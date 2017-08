Benzersiz Olması İçin Tasarlandı: Fong’s Europe – Akıllı Alman Mühendisliği

Paylaş

Yeşilden daha yeşil veya etkili olmaktan daha verimli nasıl olunur? CHTC FONG`S GROUP’un Almanya’daki Schwäbisch Hall’deki ekibi ile son yenilikleri müşterilerinin faydaları için en iyi yeşil teknolojiyi meydana getirdi. FONG`S EUROPE GMBH, güçlü markaları FONG`S, THEN, GOLLER ve XORELLA ile Almanya imaaltı veya Çin menşeli yenilikçi boyama ve finisaj makinelerini sunmaktadır. Müşterilerin gereksinimlerine dayalı net hedef profilleri ve uzun süren deneyim, fark yaratmak için büyük bir adım olma potansiyeline sahip birçok yeni gelişmeye yol açmaktadır.

MÜŞTERİLER İÇİN MÜŞTERİ İLE İNNOVASYON

Longtube makinesi başından beri en hassas tekstil kumaşları için hafif boyama işlemlerinin vücut bulmuş halidir. Polyester veya poliamid gibi yüksek elastik esneme davranışı gösteren veya viskon ve yüksek kaliteli pamuk ve karışımları gibi hassas elyaflar da dahil olmak üzere her türlü sentetikler onlarca yıl boyunca bu çok yönlü makine türünde boyanabilir. Uzun şekilli makineler iyi bilinmektedir ve yuvarlak şekil türlerinin sınırlı olduğu yerlerde kullanılır. Uzun tip ( pipo tipi ) makineleri, yalnızca yuvarlak makinelerin kumaşın gerektirdiği talepleri karşılayamadıkları durumlarda kullanmamızın nedeni flote oranıdır. Uzun biçimli makinelerin tüketim rakamları, 1:20 flote oranına kadar çıkmaktadır. Kumaş ağırlığına, davranışına ve parti büyüklüğüne bağlı olarak yükleme kapasiteleri, gerektiğinde likit oranı ile ilgili boya miktarı, yardımcı tüketim ve tuz miktarının kalıcı olarak ayarlanmasını ister. Yüksek su maliyetleri ve ısı enerjisi, tekstil kaplama endüstrisini alternatif aramak için teşvik eder. Çok yönlü, hassad uygulama davranışını kaybetmeden, düşük floteli bir uzun şekilli bir makine, son işlem makineleri imalatçıları arasında küresel oyuncular için en üst düzeyde bir hedef olacaktır. FONG`S EUROPE GMBH, dünyadaki boyahanelerle yoğun bir tartışma sonrasında ileride olmak için bir cevap olarak yeni bir makine geliştirdi.

HAYAL ETMEK…

THEN SUPRATEC LTM tüketim değerlerinde gerçek rengini gösterir. Özellikle hafif kumaşlar için% 50 daha düşük flote oranı, makineyi hızlı bir yatırım geri ödemesine dönüştürür ve gelecekte de rekabet edebilmek için sağlam bir sütun oluşturur. THEN SUPRATEC LTM haspelsizdir ve kumaş ağırlığına bağlı olarak 3 nozulla donatılabilir. Kurulumdan sonra bile, aktarma boruları ve halatları bir ile üç arasında ayarlanabilir. Nozul aralığı ayarlanabilir. Makinede yumuşak pleleme ve kaldırma gerilimi azaltarak çalışma davranışını hassaslaştırmıştır. Makine, yenilikçi verimli dozlama cihazlarıyla donatılmış olup, özel olarak hazırlanabilir. Bütün boya kazanının eşsiz kaldırma düzeneği, uygulama esnekliğinde yeni bir boyut sağlıyor. Islak mod veya kuru mod, jet veya overflow (taşırma) ilkesi veya bir finisaj işlemi sırasında her ikisinin karışımı bile uzun şekilli makinelerde mümkün olan en düşük tüketim rakamlarının talebini karşılar.

KİRİNİZİ SADECE ÜFLEYEREK UZAKLAŞTIRIN…

Delikli tamburlar ve yoğun yıkama için iç tahrikli rotorlar bulunan GOLLER SINTENSA prensibi, triko, yüksek elastik dokuma veya teknik tekstiller gibi gerginliğe duyarlı kumaşların büküm yağı ve baskı sonrası yıkaması için iyi ispatlanmış ve kabul görmüş bir sistemdir. Yıkama sisteminin kinetik enerjisi, bekletme ya da püskürtme yıkama sistemlerine karşı su tüketimini azaltır ve yüksek haslık gerekliliklerini yerine getirir. SINTENSA CYCLONE, GOLLER markasının bir sonraki tasarım neslini temsil eder. Eşsiz CYCLONE ilkesi, düşük molekül ağırlıklı boyarmaddeleri veya karmaşık spin yağları bile yıkarken düşük gerilim ve düşük su tüketimi sağlar. Yeni rotorun geometrisi, yüksek akış hızı ve dolayısıyla her yıkama bölmesinde etkin bir muamele ile kumaşın sıvısını emmesini sağlar. Gerilim ve kumaş kılavuzu, rotor hızı ile kolayca kontrol edilebilir. Kumaş, kanalın girişinde tambura emilir ve çıkışında serbest bırakılır.

BEKLENECEK BİR GÖRÜNÜM…

Yuvarlak biçimli finisaj makineleri, tekstillerin diskontinü olarak boyanması ve bitirilmesi için kullanılan en yaygın tiplerdir. Su çok daha değerli bir hale geldiğinden, aerodinamik ve hidrolik taşıma sistemlerinin son nesilleri bile çok düşük sıvı oranıyla aşamalı olarak tüketimin daha da azaltılması için geliştirilmelidir. THEN marka ekibinin derin bilgisi ve uzmanlığı ve müşterilerin ihtiyaçlarının net bir şekilde tanımlanması FONG’S araştırma ve geliştirme departmanında yeni bir tasarıma yol açtı. Kısacası FONG’S, yuvarlak şekil makineleri segmentinde de yeni bir kısa likör oranı seviyesi sağlayacak. THEN air flow teknolojisi ve hidrolik makinelerin en yeni tasarımı, boyamayı daha yeşil ve daha verimli yapmak için başarı öyküsünü sürdürüyor.

Designed To Be Unique: Fong ́S Europe – Smart German Engineering

How to become greener than green or more efficient than efficient? The latest developments of the CHTC FONG`S GROUP with its team in Schwäbisch Hall in Germany created best green technology for their customers’ benefits. FONG`S EUROPE GMBH with its strong brands FONG`S, THEN, GOLLER and XORELLA represents innovative dyeing and finishing machines made in Germany or of Chinese origin. Clear target profiles based on customers’ requirements and the long-lasting experience lead to several new developments with the potential to be a big step into a difference.

INNOVATION FOR AND WITH THE CUSTOMERS

Since the beginning, the Longtube-machine is the incarnation of gentle dyeing processes for most sensitive textile fabrics. All kind of synthetics like polyester or polyamide even with high elastic stretching behavior or delicate native fibers like viscose and high quality cotton and blends can be dyed on this most versatile machine type for decades. Long shape machines are well known and are used where round shape types are limited. But why does FONG’S EUROPE GMBH use it only if round shape designs cannot fulfill the requirements with its results? The reason is Liquor Ratio! The consumption figures of long shape machines lead to liquor ratios up to 1:20. Loading capacities depending on fabric weight, its behavior and batch size demand a permanent adjustment of the liquor ratio related dyestuff amount, auxiliary consumption and salt amount if needed. The high water costs and the energy to heat it up urge the textile finishing industry to look for alternatives. A low liquor consuming long shape machine without losing its versatile, gentle application behavior is for sure a top target for the global players among the finishing machine manufacturers. FONG`S EUROPE GMBH developed after intensive discussion with dye houses all over the world a new machine as an answer to be ahead.

IMAGINE…

THEN SUPRATEC LTM shows its true color in its consumption figures. Up to 50% lower liquor ratio particularly for light weight fabrics makes the machine to a quick return on investment and builds a solid column to be competitive also in future. THEN SUPRATEC LTM is reel-less and can be equipped with up to 3 nozzles depending on fabric weight. Even after installation, the number of transfer pipes and ropes can be adjusted between one and three. The nozzle gap is adjustable. Gentle plaiting and lifting in the machine lead to tension reduced running behavior. The machine can be tailor made, equipped with innovative efficient dosing devices. The unique lifting device of the whole kier provides a new dimension in application flexibility. Wet mode or dry mode, jet or overflow principle or even a mix of both during one finishing process meet the request of lowest possible consumption figures in long shape machines.

JUST BLOW YOUR DIRT AWAY…

The GOLLER SINTENSA principle with perforated drums and inner driven rotors for intensive wash off is a well proven and well accepted system for spin oil and print washing of tension sensitive fabrics like knitwear, high elastic woven or technical textiles. The kinetic energy of the washing system reduces water versus dwell or spray washing and leads to fulfill high fastness requirements. SINTENSA CYCLONE represents the next design- generation of the GOLLER brand. The unique CYCLONE principle provides low tension and low water consumption while washing off even large-molecular dyestuffs or complex spin oils. The geometry of the new rotor allows a suction of liquor through the fabric with a high flow rate and therefore an efficient treatment in every washing compartment. Tension and fabric guidance can easily be controlled by the rotor speed. The fabric will be sucked to the drum at the entry of the trough and released at its exit.

OUTLOOK TO BE AHEAD…

Round shaped finishing machines are the most common types used for dyeing and finishing textiles discontinuously. Even the latest generations of aerodynamic and hydraulic transport systems with their very low liquor ratio have to be developed progressively to further reduction in consumption, as water is getting more and more a valuable good. The deep knowledge and expertise of the THEN brand team and the clear definition of customers’ needs led to a new design in the pipeline of the FONG ́S research and development department. Shortly FONG ́S will provide a new level of short liquor ratio also in the segment of round shape machines. The latest design of THEN airflow technology and hydraulic machines is continuing the success story to make dyeing greener and more efficient.

