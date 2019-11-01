Brisa, ihracatta vites büyüttü

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Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation iştiraki olan Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, yılın ilk dokuz ayında gösterdiği performans ile yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Şirket, yılın ilk dokuz ayında ihracatta vites büyütmeye devam etti ve ihracat tonajını, geçen yılın aynı dönemine göre %27 arttırarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa’daki orijinal araç üreticileri Brisa’nın ürettiği lastikleri kullanmaya başladı.

Güçlü performansı ile Brisa, yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ciroda %19, FAVÖK seviyesinde ise %23 artış elde etti.

Bridgestone ve Lassa ana markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 1 Ocak-30 Eylül 2019 dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirket, yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat tonajını %27 artırarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Güçlü bir performans sergileyen Brisa, yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %23 FAVÖK büyümesi gerçekleştirdi. Şirketin toplam cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre %19 artışla 2,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin FAVÖK büyüklüğü 456 milyon TL’ye ulaştı.

Verimlilik ve operasyonel performansın temel göstergesi olarak Nakit Yönetimini çalışmalarının merkezine koyan ve son 2 yıl içinde, işletme sermayesi devir hızını 1,8’den 6’lar seviyesine çıkartan Brisa, ilk dokuz aylık dönemde de dengeli bir nakit yönetimi gerçekleştirerek işletme sermayesi devir hızındaki iyileşmesine devam etti.

Brisa’nın ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, Türkiye’ye katma değer sağlayacak çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek şunları söyledi;

“Brisa, küresel ve yerel pazarda zorlu koşulların yaşandığı 2019 yılı için belirlediği hedeflere emin adımlarla ilerliyor. Şirketimiz, 2700 çalışanı, İzmit ve Aksaray’da en yeni teknolojilerle donatılmış fabrikalarında ortaya koyduğu yerli üretim ve ARGE gücü, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda katma değerli ürün ve hizmetleriyle elde ettiği başarı ve rüzgarına aldığı Akıllı Kültür dönüşümü ile dijital ve yeni nesil iş dünyasının öncüleri arasında yer alıyor.

Bu dönemde, uluslararası satış hacimlerimizi artırarak ihracatta büyümeye devam ettik ve ülkemizi global pazarlarda başarıyla temsil ettik. Yılın ilk dokuz ayında toplam 11 yeni pazara giriş yaptık. Örneğin; son çeyrekte İzlanda, Yemen ve Sri Lanka’yı da ihracat pazarlarımız arasına kattık. Uluslararası iş ortaklarımızla güçlü bir bağ inşa etmek için de canla başla çalışıyoruz.

Bu dönemde 500’e yakın uluslararası iş ortağımızı evimizde ağırladık, yerli üretim gücümüzü, ürünlerimizi, fabrikalarımızı tanıttık. Ayrıca, orijinal ekipman kanalımızı güçlendirmek için gerçekleştirdiğimiz ARGE yatırımlarının da meyvelerini almaya başladık. Bu çalışmalar bu kanalda Brisa teknolojisini öyle bir seviyeye getirdi ki artık Avrupa’da da orijinal ekipman, araç üreticilerine de ürünlerimizi ihraç ediyoruz.

Son yıllarda çalışanlarımıza ve işimize yaptığımız dijitalleşme odaklı yatırımlar, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik, 360 derece tasarlanmış akıllı mobilite çözümlerimizi sürekli olarak güçlendirmemize olanak tanıyor. Geleceğin yolculuğuna doğru toplam değer önerilerimizi tüketici kanalında Otopratik’lerle ticari kanallarda ise Propratik ve Filopratik’lerle pazara sunuyoruz. Tüm Pratik ailesinin Türkiye’de hızlı bakım çözümlerinde lider olması bizi gururlandırıyor.

Son olarak ticari filo müşterilerimizin lastik, servis ve operasyonel yönetim ihtiyaçlarına odaklanan Dijital Filo hizmetlerimizle sektörümüzde bir ilki daha hayata geçirdik. Lastiğin ötesinde hizmetler sunmak üzere start-up ekosistemi ile de iş birliklerimiz ve açık inovasyon kapsamında ortak çalışmalarımız güçlenerek devam ediyor.

Bütün bunları, yenilikleri takip eden, uygulama cesaretini gösteren, birbirinden öğrenen Brisalılar ve iş ortaklarımız gerçekleştiriyor” şeklinde konuştu.