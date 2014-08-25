Bamen Müşterilerine Trendler Konusunda Yol Gösteriyor

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Dünyanın önde gelen örme, dokuma ve kumaş üreticilerine, boyalı ve ham iplik sağlayarak, sunduğu hizmetler ile iplik sektöründe öncü bir marka olan Bamen, müşterilerine tekstildeki trendler konusunda yön veriyor.

Bamen firması, müşteri bazlı üretim anlayışı ile müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ilerleyerek pazar araştırmasını bu yönde sürdürüyor. Toplam üretiminin yüzde 23’ünü ihraç ettiklerini henüz yarı dönem olmasına rağmen 2014’deki büyümenin 2013 yılına oranla katla artarak, pazar payını geliştirdiklerini belirten Genel Müdür Murat Başyazıcıoğlu sözlerine şöyle devam ediyor: ‘Müşteri ilişkilerimizin sağlıklı ilerlemesi için saha ziyaretleri yaparak ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda ilerliyor, müşterilerimizden her zaman önde olmaya gayret ederek kazan kazan felsefemizle onlara trendler konusunda yön veriyoruz. Örneğin; bir ihracat müşterimiz için üretim alanında yaptığımız ziyaret ve görüşmeler sonrasında müşterimize, selülozik rejenere ve pamuk karışımlı özel üretimler yaparak büyük bir açılım gerçekleştirdik. Bamen; sağladığı ayrıcalıkların dışında pamuk, bambu, modal ve tencelden yün, kaşmir başta olmak üzere 100’ün üzerinde geniş ürün gamıyla da rakiplerinden ayrılıyor. Başarısını iyi bir ekip çalışmasına borçlu olan Bamen, güçlü üretim kapasitesi sayesinde 2013 yılında 9.6 milyon kg ham iplik, 3.6 milyon kg civarında boyalı iplik üreterek, tekstil ihracatında 11. sıraya yükselerek yurt dışında ses getirmeye devam ediyor.’