Beneks en son inovasyonu HT EcoCompact Kumaş Boyama makinesi’ni ITMA’da sergiledi

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Hüseyin BİRBEN – Firma Sahibi

“Bu yıl Tüp kumaşlar için Balon Sıkma Makinesi, açık en ve tüp kumaşlar için Halat Açma, Tüp kesme, Fular Hattı Makinesi (Enzim Yıkama Üniteli) ve yeni inovasyon ürünümüz HT EcoCompact Kumaş Boyama makinesi ile ITMA Barcelona fuarına katıldık. Takdir edersiniz ki fuar standımızda sergilediğimiz ürünler kısıtlı fakat ön terbiye ve boya makineleri olmak üzere geniş ürün yelpazemizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak birinci önceliğimizdir.

ITMA, yeni inovasyon ürünlerinizin podyuma çıkarıldığı ve prestij açışından çok önemli bir organizasyondur. Beneks Makine olarak fuar beklentilerimizin üstünde gerçekleşti. Özellikle yeni pazarlar ve yeni müşteriler açısından çok yararlı olduğunu belirtmek isterim. Ek olarak sürekli gelişen ve büyüyen Beneks markasını ve ürünlerimizi daha iyi anlatabildiğimizi düşünüyoruz. Sonuç olarak böyle büyük bir organizasyonda olmak bizim için önemli. Tabii ki lojistik ve stand alanlarının organizasyonları ile küçük de olsa sorunlarla karşılaşılıp ve organizasyon yönetimine bu sorunların giderilmesi noktasında yazışmalar yapıldı.

Beneks Makine 1999 tarihinden beri bütün ITMA organizasyonlarına katılıp her anlamda pozitif geri dönüşler almıştır. 31 seneyi aşkın bilgi ve tecrübesi ile tekstil makinaları sektöründe söz sahibi olan Beneks Makine, 4 yılda bir gerçekleşen bu büyük organizasyonda %100 Türk sermayeli bir Türk markasını bulunduruyor olmaktan gurur ve onur duymaktadır. Her geçen gün kendini yenileyen, geliştiren ve bu bağlamda ciddi yatırımlar yapan, bilgi birikimini müşterilerimizin ihtiyaçlarını %100 karşılamak adına kullanan Beneks Makine, 2023 ITMA MILANO’ya katılacağını bildirmek isteriz.”