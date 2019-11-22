BTC Tekstilde Sürdürülebilir Üretim İçin Düğmeye Bastı

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BTC Bilgi Teknolojileri tarafından organize edilen, sürdürülebilir ve temiz bir tekstil üretim yöntemini masaya yatıran 1. Water Intelligence-Susuz Tekstile Doğru Konferansı zengin içeriği ile büyük bir ilgi gördü.

Türk tekstil endüstrisinin en önemli çözüm partnerlerinden BTC Bilgi Teknolojileri tarafından 14 Kasım tarihinde Polat Renaissance Otel’de düzenlenen, tekstil endüstrisinde su yönetimi, sürdürülebilir ve temiz üretim odaklı 1. Water Intelligence – Susuz Tekstile Doğru Konferansı büyük bir başarı elde etti. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) desteği ve sektörden geniş bir katılımla gerçekleştirilen konferans ‘Susuz Tekstil’e Doğru’ sloganıyla tekstil üretiminde yaşanan çevresel sorunları masaya yatırdı ve sürdürülebilir çözüm yollarını gösterdi.

Tekstil endüstrisinin dokuma, terbiye, boya ve baskı segmentlerinde önde gelen 75 firmasından 130 katılımcı ile gerçekleşen konferansa hem sektör hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan tam destek sunuldu. Konferansa TTTSD Başkanı Vehbi Canpolat, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı yetkilisi Hakan Balman, Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Başkanı Adil Nalbant başta olmak üzere üst düzey firma ve mülki idare yetkilileri katıldı.

Temiz üretimle doğal kaynaklar korunacak

Water Intelligence – Susuz Tekstile Doğru Konferansı’nın açılış konuşmasını gerçekleştiren BTC Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nurten Ergün desteklerinden dolayı tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Hedeflerinin temiz üretim uygulamaları çerçevesinde sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir yaşam olduğunu söyleyen Ergün sözlerini şöyle sürdürdü; “İlkini gerçekleştirdiğimiz bu konferansın odağında doğal kaynakların, özellikle suyun korunması yer alıyor. Temiz bir üretim ile su kullanımının en aza indirilmesi ve kullanılan suyun tekrar üretim sürecine dahil olmasını mümkün kılan yeni teknolojiler ve çözümler bugün konuşulacak. Konferansımızın 3 temel başlığı bulunuyor; su yönetimi, suyun geri kazanılması ve susuz teknolojiler.”

Nurten Ergün geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmeliği (EKÖK) Taslak Çalıştayı’nın düzenlendiğini hatırlattı. Tekstil üretiminin çevreye verebileceği olumsuz etkilerin en aza indirilmesinin amaçlandığını belirten Ergün; “Çevreye uyumlu üretim yönetiminin sağlanmasına, üretim sırasında suya, havaya ve toprağa verilecek her türlü emisyonun kontrolüne, hammadde ile su, kimyasal ve enerjinin etkin kullanımına ve temiz üretim tekniklerinin kullanılmasına ilişkin EKÖK çalışmalarını tamamen destekliyoruz” dedi.

BTC Bilgi Teknolojileri’nin sektörde 25 yılı geride bıraktığını dile getiren Nurten Ergün, firmanın danışmanlık, dijital baskı makineleri ve son olarak da sürdürülebilir, temiz üretim teknolojileri konusunda bir çözüm sağlayıcıya dönüştüğünü dile getirdi. Ergün; “Düzenlediğimiz bu konferans sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir yaşam hedefine odaklanıyor. Sektördeki tüm ana paydaşlarla tekstil moleküler kimyası ve entegre su yönetimi imkanı hakkında gerekli farkındalığı yaratmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Tekstil endüstrisi sürdürülebilir bir yapıya dönüşüyor

Türk tekstil endüstrisinin günümüzde 80 milyar dolarlık üretim gücüne sahip olduğunu söyleyen TTTSD Başkanı Vehbi Canpolat, önümüzdeki 10 yılda bu değeri 120 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Küresel trendlere ve tüketici taleplerine bağlı kalarak gelişimin süreceğini ifade eden Canpolat, dünyada üretim şekillerinin değiştiğini ve çevresel duyarlılığın arttığını belirtirken şunları dile getirdi;

“Sürdürülebilirlik ve geri dönüştürülebilir ürünler hayatımızda daha fazla yer alıyor. Genel olarak sanayileşirken dünyayı kirlettik. Bunun değişmesi gerekiyordu ve bu konuda en duyarlı sektörlerden biri tekstil sektörü oldu. Geri dönüşüm ile hammadde kullanımı en aza iniyor, kullanılan ürün tekrar üretim döngüsüne giriyor ve dünyamızı daha az kirletiyoruz. Yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle üretim sürecinde daha az su kullanımı, kullanılan suyun geri dönüşümle tekrar kullanılabilmesi gibi konular artık hayatımızın içinde.”

Türkiye su fakiri olmaya doğru gidiyor

Gelişen teknolojilerin hayatımızı kolaylaştırıp yaşam konforumuzu arttırırken çevre üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı yetkilisi Hakan Balman, bunların bazen geri dönüşü imkânsız çevre sorunlarına yol açtığını bildirdi. “Hızlı nüfus artışı, aşırı yanlış sanayileşme, kuraklık, aşırı tüketim gibi faktörler su kaynaklarını başta olmak üzere, tüm doğal kaynakları dünya çapında ciddi şekilde tehdit ediyor” diyen Balman, Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını, hatta su fakiri olmaya doğru ilerlediğinin altını çizdi.

Hem miktar hem de kalite açısından su kaynaklarının korunması gerektiğini belirten Balman, çevrenin korunması için entegre bir bakış açısına ihtiyaç olduğunun açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava, su ve toprak kirliğinin henüz oluşmadan kaynağında engellenmesi konusuna odaklandığını ifade eden Balman, temiz üretim yöntemleri ve kaynakların verimli kullanımı ile atık oluşumunun en aza indirgeneceği, bunun hem çevre de hem de maliyet anlamında olumlu katkılar yaratacağını söyledi. Balman temiz sanayi üretimi için ilk çalışmaların tekstil sektöründe başladığını ve sektörde yüksek bir farkındalık olduğunu da sözlerine ekledi.

Soyuttan Somuta Geçiş: Sürdürülebilirlik ve Su Yönetimi

Tekstil tedarik zincirinde yer alan birçok firmadan karar alıcıları ve uzmanları buluşturan 1. Water Intelligence Konferansı gün boyu birçok oturuma ve sunuma sahne oldu.

Konferansın ilk oturumunda düzenlenen panelde bir araya gelen konuşmacılar Blue Circle Capital AG’den Chiaretto Calo ve Paolo Gramaglia, PLV Innovation’dan Simone Priante ve Miroglio Group’tan Giuseppe Miroglio tekstil endüstrisindeki sürdürülebilirlik ve su yönetimi konusunu ele aldılar. Bu alandaki somut çalışmaların konuşulduğu oturumda tekstil sektörünün önemli markalarından Miroglio’nun attığı sürdürülebilirlik adımları ayrıntılı olarak konuşuldu. Ayrıca, Grinp firması CEO’su Dr.Francesco Parisi ise tekstilde Plazma teknolojisini ve Pair teknolojisiyle havanın kötü kokulardan temizlenmesi ve filtreme çözümlerini anlattı. Diğer katılımcı firmalar arasında yer alan Dalmar Impianti Spa adına konuşma yapan Dr. Massimo Martini, tekstilde suyun geri kazanımının ele alındığı bir sunum yaptı. Suyun verimli kullanımıyla, üretimde %95’e varan su tasarrufunun nasıl mümkün olduğu sırasıyla Ecolab-Nalco Water’dan Arda Uzunlar ve PLV Innovation adına Dr. Simone Priante tarafından dile getirildi. Kerajet firması adına konuşan Paco Badenes pigment dijital baskı ile su kullanımının nasıl sonlandırıldığını, BTC Bilgi Teknolojileri’nden Nurten Ergün SwifJet’in kumaş ön işleminde susuz çözümlerini, Dupont firması adına Dilara Pekgüçlü ve Armor Group adına Ufuk Mercan da susuz dijital baskı konularındaki geliştirilmiş çözümleri sundular.

BTC Bilgi Teknolojileri tarafından ilki büyük bir başarı ile gerçekleştirilen Water Intelligence Konferansı’nın 2. edisyonu 2020 yılında organize edilecek.