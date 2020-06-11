BCT Tekstil sürdürülebilir üretime başladı

Her yıl onlarca tekstil ve hazır giyim işletmesinin kurulduğu Özbekistan önümüzdeki yıllarda dünyanın en önemli tedarikçilerinden birisi olma yolunda hızla ilerliyor. Son olarak 2019 yılı başlarında temelleri atılan BUHARA COTTON TEKSTİL, tüm yatırımlarını tamamlayarak üretime start verdi.
Milyonlarca dolar yatırımla kurulan BUHARA COTTON TEKSTİL, sürdürülebilir üretimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Ülkenin en büyük Denim üretimlerinden birisine imza atan firma, başta Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Türkiye gibi dünyanın en önemli pazarlarına giriş yaparken, önümüzdeki 5 yıllık program dahilinde tüm dünyaya hizmet veren global bir işletme olma hedefinde. Firma Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Rakhmatov ile BUHARA COTTON TEXTILE Firmasını, kuruluşunu, hedeflerini, devam eden yatırımlarını konuşma şansı bulduk. Bugün 15.000’den fazla kişiye iş imkanı taşırken onlarca iş kolunda faaliyet gösteren PETRAMARUZ Holding’in bir iştiraki olmasına rağmen firma Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffar Rakhmatov oldukça heyecanlı.
Sorularımıza samimi bir şekilde cevap verirken, hedefleri olan bir işletme olduğu daha ilk açık- lamalarından anlamak mümkün.
Bildiğimiz kadarıyla BCT, PETRAMARUZ Holdinge bağlı bir işletme. Birçok sektörde yatırımlarınız ve faaliyetleriniz olduğu biliniyor. Bizlere PETRAMARUZ ve BCT Hakkında bilgi verebilir misiniz?
“PETRAMARUZ, 1990 yılların başında kurulmuş, Tarım, Petrokimya, İnşaat gibi alanlarda faaliyet gösteren, dünya genelinde 15.000 civarı çalışanıyla hizmet veren uluslararası bir işletmedir. Hedefleri olan, bu hedefleri doğrultusunda da sektörel araştırma içerisinde kalarak süreklilik arzeden yatırımlara imza atmış, BUHARA COTTON TEXTIL Firmasını kurarak faaliyet gösterdiği sektörleri de genişletmiştir. Son olarak kurmuş olduğumuz BCT – BUHARA COTTON TEXTİL firması da bu araştırmalar içerisinde kurulmuş, 1.500 kişiye istihdam sağlayarak Özbekistan’ın en yüksek kapasiteli en önemli ve en büyük işletmelerinden birisidir.”
Peki, neden tekstil sektörüne yönelik bir yatırım içerisine girdiniz? Rusya merkezli bir işletme olmanıza rağmen BCT – Buhara Cotton Textil Firmasını kuruluşunda niçin Özbekistan’ı tercih ettiniz? Özbek asıllı olmanızdan mı kaynaklandı?
“Evet, Özbek asıllı bir aileyiz. Tabi Özbek olmamızın etkisi var ama daha başka nedenleri de mevcut. Öncelikle Özbekistan bugün tekstil ve hazır giyim sektörlerinde en çok yatırımın yapıldığı birkaç ülkeden birisidir. Ayrıca dünyanın en kaliteli pamuk üretiminin gerçekleştiği ülkelerin başında yer almakta. Bulunduğumuz coğrafya içerisinde üretim maliyetleri açısından en avantajlı ülkelerden birisidir. Pamuğun ve indigo’nun olması, işgücü ve diğer maliyetlerin düşük oluşu oldukça büyük bir etken. Yalnız bizim için en önemli etkenlerden birisi de Özbekistan’da yer alan tarımsal faaliyetlerimizdir. Buhara Bölgesinde yer alan 50.000 hektar tarım arazisinde organik pamuk üretimi yapan PETRAMARUZ, bu yetiştirmiş olduğu organik pamuklarını sürdürülebilir teknolojilerle işleyerek tekstil sektörüne kazandırmak istemesidir. Tekstil sektörüne yatırım yapmamızın en önemli nedeni ise aslında az önce verdiğim cevaplarda gizli. Dünyanın en kaliteli pamuğunu, yine organik yollarla üreten bir grup olarak, bu pamukları satmak yerine, sürekli yatırım içerisinde kalarak dünyanın en önemli Denim Markalarından birisini oluşturma hedefidir. Bu hedeflerimiz doğrultusunda da 2019 yılına kadar temel alt yapı araştırmalarını tamamlamış olduğumuz BCT TEKSTİL Firmasını kurduk.”
Sürdürülebilir Üretimden Bahsettiniz? Bunun başlıca nedenleri nelerdir?
“Bugün dünya genelinde binlerce denim kumaş ve denim üreticisi mevcut. Denim üretimi dünya genelinde çevreye ve insana en çok zarar veren üretim tekniklerinden birisidir. Ayrıca dünyanın en büyük hazır giyim pazarlarından birisini oluşturmaktadır. Her iki insandan birisinin Denim giydiği bir dünyada insan ve çevre dostu üretimler yapmanın en önemli sorumluluklarımızdan birisi olduğunu düşünmekteyiz. Gelecek yüz yılda dünyanın en büyük sorunlarından birisi susuzluk olacaktır. Su kaynakları bir bir yok olurken, mevcut su kaynakları ise özellikle boyalı kumaşların üretiminden dolayı insan ve diğer canlıların sağlığını çok ciddi boyutlarda etkilemeye başlamıştır. Gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir dünya bırakmak bizlerin elindedir. BUHARA COTTON TEXTİLE firması olarak bu bilinçle tüm yatırımlarımızı Sürdürülebilir teknolojilerle üretim üzerine kurduk. Arıtma tesisinden kullandığımız kimyasallara kadar tüm üretim proseslerinde sürdürülebilir olmayı hakim kıldık. Hatta konfeksiyon bölümünde etiket, düğme, rivet gibi tüm kullandığımız ürünlerde sürdürülebilirlik ön plana çıkmıştır.”
BUHARA COTTON TEXTİLE Firması neler üretiyor? Bize üretimlerinizden bahseder misiniz?
“BUHARA COTTON TEXTİLE Firması, entegre ve tüm üretim proseslerini kendi içerisinde yapan bir işletmedir. PETRAMARUS tarafından üretilen ve işlenen pamukları kendi bünyesinde bulunan İplik tesislerinde iplik haline dönüştürmektedir. Buradan Boyama Tesislerine alarak boyama işlemini yapmakta daha sonra ise dokuma bölümünde boyamaktadır. Denim Kumaşlarımız ise konfeksiyon bölümümüzde Jean olarak pazara sunulmaktadır.”
Peki şu anda tüm yatırımlarınızı tamamladınız mı? Çalışan İşgücünden bahsedebilirmisiniz?
“İplik ve kumaş üretimine 2019 yılı Aralık ayı içerisinde başladık. Konfeksiyon bölümümüz ise 2020 Şubat ayında faaliyete geçerek bitmiş ürün çıkartmaya başlamıştır. Yatırımlarımız halen sürüyor ve üretimle birlikte yatırımlarımızı da devam ettireceğiz. İşletmede şu an itibarıyla 1.500 çalışan mevcut. Konfeksiyon üretiminin % 100 kapasiteye gelmesiyle birlikte bu sayı giderek artacaktır.”
Üretim Kapasiteniz nedir? Satışlarınız bitmiş ürün mü yoksa iplik ve kumaş satışını da kapsamaktadır?
“BUHARA COTTON TEXTILE işletmesi entegre bir tesis olduğu için aslında hem iplik, hem kumaş hem de bitmiş ürün satışı için uygun. Yalnız biz üretmiş olduğumuz ipliği direk denim kumaş haline getiriyoruz. Şimdilik hem kumaş, hem de bitmiş ürün olarak pazarlamaktayız. Konfeksiyon bölümümüzde şu an aktif 1.500 kişi görev yapmakta. 1,5 milyon metre kumaş, 1 milyon adet aylık konfeksiyon üretim kapasitesine sahibiz ve üretimlerimiz şu anda bu doğrultuda devam ediyor.”
Sizce kalite nedir? BCT TEXTİL kalite olarak kaliteli üretim yaptığınızı düşünüyor musunuz? Test ve Akreditasyon çalışmalarınız var mı?
“Aslında güzel bir konuya değindiniz. Beklediğim sorulardan birisi bu. PETRAMARUZ Holding sadece tekstil işletmesinde değil diğer tüm faaliyetlerinde en önemli özelliği kaliteli üretimlerle ön plana çıkmaktadır. BCT TEXTİLE işletmesinin kuruluşunu planlamaya başladığımızda öncelikli hedefimiz kaliteli ve yüksek katma değer oluşturacak ürünler üretmekti. Fabrika inşaatında en kaliteli ve en iyi ürünleri kullandık. Makine alımlarımızda ise teknolojiyi takip ederek üretim proseslerimize göre dünyanın en kaliteli ve en yeni teknolojilerine sahip makinelerini aldık. Otomasyon ve yazılımlarda yine dünyanın en iyi markalarını tercih ettik. Kendimizi bir denim tüketicisi yerine koyarak satın almak istediğimiz ürünü üretmeye çalıştık. Kısaca yeni bir dünya markası yaratacaksak, önce en iyi kaliteyi yakalamamız gerektiği bilincini tüm yönetim olarak kabul ettik. En iyi kaliteyi de kendi alanında en iyi teknolojilerle sağlayacağımızı bildiğimiz için bu konuda hiçbir kısıtlamaya gitmedik.”
İlk üretimlerinizde beklenen kaliteyi yakaladığınızı düşünüyor musunuz?
“Denim kumaş üretiminde dünyanın en iyi indigosu ve pamuğuna sahip Rabistan bölgesinde olmanın avantajına sahibiz. Aslında kalitede burada başlıyor. Denim tekstil ürünleri arasında pamuk kullanımının en yoğun olduğu üretimlerdir. Yüzde yüz pamuklu üretim yapacaksanız kalitesi tarlada başlar. Ürünün toplanması bile kaliteye etki eder. Çırçırdan geçerken iyi ayıklanması iplik kalitesini, ipliğin kalitesi dokumayı, dokumanın kalitesi konfeksiyonu etkiler. Yani BUHARA COTTON TEXTİL’in kalitesi tarlada başlar son kullanıcıya kadar sürüp giden uzun bir süreci kapsar. Kısaca BUHARA COTTON TEXTİLE’in kalitesi üretimin her aşamasındadır.”
Sizce çok üretmek mi yoksa Premium üretim mi?
“Aslında bir önceki sorduğunuz soruyla bağlantılı bir soru olduğunu düşünüyorum. Cevabını vermek bizim için oldukça kolay. BUHARA COTTON TEXTILE Firması kurulurken ilk önceliği kalite ve sürdürülebilirlik olmuştur. Böyle hedefleri olan bir firmanın çok veya az üretim yapmasının çok önemli olmadığını düşünüyorum. Bir tanede bin tanede üretseniz belirlediğiniz kalitede üretim yaparsınız Premium ürünleri pazara sunmayı başarabilirsiniz. Biz ilk ve son ürün arasında aynı kaliteyi yakalamaya çalışıyoruz ve bunda da başarılı olduk. Yalnız burada bir konuya değinmek istiyorum. Aylık 1 milyon adet kot üretimi yapacağız. Aslında iyi ve iddialı bir rakam. Ama bu ürünlerin hepsi üst segmentte olacak. A dan Z ye üretimde kaliteyi koruduğunuz müddetçe az veya çok üretmenin çok fazla önemi yok.”
Satış ve pazarlama çalışmalarınıza başladınız mı? Öncelikli hedef pazarlarınız nerelerdir?
“BUHARA COTTON TEXTİLE, yola çıkarken bir dünya markası olma hedefiyle çıkmıştır. Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Japonya ve Türkiye kumaş satışında öncelikli pazarlar arasında yer almaktadır. AB ve ABD ise hedef pazarlar arasındadır. Şu anda birçok marka ile görüşmelere başladık ve deneme ürünlerimizi gönderdik. Konfeksiyon ürünlerinde ise Özbekistan ve Deniz aşırı ülkeler hedef pazarlarımız arasındadır. Şu anda fabrika binamızın olduğu alanda 680 m2 şhowroom inşasına başladık. Bununla ilgili gerekli hazırlıklar yapılıyor. Hazır giyim üretiminde ise Özbekistan’ın Taşkent kentinde bir mağaza açacağız ve gerekli çalışmalara başladık. Yine Özbekistan içerisinde farklı şehirlerde kısa sürede mağazalaşmaya gideceğiz. Yurt dışında ise AB ülkelerinde, Rusya’da ve Japonya’da mağazalar açacağız. Kumaş satışı için ise Türkiye, İspanya ve Japonya’da kendi yerlerimizi açacağız. Denim üreticilerine BUHARA COTTON TEXTİLE olarak direkt kendimiz pazarlama yapacağız. Şimdilik bayilik veya temsilcilik düşünmüyoruz.”
Yeni bir işletmesiniz. Peki BUHARA COTTON TEXTİL Firması hedeflerine ulaşmak için nasıl bir yol izleyecek?
“Yeni bir firma olmanın avantajları ve dezavantajları var. Pazardan pay alabilmek, aldığın payı koruyarak artırmak bizim gibi yeni kullanılan firmalar için oldukça uzun bir süreç. Öncelikle dünya genelindeki Denim üreticileriyle bir araya gelmek iletişim kanallarını kullanıyoruz. Moda, Hazır giyim ve kumaş fuarlarını araştırma içerisine girdik ve 2020 yılı içerisinde katılmayı planladığımız fuarları belirledik. Yine dünyanın en çok okunan dergi ve gazetelerinin yanı sıra haber sitelerini tespit ettik. Dünya genelinde aynı anda bir tanıtım süreci içerisine gireceğiz. Önümüzdeki günlerde herkes BUHARA COTTON TEXTİLE firmasını konuşuyor olacak. Bu konuda da profesyonellerle çalışıyor, birçok işletmeden danışmanlık alıyoruz. Ayrıca kendi alanında profesyonel ve sektörde tecrübe ve deneyim sahibi çalışma arkadaşlarına sahibiz. Hedeflerimiz ve izleyeceğimiz yolumuz belli.”
Son olarak yine Özbekistan tekstil yatırımlarına değinmek istiyorum. Son yıllarda artan yatırımların nedeni sizce nedir? Ülke genelinde bu yatırımlar sürecek midir? Ayrıca BUHARA COTTON TEXTIL Firması tekstil ve hazır giyim sektörlerinde yeni bir yatırım içerisine girerse Buhara Kentinde mi olacaktır?
“Özbekistan en çok dış göç veren ülkelerden birisidir. Bunun en büyük nedenlerinden birisi işsizlik sorunu olmuştur. Genç nüfusun büyük bir kısmı Rusya ve Türkiye gibi ülkelere göç etmiştir. Hatta Türkiye üzerinden Avrupa’ya giden Özbek sayısı oldukça fazladır. Özbekistan devleti yeni iş alanları oluşturmak için üretimi destekleme kararı almıştır. Bu desteklerle birlikte en çok yatırım tekstil ve hazır giyim sektörlerine olmuştur. İplik üretim tesislerinin yanı sıra örme ve dokuma kumaşlar üretimi başlamış, şu anda yıllık 3 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda devlet destekli yatırımların artarak devam edeceğini düşünüyorum. BUHARA COTTON TEXTIL firması olarak konuşmamızın başında da söylediğim gibi ürün gruplarımızı çeşitlendirmek için yatırımlara devam edeceğiz. Bu yatırımların adresi Özbekistan ve Buhara olacaktır.”