin beğenisini toplayan Bursalı tam not aldı. Fuar hakkında açıklamalarda bulunan Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, fuar boyunca stantlarının yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Bursalı, her yıl Heimtextil’e katıldıklarını ifade ederek, “Tamamen doğal boyalarla renklendirdiğimiz Nuacotton Green Line’ı tanıttığımız fuar, gerek mevcut müşterilerimizle yaptığımız görüşmeler gerekse de potansiyel müşterilerimizle kurduğumuz etkin diyaloglar sayesinde oldukça verimli geçti. Standımız ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. 65 ülkeden 2 bin 952 şirketin katıldığı fuar bizim için oldukça keyifli geçti” dedi.