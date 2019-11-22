Buğday Saplarından Giysiler?

Döngüsel ekonomiye ait yeni iş önerileri geliştiren enerji firması Fortum, sürdürülebilir lif teknolojileri alanında çalışan Spinnova ile birlikte; dünyanın “tarımsal atıklardan mamul” ilk giysilerini, Vancouver’da gerçekleştirilen “Textile Exchange Sustainability” Konferansı’nda sundu.

Bir t-shirt ile çözgüsü organik pamuk olan bir ceket ve etekten oluşan 3 parçalık prototip giysilerin son derece özgün olduğu söylenebilir; zira bu giysilere ait yaşam döngüsü analizleri (LCA), prototiplerin hammadde eldesi, işlenmesi ve imalatı bağlamında çok çok düşük çevre etki faktörü olduğunu gösteriyor.

Henüz pilot denemeler aşamasında olan Spinnova Teknolojisi; mikro fibrilli selülozu (MFC), herhangi bir kimyasal içinde çözmeden, mekanik olarak life dönüştürmeye imkan veriyor.

Bunun anlamı, teknoloji ilave geliştirmelere ihtiyaç duyulmaksızın çeşitli orman ve doğal bitki örtüsü atıkları, her türlü ağaç ve ahşap işleme atölye fireleri, evsel organik atıklar, tarımsal atıklar ve benzerinden lif eldesi için kullanılabilir. Şimdilerde, Fortum ve Spinnova, özellikle tarımsal atıklardan “sürdürülebilir liflerin” üretimini sağlayacak bir rafineri kurmanın planlarını yapıyorlar.

Rafinerilerin, petrol işlemeye benzer şekilde “bileşenlerine ayırma” teknolojisi üzerine kurgulanacağı ve böylece buğday sapı gibi tarımsal atıklardan hammadde olarak yararlanabilme verimliliğinin oldukça yüksek seviyelere çıkarılabileceği ifade ediliyor.

2020 tekstil ve hazırgiyimde sürdürülebilirliği daha çok tartışıp, konuştuğumuz bir yıl olacağa benziyor…