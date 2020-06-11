BCT Tekstil sürdürülebilir üretime başladı

Sorularımıza samimi bir şekilde cevap verirken, hedefleri olan bir işletme olduğu daha ilk açık- lamalarından anlamak mümkün.

Bildiğimiz kadarıyla BCT, PETRAMARUZ Holdinge bağlı bir işletme. Birçok sektörde yatırımlarınız ve faaliyetleriniz olduğu biliniyor. Bizlere PETRAMARUZ ve BCT Hakkında bilgi verebilir misiniz?

“PETRAMARUZ, 1990 yılların başında kurulmuş, Tarım, Petrokimya, İnşaat gibi alanlarda faaliyet gösteren, dünya genelinde 15.000 civarı çalışanıyla hizmet veren uluslararası bir işletmedir. Hedefleri olan, bu hedefleri doğrultusunda da sektörel araştırma içerisinde kalarak süreklilik arzeden yatırımlara imza atmış, BUHARA COTTON TEXTIL Firmasını kurarak faaliyet gösterdiği sektörleri de genişletmiştir. Son olarak kurmuş olduğumuz BCT – BUHARA COTTON TEXTİL firması da bu araştırmalar içerisinde kurulmuş, 1.500 kişiye istihdam sağlayarak Özbekistan’ın en yüksek kapasiteli en önemli ve en büyük işletmelerinden birisidir.”

Peki, neden tekstil sektörüne yönelik bir yatırım içerisine girdiniz? Rusya merkezli bir işletme olmanıza rağmen BCT – Buhara Cotton Textil Firmasını kuruluşunda niçin Özbekistan’ı tercih ettiniz? Özbek asıllı olmanızdan mı kaynaklandı?

“Evet, Özbek asıllı bir aileyiz. Tabi Özbek olmamızın etkisi var ama daha başka nedenleri de mevcut. Öncelikle Özbekistan bugün tekstil ve hazır giyim sektörlerinde en çok yatırımın yapıldığı birkaç ülkeden birisidir. Ayrıca dünyanın en kaliteli pamuk üretiminin gerçekleştiği ülkelerin başında yer almakta. Bulunduğumuz coğrafya içerisinde üretim maliyetleri açısından en avantajlı ülkelerden birisidir. Pamuğun ve indigo’nun olması, işgücü ve diğer maliyetlerin düşük oluşu oldukça büyük bir etken. Yalnız bizim için en önemli etkenlerden birisi de Özbekistan’da yer alan tarımsal faaliyetlerimizdir. Buhara Bölgesinde yer alan 50.000 hektar tarım arazisinde organik pamuk üretimi yapan PETRAMARUZ, bu yetiştirmiş olduğu organik pamuklarını sürdürülebilir teknolojilerle işleyerek tekstil sektörüne kazandırmak istemesidir. Tekstil sektörüne yatırım yapmamızın en önemli nedeni ise aslında az önce verdiğim cevaplarda gizli. Dünyanın en kaliteli pamuğunu, yine organik yollarla üreten bir grup olarak, bu pamukları satmak yerine, sürekli yatırım içerisinde kalarak dünyanın en önemli Denim Markalarından birisini oluşturma hedefidir. Bu hedeflerimiz doğrultusunda da 2019 yılına kadar temel alt yapı araştırmalarını tamamlamış olduğumuz BCT TEKSTİL Firmasını kurduk.”