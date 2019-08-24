Baskı dünyası FESPA Eurasia 2019’u bekliyor!

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Avrasya Bölgesi’nin lider fuarı FESPA Eurasia, 5-8 Aralık 2019’da İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) baskı ve endüstriyel reklam dünyasını bir araya getirecek. Şimdiden neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaşan FESPA Eurasia, Türkiye’yi baskı sektöründe uluslararası bir merkez haline getirmeye hazırlanıyor…

Avrasya Bölgesi’nin lider baskı fuarı FESPA Eurasia, bu yıl 5-8 Aralık 2019’da İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) baskı ve endüstriyel reklam dünyasını 7. kez bir araya getirmeye hazırlanıyor. Şimdiden neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaşan FESPA Eurasia, yerli ziyaretçi çalışmalarının yanı sıra özenle yürüttüğü yabancı ziyaretçi çalışmalarıyla Türkiye’yi baskı sektörünün uluslararası merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Sektörde heyecanla beklenen FESPA Eurasia’da Alfa Lazer, Folpa, GFK Dijital, İstanbul Reklam, Lidya Grup, Mimaki Eurasia, Optimum Digital Planet, ROQ Makina, Poliset, SDS, Turan Kimya, Yazım Reklam, Zenit LED gibi katılımcılar en yeni ürünlerini sergileyecek. Sektörün önde gelen firmaları ürünlerini ilk kez ve sadece FESPA Eurasia’da ziyaretçilerle buluşturacak.

Mimaki: Sektörü eğitiyor

FESPA Eurasia’yı değerlendiren sektörün en büyük oyuncularından Mimaki Eurasia’nın Genel Müdürü Arjen Evertse şöyle konuşuyor: “FESPA ve Açıkhava Reklamcıları Derneği’nin (ARED) sektörün geliştirilmesi ve eğitilmesi için çeşitli çalışmalar yapıyor olması bizim de FESPA Eurasia’yı desteklememize sebep oluyor.”

‘Türkiye merkez oluyor’

Optimum Digital Planet’in Genel Müdürü Taner Can Güven ise, “FESPA Eurasia’yı uluslararası bir fuar olduğu için ve Türkiye’yi baskı sektöründe uluslararası bir merkez haline getirebilmek için bölgedeki herkese tavsiye ediyoruz” diyor.

ROQ Makine Genel Müdürü Bülent Altaylar da FESPA Eurasia 2018 ile son beş yılın en iyi fuarını deneyimlediklerini vurguluyor.

‘Serigrafide de en iyi fuar’

“Fuarın İstanbul gibi mükemmel bir lokasyonda düzenlenmesi Avrasya bölgesinde ticaret yapmak isteyen firmalar açısından eşsiz bir fırsat” diyen Turan Kimya Genel Müdürü Devrim Başar Turan, FESPA’nın serigrafi alanında şimdiye kadarki en iyi fuar organizasyonu olduğunu söylüyor.

FESPA Eurasia Fuar Müdürü Betül Binici, katılımın yoğun şekilde devam ettiğini belirterek şöyle konuşuyor: “Neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaşmak üzereyiz. FESPA Eurasia Avrasya bölgesindeki hakimiyetini kanıtladı. Hem uluslararası arenada öne çıkan markalar, hem de yerel markalar FESPA Eurasia’yı tercih ediyor. Tüm sektör temsilcilerini 5-8 Aralık’ta bölgenin lider fuarına davet ediyoruz.”

Türkiye turu devam ediyor

Sektörün en büyük oyuncularının şimdiden yerlerini aldığı FESPA Eurasia 2019 kapsamında çalışmalara yılın başında start veren Açıkhava Reklamcıları Derneği (ARED) ve FESPA Eurasia yöneticileri, şirket ziyaretlerine de devam ediyor. Katılımcı ve ziyaretçi çalışmaları için bu yıl ARED ve FESPA ekibi Adana, Bursa, İzmir, Konya, Aydın, Mardin, Muş, Sivas illerini ziyaret ederek oradaki baskı uzmanları ve endüstriyel reklam sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Buluşmalarda, ARED’in çalışmaları ve fuar hakkında sektör bilgilendirildi. Ziyaretlerin Ekim ayında Malatya ile devam etmesi hedefleniyor.

Yılın teması ‘Potansiyelini Keşfet’

FESPA Eurasia bu yıl kullandığı ‘Potansiyelini Keşfet’ sloganı ile, baskı ve endüstriyel reklam camiasının doğru zamanda doğru kararlar alabilme, trendleri takip edebilme ve çağı yakalama becerilerini geliştirerek gerçek iş potansiyelini keşfetmesinin; yeni alanlarda yeni işler yaratabilmesinin önünü açmayı hedefliyor. 2017 rakamlarına göre 7.5 milyar dolara yakın bir büyüklüğe sahip olan baskı sektöründe FESPA Eurasia’nın hedefi, baskılı işlerin talebini artırarak baskı sektörünün iş hacmini daha da genişletmek.