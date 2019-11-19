Baskı ve reklam dünyasının en büyük şovu başlıyor: FESPA Eurasia 2019

Paylaş

Sektörün heyecanla beklediği Avrasya Bölgesi’nin lider baskı fuarı FESPA Eurasia başlıyor! Yüzde 100 doluluğa ulaşan FESPA Eurasia, 5-8 Aralık’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) 10 binden fazla ziyaretçiyi Avrasya Bölgesi’nin lider oyuncularıyla buluşturacak…

Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyası, 5-8 Aralık tarihleri arasında Avrasya Bölgesi’nin lider baskı fuarı FESPA Eurasia’da buluşuyor. Heyecanla beklenen FESPA Eurasia 2019, sektörü 7. kez bir araya getiriyor. Türkiye’nin sektör liderleri ve küresel markalar, yeni teknolojilerini ve yenilikçi uygulamalarını FESPA Eurasia’da sergiliyor.

Yüzde 100 doluluğa ulaştı

10 binden fazla ziyaretçiyle bu yıl rekor sayıya ulaşacak olan FESPA Eurasia, katılım alanında yüzde 100 doluluğa ulaştı. Sektörün lider firmaları, 5-8 Aralık’ta düzenlenecek büyük buluşma için tüm hazırlıklarını tamamladı. Mimaki Eurasia, Lidya Grup, SDS, Mat Kağıt, Promakim, Optimum Digital Planet, Pimms Group, Folpa, Karya Tekstil, Effe Makine, İstanbul Reklam, Brother, Dupont, ROK Makina, OKI, Zenit LED, Fujifilm gibi sektör liderleri, fuarda en yeni ürün ve hizmetleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak. Tüm yıl heyecanla beklenen FESPA Eurasia birçok lansmana da ev sahipliği yapacak.

Avrasya’nın buluşma noktası

Endüstriyel reklam ve baskı dünyasının merakla beklediği fuar için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten FESPA Eurasia Fuar Müdürü Betül Binici, fuarın hem iç piyasayı hareketlendireceğini hem de ihracatı artırıp sektörü büyütecek itici güç olacağını söyledi. FESPA Eurasia’nın Avrasya bölgesinde çok geniş bir coğrafyada takip edilen en önemli fuar olduğunu vurgulayan Binici, “Baskı ve endüstriyel reklam alanındaki lider uluslararası platform olarak, katılımcı firmalarımızı Avrasya bölgesindeki baskı uzmanlarıyla buluşturacağız ve fuarda ihracata yönelik önemli çalışmalar yapacağız. FESPA Eurasia, tüm bölgede bir sonraki yılın trendlerini belirleyen bir etkinlik olduğu için, fuara sadece Türkiye’den değil, Avrasya Bölgesi’nden de 2000’den fazla uluslararası ziyaretçi yatırım yapmak için geliyor. Bizler de sektörün en iyi markalarıyla alıcıları İstanbul’da buluşturarak tüm Avrasya bölgesine hareket katacağız” dedi.

Fark yaratan araç kaplama uygulamaları

FESPA Eurasia 2019 kapsamında katılımcı ve ziyaretçiler için özel sürpriz etkinlikler de düzenlenecek. Geleneksel hale gelen ve ilgiyle takip edilen World Wrap Masters araç kaplama yarışması, Print Make Wear (PMW) canlı tekstil atölyesi ve e-ihracat seminerleri gibi ücretsiz eğitici ve bilgilendirici içerikler sunulacak. Fark yaratan kaplama çalışmaları ile öne çıkan GMG Garage, sürpriz bir uygulamasıyla ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

e-ihracat konuşulacak

FESPA Eurasia kapsamında katılımcıları ihracata teşvik etmek için ücretsiz e-ihracat seminerleri de düzenlenecek. 6-7 Aralık’ta fuar alanında Açıkhava Reklamcıları Derneği (ARED) ve Worldef işbirliğiyle düzenlenen seminerlerde sektörün önemli isimleri; e-ihracatta stratejik yönetim, e-ticaret altyapısı, devlet teşvikleri, sınırötesi pazar raporu gibi konularda dinleyicilere bilgiler verecek.

Kimler ziyaret ediyor?

FESPA Eurasia Fuarı, Avrasya bölgesinde faaliyet gösteren geniş format baskı uzmanları, serigraf baskı uzmanları, endüstriyel reklamcılar, açık hava reklamcıları, reklam ajansları, araç kaplama uzmanları, marka temsilcileri, pazarlama uzmanları, grafikerler, iç mimarlar, desinatörler, hazır giyim üreticileri gibi birçok profesyonel tarafından ilgi ile takip ediliyor.

7.5 milyar dolarlık ekonomi

FESPA Eurasia bu yıl kullandığı ‘Potansiyelini Keşfet’ sloganı ile, baskı ve endüstriyel reklam camiasının doğru zamanda doğru kararlar alabilme, trendleri takip edebilme ve çağı yakalama becerilerini geliştirerek gerçek iş potansiyelini keşfetmesinin; yeni alanlarda yeni işler yaratabilmesinin önünü açmayı hedefliyor. 2017 rakamlarına göre 7.5 milyar dolara yakın bir büyüklüğe sahip olan baskı sektöründe FESPA Eurasia’nın hedefi, baskılı işlerin talebini artırarak baskı sektörünün iş hacmini daha da genişletmek.