BRÜCKNER Techtextil’de: Başarının itici gücü olarak yenilikçilik

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YENİ BRÜCKNER SUPRA-FLOW BA HAVA GEÇİŞLİ TERMOFÜZYON FIRINI

Özellikle hijyen nonwovenleri alanında trend, daha yumuşak bir tutuş, daha fazla hacim ve daha düzgün dokuya sahip daha iyi kalitede ürünlere doğru gidiyor. BRÜCKNER SUPRA-FLOW BA bant fırını ile desteklenen dünyadaki nonwoven üreticileri bu sayede yüksek kalitede nihai ürünleri üretebilecek teknolojiyi elde ediyorlar. Yeni SUPRA-FLOW BA, bağlanmamış ağın daha hassas bir şekilde taşınmasını garanti etmektedir. Bu ise, sofistike bir hava sirkülasyonu tasarımı ile sağlanmaktadır. Aynı zamanda minimum ısı tüketimi, yüksek akış homojenliği ve tüm çalışma genişliği boyunca sağlanan sabit sıcaklık dağılımı gibi ayırt edici özelliklere sahiptir. Fırın haznesinin rahat erişilebilir olması ise, bakım kolaylığı sağlamaktadır. Kurutucu 4600 mm’ye kadar çalışma genişliğine sahiptir. 250 m / dk’ya kadar üretim hızları için tasarlanmıştır ve bu nedenle hat optimizasyonu için önemli bir potansiyel sunmaktadır. Hava geçişi ilkesine göre BRÜCKNER SUPRA-FLOW BA high-end thermofusion fırınında fikse edilen özellikli nihai ürünler arasında çocuk bezi için kullanılan nonwoven kumaşlar (ADL, üst tabaka, arka tabaka), kadın bakımı için kullanılan dokusuz ürünler, hasta bezleri (yani başka bir deyişle idrarını tutmakta zorluk çeken hastalar için bezler) ve aynı zamanda filtre kumaşları ve özellikli nonwoven ürünleridir.

BRÜCKNER SUPRA-FLOW BX ÇİFT KAYIŞLI KURUTUCU

BRÜCKNER, bir yıl önce, üstün nitelikli dokusuz yüzeyler için üretmiş olduğu termofüzyonda revize edilmiş çift bantlı fırınını konusunda uzman olan kitlelere sunmuştu. Buradaki amaç, kaynakları koruyan dokumasız kumaş üretimi sağlamak amacıyla birincil enerji kullanımını düşürmek ve buna bağlı olaraktan üretim maliyetlerini azaltmaktı. BRÜCKNER’in mühendisleri, piyasaya sürülen çift bantlı fırın SUPRA-FLOW BX ile sadece verimlilikteki bu artışı değil, aynı zamanda “iyi tasarım en basit olandır” prensibini rehberlik edinerek, daha az bireysel parçayla hava sirkülasyonunu kolay kullanım prensibi anlamında yeniden inşa etmeyi başardılar. Dahası 2018 yılında, farklı konfigürasyonlarda bir çok SUPRA-FLOW BX’in satışı gerçekleşmesinin ardında da birçok ufak detay iyileştirmesi yatıyordu.

Fırın, doğal, sentetik ve/veya geri dönüştürülmüş elyaftan yapılmış yüksek ve orta oranda sıkıştırılmış elyaf levhaların yanı sıra, yüksek nitelikli nonwoven kumaşların üretimi için de uygundur. Bu hava-geçiş sistemine göre çalışan konvektif (taşınımlı) bir fırın sistemidir. Her bölmede akış yönü, ürün gereksinimlerine göre ayrı ayrı ayarlanabilir. Çoğu durumda, matris fiberlerin yanında bulunan temel materyal, iki bileşenli fiberler (PES / CoPES, PP / PR) ve PP gibi düşük sıcaklıklarda erimekte olan bağlayıcı fiberlerdir. Termoplastik veya duroplastik tozlar bağlayıcı olarak da kullanılabilmektedir.

SUPRA-FLOW BX, daha yüksek ağırlık, kalınlık ve / veya yoğunluğu olan ve ürün boyunca akış sırasında nispeten yüksek basınç kayıpları yaşayabilecek ürünler için özellikle uygundur. Sistem dahilinde uygulanabilecek işlemleri şu şekilde sıralayabiliriz: Termofüzyon (PP, PET / CoPET, PP / PE malzeme yapıştırmaları için), ısıl işlem ve kurutma. SUPRA-FLOW BX özellikle yatak, yorgan, iç döşeme, yalıtım, mobilya (döşeme, minder), temizlik (kuru ve ıslak mendil, boyacı kapak folyoları), otomotiv parçaları (tavan döşemeleri, ısı yalıtımı, ses yalıtımı, koltuk kılıfları), inşaat sektöründe ısı ve ses yalıtımı ve taşıyıcı malzemeler (zemin kaplamaları, teknik kaplamalar) için ziyadesi ile uygundur.

BRÜCKNER SUPRA-FLOW BE KAYIŞLI KURUTUCU

Bu tip bir fırın, özellikle özel bağlama sistemleri ile dokunmuş hafif nonwoven kumaşların hassas kurutulması için uygundur. Bu tür işlemler için BRÜCKNER, SUPRA-FLOW BE tipi kayışlı kurutucunun yanı sıra köpük fuları, silindir kurutucu grubu ve kurutucunun akış yönünde yumuşatıcı kalenderi de sağlamaktadır. Başarılı uygulamaları bulunan BRÜCKNER SUPRA-FLOW BE, medikal sektörüne yönelik yüksek kaliteli dokusuz kumaşlar üretmektedir.

MİNİMUM UYGULAMA ÜNİTESİ, ECO-COAT

BRÜCKNER, asgari uygulama ünitesini bir kez daha geliştirerek çok daha ileri bir seviyeye getirmiştir. Müşterilerinin kullanım esnasında elde edebilecekleri avantajları şu şekilde belirtebiliriz: Düşük Ekleme teknolojisi (kumaş nemi <60 g / m²), düşük su tüketimi, sonraki kurutma işlemlerinde yüksek enerji tasarrufu, düşük artık su (her bir metrelik çalışma genişliği başına 2,5 l) ve sonuç olarak parti değişimi sırasında atılması gereken daha az kimyasal madde kullanımı.

ECO-COAT ünitesi çektirme ve kumaş ağının en üst ve en alt tarafında hassas tek taraflı Kiss-Roll Kaplamanın (Tekneden Sıvama) yanı sıra hidrofobizasyon (su iticilik özelliği) veya gravür medane ile ön dozajlama vasıtasıyla yumuşatıcı uygulaması gibi ilave işlevsellikler kazandırmaktadır. Ek olarak, tek taraflı mürekkep püskürtmeli hazırlığı da imkân sağlamaktadır. Özellikle moda ve teknik uygulamalar için çok çeşitli bitim kimyasalları ile tek taraflı işlevsellik gerçekleştirilebilir. BRÜCKNER, Leonberg’de yer alan laboratuvar tesislerinde her daim teknoloji uzmanlarının destekleriyle deneme testleri yapma imkânı sunmaktadır.