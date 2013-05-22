Birteks ’ten yuvarlak örgü sektörüne çözümler

Paylaş

Yaklaşık 20 yıl önce iğne ve platin satışı üzerine yoğunlaşan Birteks Triko Tekstil, yapmış olduğu geniş çaplı Ar-Ge çalışmalarından sonra Japonya ve Tayvan ile işbirliğine giriyor. Bünyesinde bulunan (Japon) SHIBATA ve (Tayvan) TOLON markaları ile daha kaliteli ve daha uygun fiyat politikasının izlenmesine yardımcı olan Birteks, daha sonraki dönemlerde Alman yağ markası Klüber yağlarının bayiliği ve Hyosung Creora Spandex elastan iplik markasının resmi bayisi olarak hizmetini sürdürüyor. Sektörde uzun yıllardır elde ettiği müşteri portföyü ve ürün kalitesi ile başarısını kanıtlamış bir firma. “Birteks olarak, her zaman yeniliğe açığız ve firmamıza yeni marka ve distribütörlükler kazandırmaya devam edeceğiz” diyen Birteks Triko Tekstil Pazarlama ve Satış Müdürü Erol Türkan, çalışmaları ve sektörün durumu hakkında sorularımızı cevaplandırdı.

Portföyünüzde bulunan ürünler ve kullanım alanlarından kısaca bahseder misiniz?

“Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Birteks Triko Tekstil; yaklaşık 20 yıl önce iğne ve platin satışı üzerine yoğunlaşmış ve sadece bu ürünlerin satışını gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamız, uzun yıllar sektörü, sektördeki diğer tedarikçi firmalar da bizi takip etmiş ve zaman zaman alınan bayilikler ile iplik, yağ gibi diğer ürünlerin de satışını yapmıştır. Fakat şu anda mevcut ürünlerimiz arasında birinci sırada saymam gereken Shibata, Tolon, Samsung, Fukuhara markalarında iğne ve platin, Klüber (yağ) ve CreoraSpandex (elastan iplik) bayilikleri bulunmaktadır. Son yıllarda özellikle yuvarlak örme sektöründe önemli bir rolü bulunan firmamızın satışını yapmış

olduğu iğne ve platinler markası bilinen tüm yuvarlak örme makinelerinde kullanılan iğne ve platinlerdir. Bu sebeple her makine için her numara iğne ve platini stoklarımızda bulundurmaya çalışmaktayız. Ayrıca müşterilerimizin piyasada temin edemediği veya özel istek ve taleplerini fabrikalarımızda yaptırdıktan sonra belirli terminlerde müşterilerimize tedarik etmekteyiz. Klüber yağlarını da yuvarlak örme makinelerinde kullanılmak üzere satışını üstlenmiş durumdayız. CreoraSpandex ipliklerimizi de yuvarlak örgü, çorap üretimi, dar dokuma, gipe yapan müşterilerimize satışını yapmaktayız.”

Aynı kulvarda faaliyet gösteren firmalardan sizi farklı kılan nedir? Tüketicilerin sizin sunmuş olduğunuz ürünleri tercih etmesindeki sebepler hakkında bilgi verir misiniz?

“Birteks,1970’li yıllardan beri tekstil sektörünün içinde bulunan aileden gelen bilgi ve birikim ile kurulmuş bir firmadır. Bu yüzden sektördeki birçok firma veya kişiler bu firmamızda çalışmış veya örnek almışlardır. Bana göre en büyük farkın bu olduğunu düşünüyorum. Karşılaştığı sorunlar ve güçlükler sayesinde tecrübesini artırarak, müşterilerine karşı daha duyarlı ve alternatif sunabilen,

ürünlerinde daha kaliteli ve daha ekonomik olabilmesini sağladığını düşünüyorum. Bunu bizi tercih eden geniş müşteri portföyümüzden de anlayabiliyoruz. Önemli bir nokta ise, firmamız gerçekten bildiği ve sorumluluğunu alabileceği işi yaptığından dolayı müşterilerinin isteklerine hızlı ve teknik anlamda detaylı dönüşler yapabiliyor. Bu da müşteriler tarafından hem arzu edilen durum hem de satış sonrası destek sağlayan ekibimiz ile bir adım daha öne geçmemizi sağlıyor.”

Spandex elyafın ve dolayısıyla bünyenizde bulunan Creora’nın kullanım yerleri ve ürüne sağlamış olduğu katkılar nelerdir? Spandex kullanıcıları ne gibi avantajlar sağlıyor?

“Bildiğimiz gibi CreoraSpandex, Hyosung tarafından 2000’li yıllarında başında Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da önemli ölçüde bir pazar payı yakalamış, tek distribütör ile 4-5 yıl boyunca pazarda yer edinmiştir. 2008’yılında kurduğu fabrika ile Türkiye’nin aylık ihtiyacının yaklaşık %75’ini karşılamayı başarmıştır. Son yıllarda bu oranın da üstüne çıktığını belirtmek isterim. İstanbul’daki fabrika sayesinde Ar-Ge sistemini ve yönetimini oldukça iyi şekilde geliştiren Creora, bir çok firmaya teknik anlamda destek sağlamaya başladı. Yuvarlak örgü, çorap, dar dokuma, dokuma, gipe’den tutun da çocuk bezlerinin üretimin de dahi kullanılan bu ipliklerin teknik verileri, hemen hemen diğer tüm markaların teknik verilerinin çok üzerindedir. Hem uzama katsayısı, mukavemeti, hem ısıya karşı dayanıklılığı ve fikse değerleri ile kumaşa kazandırdığı tuşe olsun, önemli bir marka haline gelmeyi başarmıştır. Her iplikte çalışabilecek, her fikse yöntemine karşı duyarlı, parlak, yarı-mat ve mat şeklinde üretimleri bulunan Creora’nın rakiplerinden bir adım daha öne geçmesini sağlamaktadır. Firmamızda da 15D’den 140D ve 210D’ye kadar elastan iplik stoğu tutmaktayız. Kumaş üreticilerine ve fason yapan firmalara sağladığı en büyük avantajları söylemek gerekirse, en başta kısa termin, sürekli sirkülasyon olduğundan taze ürün, istenilen miktarda ürünün temin edilebilmesi, makine üzerindeki çalışma performansı ve dayanıklılığı, kumaşlara istenilen likra özelliğini en iyi derece kazandırabilmesi, günümüz boyahanelerin kimyasal formülasyonlara iyi şekilde adapte olması, çalışırken makine ve yan ürünlerini (iğne, platin gibi) seçmemesi, stabil çalışması olarak sıralayabiliriz.”

Ülkemizde sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

“Herkesin beklentileri gibi bizler de işlerin daha iyi olacağını düşündüğümüz bu sektörde, beklentilere yeterli cevabı alamıyoruz. Moda, hava şartları, taleplerin sıklığı, en önemlisi hammadde fiyatlarının sürekli değişmesi, üretici firmaların duraklamasına, yavaşlamasına neden oluyor. Çok klişe olacak ama piyasada nakit döngüsünün az olması ve çek yasalarının değişmesi ile beraber de işlerin düştüğünü söyleyebilirim. Küresel bir kriz ile karşı karşıyayız. Sektör canlanacak dediğimiz anda hammadde (özellikle pamuk) fiyatları yükselişe geçiyor ve piyasada durgunluğa yol açıyor. Bu durumda da ihracatçı firmaların siparişlerinin düştüğünü ve müşterilerin yavaş yavaş Avrupa’ya veya Çin’e doğru kayacağını düşünüyorum. Zaten pamuk fiyatlarındaki artışlar nedeniyle piyasa, kumaş üretiminde karışımlı iplikler kullanmaya başladılar. Polyester ve kesik elyaf kullanan firmaların birkaç yıl daha bu şekilde devam edeceğini tahmin edebiliriz. Sektörde bir diğer önemli nokta ise, karlılığın düşmesidir. Bu düşüşler daha da devam ederse, firmaların çoğu ya kapatacak ya da küçülmeye gidecek. Son yıllarda ihracatımız artmasına rağmen (20 milyar dolara kadar) karlılığın azalmasını da dikkate almalıyız. Fakat markalaşma ve moda takibini yapamama gibi problemlerimiz bulunuyor. Bundan dolayı profesyonel kadrolarla çalışmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Rusya, Polonya, Ukrayna gibi ülkelerin son dönemlerde siparişlerini azaltmasını hem hava şartlarından dolayı, hem de küresel krizden etkilendiklerinden gözlemliyoruz. Son birkaç aydır Arap ülkelerinden gelen müşterilerin oluşturduğu siparişler söz konusu. Yaz ikliminin çok geç gelmesi, kışı oldukça uzun yaşamamız bu sıkıntılı süreci olumsuz etkiledi. Son olarak ekleyeceğim ve herkesin okumasını istediğim bir konu daha var; herkesin bildiği işi yapması gerektiğini düşünüyorum.