BASF’den geleceğin karavanı: VisionVenture

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BASF’nin yenilikçi malzemeleri ve geliştirme uzmanlığı, hafif yapı, bağımsızlık, seyahat deneyimi ve tasarım konularında yeni boyutlar açıyor

20’nin üzerinde yüksek performanslı plastik, kendinden şişebilen açılır tavan ve hafif doğal taşlı kaplama gibi dünyanın ilklerini sağlıyor

BASF ve HYMER tarafından geliştirilen VisionVenture, yakın zamanda üretime geçecek ürün ile karavan hayatının geleceğine dair bir bakış sağlıyor. BASF Kreasyon Merkezi’nin geliştirme uzmanlığı kullanılarak, hafif bir yapı, bağımsızlık, seyahat deneyimi ve tasarım konularında iz bırakan yeni bir karavan sınıfı yaratıldı.

BASF Performans Malzemeleri Yöneticisi Martin Jung, “Ürünlerimiz, tasarımcılara VisionVenture konusunda benzersiz yeni seçenekler ve işlevler sunuyor. Elde edilen sonuç, ilhamdan nihai ürüne kadar malzeme yetkinliğimizin tüm çeşitliliğini gösteriyor.” dedi.

Konsept karavanda, BASF’nin 20’nin üzerinde yüksek performanslı plastiği ve yeni bir boyama teknolojisi kullanıldı. Bunun neticesinde geniş bir özellik yelpazesi elde ediliyor. Örneğin; BASF ve HYMER, aracı daha sağlam hale getirirken daha fazla konfor sağlamak üzere karavanın hem içerisinde hem de dışında çeşitli yenilikçi hafif malzemeler ve prosesler kullanıyor. VisionVenture, söz konusu tasarım olduğunda da yeni ölçütler belirliyor; örneğin, plastiklerin kenevir ve kayrak taşı gibi doğal malzemelerle birleştirilmesi. Enerji yönetimi, ısı yalıtımı ve elektrik aksamları, gürültüleri ve titreşimleri önlemek için özel bir önlem paketi ve 100’den fazla 3D baskılı bileşen içeren çözümler, modern seyahat vizyonunu tamamlıyor.

HYMER GmbH & Co.KG. Genel Müdürü Christian Bauer, “HYMER, birinci sınıf kalite, inovasyon ve keşfetme ile eş anlamlıdır. BASF ile birlikte geliştirilen VisionVenture, bu değerleri mükemmel bir şekilde barındırıyor. Müşterilerimize daha şimdiden tamamen yeni bir özgürlük hissi vaat ediyor.” dedi.

Hafif yaklaşım

VisionVenture’nin Dünya’da bir ilk olma özelliğini taşıyan, kendiliğinden şişebilen açılır tavanı karavanın en göz alıcı özelliklerinden de bir tanesi. 60 saniyenin altında şişebilen tavan, kullanıcıya daha fazla yaşam alanı oluşturuyor. Tavanda yer alan, su ya da rüzgara karşı dayanıklı bir dış duvar oluşturan ve hafifliğiyle de dikkat çeken Elastollan® kaplama, hoş bir sıcaklıkta huzur dolu bir gece uykusunu garantiliyor. VisionVenture’nin içerisinde yer alan yastıklar ve şilteler de en sıcak günde bile serin kalır. Bu özellik, tüm PU köpüklere etkin bir şekilde yapışan ve farklı yerlerde ve çeşitli kalınlıklarda farklı şilte yüzeylerine uygulanabilen Elastocoat® C Sprey Jelin sıcaklığı düzenleyici etkisi ile sağlanıyor.

İç tasarımda doğal taşın hafif bir yaklaşımla birleştirilmesi bugüne kadar mümkün değildi. Ancak, kompakt, köpüksüz poliüretan Elastocoat kullanılarak üretilen Veneo Slate®’in geliştirilmesiyle birlikte bu durum değişiyor. Dünyada ilk olan bu ürün, olağanüstü hafiflikte gerçek kayrak taşı kaplamaya sahiptir ve sadece 1 milimetre ekleyerek yerden tasarruf sağlayan ve esnek bir malzemedir. Elastoflex® poliüretan köpük de benzer özellikler sunuyor. Doğal malzemelerin ve plastiğin eşsiz bir kombinasyonu sayesinde aynı derecede hafif bu malzeme, dolap kapakları ve mutfak tezgahları üretmek için kenevir elyaflarının yapısını kullanır. Veneo Slate gibi, ahşap veya sunta gibi ağır alternatiflere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak yuvarlak ve eğimli yüzeylere uygulanabiliyor.

BASF, çamurluk kemeri kaplamaları, gövde parçaları, lamba siperleri, kollar, kancalar ve tablet tutucular başta olmak üzere VisionVenture’nin içi ve dışı için 100’ün üzerinde bileşen oluşturmak için bir dizi 3D baskı teknolojisi kullandı. Bileşenlerin büyük veya küçük, sert veya yumuşak, karbon elyafı ile güçlendirilmiş veya şeffaf, işlemden geçirilmemiş veya boyanmış olmasına bakılmaksızın bu dijital üretim yöntemi, ayrı parçalar ve küçük partiler için hızlı ve düşük maliyetli bir çözümdür. VisionVenture’nin 3D baskılı çamurluk kemerleri ve ayrıca eşik ve balkon gibi diğer bileşenleri, lekelere, çiziklere veya taşların çarpma neticesinde neden olduğu hasarlara karşı uzun süreli koruma sağlayan poliüre sprey boya Elastocoat C ile korunuyor.

Bağımsız, sürdürülebilir ve akıllı

Gerçek özgürlük, bağımsızlıktan geçer. VisionVenture, enerji yönetimi, yalıtım ve elektrik aksamlarında akıllı malzeme kullanımı ile bunu sağlıyor.

BASF, VisionVenture’de ilk kez iki yenilikçi, yüksek performanslı yalıtım malzemesi SLENTEX® ve SLENTITE®’yi bir araya getirdi. Katı panel malzemesi SLENTITE, soğutma ekipmanlarında, kapı panellerinde, pencere profillerinde ve alt döşemelerde kullanıldı. Kolaylıkla istenilen boyutta kesilebiliyor ve ayrıca off-road araçlarda kullanım için gerekli sağlamlığı sağlıyor. SLENTEX’in son derece etkili, güvenli ve alandan tasarruf sağlayan özellikleri, VisionVenture’de akü, motor bölgesi, fırın ve set üstü ocak için ısı koruması sunuyor. Yüksek performanslı yalıtım malzemesi, yanmaz özellikleri sayesinde kıvılcım veya ateş sıçramasını önlemede son derece etkili. Bir başka avantajı: Her iki malzeme de kullanım ömürleri boyunca eskime etkilerini göstermez.

BASF’nin Ultramid® Advanced markası ile bilinen yarı aromatik yüksek performanslı poliamitleri son derece hafif ve güçlüdür. Ürün grubu, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında bile olağanüstü sert ve katı özelliklere sahiptir. Poliamit, motor veya motor bölmesinde kullanıma ideal olarak mekanik kararlılığını korur. Ultramid Advanced T1000 ve Ultramid Advanced N, hidrolize karşı ekstra dayanıklıdır ve bu nedenle de VisionVenture’nin mutfak ve duş tesisatlarında borular için mükemmel seçimdir.

Hem içeride, hem dışarıda güçlü hatlar

VisionVenture, güçlü bir tasarım ifadesine sahip. Karavanın rahatlık hissine en önemli katkıda bulunan ürünlerden bir tanesi, iç bölmenin tamamını kaplayan suni deriye yönelik bir poliüretan sistem olan Haptex®’tir. Bu malzeme hoş bir yumuşaklığa sahiptir ve çeşitli renklerde ve dokularda sunulmaktadır. Temizlenmesi de son derece kolaydır ve organik solvent içermez. Üstünde: Yarı saydam malzeme Ultramid Vision’dan üretilmiş, difüzörlü iki adet askılı aydınlatma armatürü. Odaklanmış ışık huzmesini masaya doğru yönlendirmenin yanı sıra, tavanın içerisinde gizlenmiş olan ışıklar, tüm iç mekanı aydınlatmak için tavan lambası olarak da işlev görür. Ultramid Vision, çizilmez ve kimyasallara karşı oldukça dayanıklıdır.

VisionVenture’nin dış boyası da yeni ürünler arasında yer alıyor. İşlevsel nedenlerden dolayı karavanlar, yazın aşırı ısınmayı önlemek için çoğunlukla krem veya beyaz renktedir. Gri yeşil VisionVenture ile HYMER ve BASF, gelecekte boya işlerinde kişisel seçimin uygulanabileceğini gösteriyor. Boya, Chromacool sıcaklık yönetimi teknolojisine dayanıyor. Chromacool, çok çeşitli renklerde mevcuttur: güneşin kızılötesi ışığını yansıtır ve böylece araç gövdesinde sıcaklık oluşumunu azaltır. Bu pasif sıcaklık yönetimi, iç bölümün sıcaklığını 4°C kadar azaltarak araç yüzeyinin 20°C’ye kadar düşürebildiği anlamına geliyor. İklimlendirme için daha az enerjiye ihtiyaç duyulur ve bunun neticesinde yakıt tüketiminin azaltılmasına veya elektrikli araç serisinin genişletilmesine yardımcı olur.

Maksimum konfor – yolda ve plajda

VisionVenture, asla olağanüstü konforundan ödün vermez. Tasarımcılar ve mühendisler tarafından tamamen yeni ve şaşırtıcı şekillerde oluşturulan eksiksiz yenilikçi BASF malzemeleri ile bu temin edilir.

adidas’ın Energy Boost koşu ayakkabısı ile özdeşleştirilen Infinergy®, ilk kez VisionVenture’de simsiyah rengiyle yer alıyor. Basamaklarda ve yatak çerçevesinde, genişletilmiş termoplastik poliüretan (E-TPU) hoş bir estetikle birlikte basınç noktalarını rahatlatıyor. Bir bağlantı modülü olarak, çıtalı bazada suntaları tutuyor ve sonuç olarak yüksek malzeme dayanıklılığına sahip mükemmel, kişiye göre ayarlanabilir bir şilte tabanı ortaya çıkıyor. Bu etki, “geri sekme” olarak da bilinen sürekli yük durumunda da korunuyor.

Seyahat etmeyi mümkün olabildiğinde rahatlatıcı hale getirmek için, VisionVenture’de kullanılan yastıklar ve şilteler aynı evinizdekiler kadar rahat. CosyPUR® kalıplı esnek köpüğün hafıza efekti, optimum konfor sağlıyor. Poliüretan malzeme, ultra yumuşaktan viskoelastiğe kadar hücre morfolojisi kullanılarak ayarlanabilen özel özelliklere sahip. Malzeme ayrıca hava geçirir, deliklidir ve makinede yıkanabilir ve uzun süreli kullanımın ardından bile özelliklerini korur.

Bu arada, açık yolda konfordan ödün vermemek için BASF ve HYMER, VisionVenture için özel bir NVH (gürültü, titreşim, sarsıntı) paketi oluşturdu. İç kısım, sürüş veya şaside gürültüyü engellemek ve titreşimleri azaltmak üzere kompakt, mikro gözenekli poliüretan Cellasto® kullanıldı. Özellikle off-road maceralar için olmak üzere geliştiriciler, sürüş emniyetini dinamik ve konfor ile bir araya getirerek VisionVenture’ye titreşimi kesme ve şasi için destek yapısı olarak özel bir Cellasto çözümü taktı.

BASF Performans Malzemeleri Bölümü Hakkında

BASF Performans Malzemeleri bölümü yenilikçi, özelleştirilmiş plastiklerin tek bir çatı altında toplanmasına ilişkin BASF’nin tüm malzeme teknik bilgisini kapsamaktadır. Ulaşım, inşaat, endüstriyel uygulamalar ve tüketici ürünleri olmak üzere dört büyük sektörde global olarak faaliyet gösteren bölüm, uygulama odaklı sistem çözümlerine yönelik derin bir anlayışla birlikte güçlü bir ürün ve hizmet portföyüne sahiptir. Önemli karlılık ve büyüme faktörleri arasında müşterilerle yakın işbirliğimiz ve çözümlere yönelik net odaklanma bulunmaktadır. AR-GE alanındaki güçlü nitelikler, yenilikçi ürünlerin ve uygulamaların geliştirilmesine temel oluşturmaktadır. 2018 yılında Performans Malzemeleri bölümü, 7,65 milyar Euro’luk bir global satış rakamı elde etti.