Biobazlı, Biyobozunur PLA bazlı elyaflardan doğa dostu ev tekstili ürünlerinin geliştirilmesi

GİRİŞ

PLA polimeri birçok özellik açısından PET (polietilen terefitalat) polimerine benzemektedir. PET ile benzer olarak PLA da eriyikten elyaf olarak çekilebilirler. Tekstil açısından PLA’nın birçok çekici özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler arasında doğal elyaflara göre daha yüksek sağlamlık, ciltten nemi mükemmel bir şekilde uzaklaştırabilme, doğal UV direnci, yanmazlık ve az duman oluşturma bulunmaktadır. Fakat buna rağmen, tekstil tipi PLA’nın fiyatı PET ve pamuk ile karşılaştırılınca halen yüksek kalmaktadır. Yine de fiyatın dünya çapında üretim kapasitelerinin artması ve rekabetin de artması ile benzer seviyeleri geleceği tahmin edilmektedir. PLA elyaflarının üretimi ve kullanımında, atmosfere geleneksel sentetik liflerle kıyasla daha az sera gazı eklenir. Ayrıca kullanım sonrası biyodegrable olduğundan atık kontrolü yapılmasını da kolaylaştırmaktadır. Gerçekleştirilen proje ile PLA ipliklerinin boyanmasından, dokunması ve son işlemlerine kadar üretim aşamasının tüm prosesleri geliştirilip ürün kalitesini artıracak uygulamalar belirlenmiştir.

MATERYAL ve YÖNTEM

Proje Kapsamında Yapılan Faaliyetler

1. Numuneler İçin Malzeme ve Prosesin Belirlenmesi ve Temini

2. Boyama Denemelerinin Yapılması

3. Lab. Denemelerinin Testlerin Gerçekleştirilmesi

4. Numune Boyamanın Gerçekleştirilmesi

5. Dokuma Denemelerinin Yapılması

6. Sonuçların Değerlendirilmesi