BTC’den sürdürülebilirlik için ‘Susuz Tekstil’ teknolojileri

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Terbiye hazırlık ve baskı hazırlık için sunduğu teknolojik çözümlerle su, kimyasal ve enerji kullanımını aşağılara çeken BTC Bilgi Teknolojileri, sürdürülebilirlik misyonunu gerçek bir hedefe dönüştürüyor.

Gerek oluşturduğu katma değerle gerekse istihdam kapasitesi ile tekstil, küresel ekonominin en önemli iş kolları arasında önemini koruyor. Tekstil aynı zamanda çevre üzerinde en fazla baskı yapan iş alanı olarak kabul ediliyor. Üretim sürecinde kullanılan su, kimyasallar ve enerji miktarının yanı sıra, üretim sonrasında bu kaynakların çevreye zarar veren içeriklerle tekrar salınması temel tartışma konularını oluşturuyor. Bu nedenle, sürdürülebilirlik ve doğaya saygılı bir üretim konusu, birçok endüstriden önce tekstil sektöründe kendini gösterdi ve ilk çözümlerini sunmaya başladı.

Türkiye’nin önde gelen tekstil teknolojileri tedarik firması BTC Bilgi Teknolojileri, çevreye saygılı, sürdürülebilir tekstil üretim sürecine dönük, Endüstri 4.0 uyumlu, öncü çözümlerle pazara sesleniyor. BTC, ‘Susuz Teknoloji’ olarak tanımladığı yenilikçi çözümlerle sürdürülebilir endüstriyel prosesleri mümkün kılıyor. Bu çözümler ile boya ve baskı öncesi kumaş ön hazırlığında kullanılan su miktarında %90’a tasarruf sağlanıyor.

TEKSTİL ÜRETİMİNDE TASARRUF SU İLE BAŞLIYOR

Türkiye’nin biyolojik kapasitesiyle tekstil üretiminin ekolojik ayak izini dengelemek için çözümler sunduklarını söyleyen BTC Bilgi Teknolojileri firma sahibi Nurten Ergün, 3 yıldır Horizon 2020 çerçevesinde ‘Susuz Tekstile Doğru’ sloganıyla çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Ergün sözlerini şöyle sürdürdü; “Tekstil terbiye ve baskı işleminde su, kimyasal ve enerji kullanım oranları oldukça aşağıları çeken çözümlerle ürün portföyümüzü genişlettik.

Örneğin pamuklu, polyester, polyamid, yün, ipek, denim kumaş terbiyesinde susuz ön işlemler konusunda Grinp firması tarafından geliştirilen ve üretilen Plazma Teknolojisi öncüdür. Ayrıca, yine Grinp firması tarafından üretilen Pair Plazma teknolojisi ile baca filtrelemeye gerek kalmaz, VOC ve kötü kokular oluşmaz.”

Tekstil üretim sürecinde suyun en fazla elyaf temizliğinde ve terbiye ön-işleminde kullanıldığına dikkati çeken Ergün, BTC olarak sürdürülebilirliği baskı sürecine de taşıdıklarını dile getirdi. Ergün sözlerini şöyle sürdürdü; “SWIFTJET markamız ile reaktif ve pigment dijital baskıda susuz kumaş ön işlemi sağlıyoruz. Böylece bir yılda 65 tondan fazla su, 700 bin kWh’tan fazla enerji ve 7 tondan fazla kimyasaldan tasarruf sağlanıyor. SKYJET ile aynı anda bir kumaşın her iki yüzüne baskı gerçekleştirebiliyoruz. KERAJET-KERATEX ise modüler baskı kafası ve sirkülasyon kapasitesiyle kafa tıkanmalarına ve komple kafa değiştirmeye son veriyor.”

Sektörde sürdürülebilirlik anlamında bir farkındalık oluşturduklarını dile getiren Nurten Ergün, 14 Kasım 2019’da Susuz Tekstil Konferansı düzenleyecekleri bilgisini verdi.