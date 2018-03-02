BRÜCKNER, TAYAL projesi için kuru finiş hatlarını tedarik ediyor

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Kamuya ait Cezayir şirketleri Groupe C & H, TEXALG, SNTA ve TAY Grubu ile kırk yılı aşkın tecrübesi ile dünyanın en büyük tekstil fabrikalarından birini kurmak üzere kurulan bir ortak girişimdir.

Bu mega proje önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek birkaç aşamadan oluşuyor. Projenin geniş kapsamlı ve çok amaçlı hedefleri var: Cezayir, orta vadede tekstil ithalatından mümkün olduğunca bağımsız hale gelecek ve bu proje çok sayıda iş oluşturacak. Yaklaşık 2.500.000 m2’lik bir alan üzerinde 800.000.000 USD’lik bir yatırım hacmi ile önümüzdeki yıllarda çeşitli dikey düzenlenmiş tekstil tesisleri, çeşitli tekstil ürünleri kategorileri üzerine uzmanlaşarak inşa edilecek. Özellikle harika olan şey, yeni şirketin birçok yeni işçi için büyük bir iç hizmet ve eğitim merkezi olması olacaktır. BRÜCKNER olmadan önce, kuru finishing için pek çok makinenin temini, kurulumu ve devreye alınması uzun bir yoldu. Proje koordinasyon ekibi çok dikkatli seçildi. Sonuç, tedarikçileri farklı kriterlere göre seçmek ve her zaman en yüksek standartlara ulaşmak için derlenen oldukça deneyimli ve yetenekli bir ekip oldu. Her şeyden önce, gerekli makinelerin teknolojik konsepti, sayısı ve bireysel özellikleri seçilmelidir. Birçok toplantı ve kapsamlı bir görüş ve deneyim değişimi, özelliklerin optimizasyonuna yol açtı. Bir yandan, makineler kolay bir operasyona izin vermeli, öte yandan otomasyon, kalite kontrolü ve uzaktan bakım için birçok olanak sunabilmelidir.

Olası makine tedarikçilerinin seçimi üç ana kritere göre yapılmıştır: verimlilik, ürün kalitesi ve mümkün olan en yüksek enerji verimliliği. Buna ek olarak, ekip mevcut yerel hizmete olduğu kadar hızlı ve esnek satış sonrası hizmetleri üzerinde yoğunlaştı. BRÜCKNER, yukarıda bahsedilen noktalarda kuru finisajda en iyi seçenek olarak seçildi ve koordinatörleri geçmişte kalıcı ve güvenilir bir işbirliği ile ikna edebildi. Aile sahibi ve aile şirketi olan BRÜCKNER gelecekte de sadık bir işbirliğine güven ve inanç verir.

Projenin ilk adımı Denim, Denim olmayan ve triko bölümlerine ayrıldı. Söz konusu makina, her yıl 12 milyon pantolon, 6 milyon gömlek ve 12 milyon tişört üretimi için tam, tamamen entegre üretim hatlarıdır. Arzın kapsamı çeşitli stentler, sanfor serileri, termosol boyama ve son derece esnek Denim finiş hatları içerir. Tüm bu makineler ısmarlama olup birçok seçeneğe sahiptir. Ev tekstili üretimini içeren bir sonraki aşamanın gerçekleştirilmesi için hazırlıklar halihazırda devam etmektedir.

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