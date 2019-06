BENNINGER ITMA Barselona 2019’da

Paylaş

Bu yıl Benninger ITMA 2019’da 160. yıl dönümünü kutlayacak. Bu yıldönümü öncelikle tekstillere 160 yıllık adanmışlık anlamına gelmenin ötesinde sürdürülebilir tekstil üretimine yönelik 160 yıllık bir sorumluluk anlamına geliyor. Tutarlı yenilikçilik ve ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi ve daha ileri hale getirilmesi sayesinde, geçtiğimiz 160 yıl boyunca Benninger adı kendilerini kaynak etkin olarak gören tekstil terbiye tesisleri için vazgeçilmez olmuştur.

Bu yıl ITMA Barselona’da BENNINGER son gelişmeleri sunuyor olacak:

Triko ve dokuma kumaşlar için tuz gerektirmeyen tek soğuk boyama süreci için Benninger-Küsters CPB Boyama Merkezi

Örgü kumaşlar için, kontaminasyon seviyesiyle kontrol edilen taze su kaynaklı TEMPACTA buharlı yıkayıcı

5400 mm’ye kadar çalışma genişliğine sahip olabilen TRIKOFLEX tamburlu yıkama makinesi. Buna ilave olarak hassas kumaşlar için özel olarak geliştirilen enine açıcı silindir de sergide gösterilecek.

BENNINGER – Küsters Multipad – örgülü kumaşlar ve trikolarda kompleks emprenyeleme işleri için elektronik monitörlü, otomatik yağlamalı en son geliştirilen ürün gamı

Dokuma kumaşlar ve trikoların tuzsuz boyanması

Enerji kullanımı olmadan tuzsuz boyama yalnızca soğuk pad batch (CPB) işlemi kullanılarak mümkündür. Bu prosesin tropik ve alt tropik bölgelerde daha popüler olmaya başlaması, Benninger-Küsters’in CPB sistemlerini iklim koşullarına daha etken bir şekilde uygun hale getirmesi için yeterli bir sebep oldu. Benninger’in CPB sisteminin kalbi yine bu yıl ITMA Barselona’da sunulacak BENNINGER KÜSTER DYPAD’dir. BENNINGER, kumaş genişliğinin tamamında düzgün boyama sonuçları anlamına gelen orijinal S-roll teknolojisinin teknik bilgisini elinde bulunduran tek tekstil makine üreticisidir.

Kirliliğe bağlı yıkama

TEMPACTA buharlı yıkama özellikle tüm düşük gerilimli yıkama işlemleri için geliştirilmiştir ve genellikle difuzyon yıkama (haslık yıkaması) için kullanılır. Ünite sürekli bir ters akışlı su kaynağı içermektedir. Kirlilik seviyesinin çevrimiçi olarak ölçülmesi, gerek en düşük su ve enerji tüketimini garanti etmek, gerekse de yıkama sonuçlarının yüksek tekrarlanabilirliğini sağlamak amacıyla gerekli olan temiz su miktarının düzenlenmesini sağlar.

Hiçbir şey imkânsız değildir: 5400mm’ye kadar olan tekstillerin gerilimsiz ve kırışıksız yıkanması

TRIKOFLEX tamburlu yıkama bölümü, çift tambur teknolojisi yanında ön ve arka yıkama teknolojisi sayesinde en yüksek mekanik yıkama etkinliğine sahiptir. Hassas kumaşlarda bile kırışıksız kumaş aktarımı garantidir. Ek olarak, BENNINGER ıslak ve buhar uygulamalarında özellikle hassas tekstillere yönelik olarak silindirik enine açma silindiri geliştirmiştir. Yıkama bölümü HYDROVAC vakumlu su uzaklaştırma sistemi ile tamamlanmıştır. Yaş terbiyede her bir reaksiyon prosesini bir yıkama prosesi takip ettiğinden enerji tüketiminin %70’i yıkama sırasında gerçekleşmektedir. Bu nedenle, Benninger yıkama bölümleri yalıtılmıştır ve yayılan enerjinin %50’lik bölümü saklanabilmektedir.

BENNINGER Küsters MULTIPAD – Emprenyelenmeyecek hiçbir şey yoktur

Yeni geliştirilen BENNINGER KÜSTERS Multipad esnek empreyeleme işlemlerine yönelik en dikkat çekici yenilik olarak öne çıkacaktır. Bu birim opsiyonel çift empreyeleme özelliği ile donatılmış olup hem ağır kot kumaş malzemeleri hem de çok hafif örgü kumaşlar için uygundur. Özel uygulamalardan birisi kot kumaşın aşırı boyanması ve merserizasyonudur. Multipad aynı zamanda örgü kumaşların soğuk kasarlaması ve ön islemlerinde kullanılmaktadır.

IoT – daima entegre ve haberdar olun

“Nesnelerin interneti” (IoT) konusu aynı zamanda tekstil makine endüstrisinde giderek önemli hale gelmektedir. “Güven iyidir, kontrol daha iyidir” prensibine bağlı olarak, BENNINGER sistemlerinin önemli çalışma parametreleri sürekli olarak kapalı kontrol devresinde takip edilmektedir. Sapmalar anında belirlenmekte ve düzeltilmektedir.

Özellikle ürün kalitesine etki edecek parametreler, modern IoT teknolojileri sayesinde sorumlu birimlere aktarılmakta ve limit değerin ihlallerinde bir alarm çalmaktadır. Bunun iyi bir örneği BENNINGER KÜSTERS Dyepad’da bulunan merkezi rulman yağlamasıdır: fuların en önemli parçalarından biri olan kol yatakları sürekli olarak yağlanır, arızalar rapor edilir ve yağ otomatik olarak tazelenir. Bir diğer örnek ise iklimlendirilmiş elektrikli devre kabinlerinin çevrimiçi olarak izlenmesidir.

Yeni revize edilmiş bakım yöneticisi dilediği zaman sistemin bakım durumuyla ilgili bilgi sağlayabilir ve gelecek bakım zamanını belirlemenin yanı sıra öneriler sunabilir. Modern süreç takibinin bir diğer örneği ise yıkanma suyunun kirlilik seviyesinin yeni geliştirilmiş çevrimiçi ölçümü ve su tüketiminin mütevellit optimizasyonudur.

Diledikleri her zaman müşterilerine üretim tesislerinin genel bir değerlendirmesini sağlamak için, Benninger, BEN-Idata isimli önceden kurulmuş yönetim bilgi sistemini geliştirdi. Bu sistem müşterinin bütün önemli makine verilerini, bakım durumlarını ve mevcut üretim partisinin ekolojik ayak izini her zaman ve her yerde sorgulamalarını sağlamaktadır. Sonuncu ve en az hepsi kadar önemli olan, Benninger servis desteği için, müşterinin talep ettiği anda tanılayıcı veriyi olay sırasında ana tesislerinde bulunan Teleservice ekibine gönderen bir elektronik rezervasyon sistemi geliştirmiştir. Bu Benninger’in müşterilerine etkili ve hızlı bir şekilde destek vermesini sağlamaktadır.