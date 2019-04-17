Basitleştirilmiş Esnek Kesif Elyaf Üretimi

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Ekonomik, esnek ve kompakt – Oerlikon Neumag, Staple FORCE S 1100’i bu slogan ile ITMA ASİA + CITME 2018’de vitrine çıkarmıştı. Kesik elyaf sistemi bilhassa iki özelliğiyle öne çıkmaktadır: küçük partiler üretir (günde 15 tona kadar) ve polimer, boya ve denye değişiklikleri de dahil olmak üzere farklı gereksinimler için hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılabilir. Kolay işletime yönelik proses kontrol sistemi, kesinlikle benzersizdir. Ve tüm bunlar makul bir ilk yatırımla gerçekleştirilebilir.

Büyük ölçekli delikli fiber sistemleri, sadece daha küçük hacimlerde fiber üretimine uygundur. Bunun nedeni, ham maddelerin ve işletim verilerinin değiştirilmesi amacıyla sistemin sık sık başlatılıp durdurulmasının pahalı aksama süreleri ve yüksek fireyle sonuçlanmasıdır. Buna rağmen örneğin değişen moda renkler ve farklı sayımlara sahip kesik elyaf ürünler durumunda küçük parti üretimi talep edilmektedir. Ve yeni kesik elyaf malzemeler başlangıçta küçük hacimlerde test edilmekte ve piyasaya sürülmektedir. Oerlikon Neumag kesik elyaf Satış̧ Direktörü̈, “Bu nedenle hâlihazırda büyük hacimlerden delikli fiber üreten üreticiler daha küçük ölçekte esnek üretim için ek sistemlerle ilgileniyor” diye bildiriyor.

Staple FORCE S 1100, bu gereksinimleri karşılamakta ve özel bir noktaya dikkat çekmektedir: yenilikçi proses kontrol sistemi. Operatörler, yalnızca beş̧ düğme kullanarak sistemi yürütebilir – ‘durdur’, ‘geri’, ‘ileri’, ‘duraklat’ ve ‘onayla’ düğmesi ile işletim hatalarının gerçek anlamda ortadan kaldırılması garanti edilir. Çeşitli işletim modlarına yönelik parametreler, kolay başlatma için önceden belirlenmiştir. Bunun için operatörün kontrol ünitesini kullanarak bir işletim modundan diğerine geçmesi yeter. Ve üretilen çeşitli fiberlere yönelik proses parametreleri de operatörlerin yeniden giriş̧ yapmadan diledikleri zaman bunlara erişmesine olanak sağlayan bir reçete olarak saklanır. Bunun sonucunda daha doğru bir elyaf kalitesinde yeniden üretim yapılabilir.

Staple FORCE S 1100 tek bir proses adımında ipi üreten, çeken, krimp veren, kesen ve balyalayan tek adımlık bir tesistir. Burada fiber çekici, yüksek hızlı bir proseste galetler kullanılarak çekilir. Birbirinin üzerine yerleştirilen bir dizi galet, kendi baslığı ile ikili bir gerdirme oluşturur. Bu aynı anda birkaç̧ avantaj sağlar: her ikili, başlığı altında kendi sıcaklık bölgesine sahiptir. Bunun için her ikilinin iki galeti arasındaki sıcaklıkta hiçbir düşme olmadan sıcaklıklar daha sabit kalır. Ayrıca başlıklar birer buhar kasası görevi görerek geleneksel proseste elyaf çekme işlemine buhar uygulamak için kullanılan su ve buhar banyolarını ortadan kaldırır. Bunun sonucunda enerji maliyetleri azalır.

Nispeten düşük satın alma maliyetleri ile sisteme yatırım yapanlar, basit sistem hizmete alma özelliğinden istifade eder: modüler, önceden monte edilmiş̧ bileşenler ve entegre, düşük bakım gerektiren HTM (Isı Transfer Ortamı) sistemine sahip bir spin mili hâlinde teslim edilir.

Bu, pahalı, çok zaman alan kaynak işlemini ortadan kaldırarak ilgili tüm borulara sahip harici bir kazana artık ihtiyaç̧ olmadığı anlamına gelir. Kurulu Staple FORCE S 1100, 30 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindedir ve günde 15 tona kadar mümkün olan en eşit kalitede sahip kesik elyaf üretir.