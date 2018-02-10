Bamen Genel Müdürü- Başyazıcı Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başyazıcıoğlu

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2017 yılını firmanız ve sektör açısından değerlendirebilir misiniz?

“2002 yılında faaliyete başlayan Bamen, sektöre trendleri ile yön veren, katma değerli ürünler ortaya koyan ve bu anlamda gösterdiği başarı ile dünya standartlarında üretim yapan bir marka olarak hızla büyümeye devam ediyor. Dünyada 2017 yılında yaşanan ekonomik ve siyasal belirsizliklerin her sektöre olduğu gibi tekstil sektörüne de olumsuz yansımaları oldu. Pazardaki belirsizlik, küresel durgunluk ve getirdiği spesifik yansımalar karşısında yeni pazar ve müşteri araştırmalarımızı hızlandırdık. Bununla beraber mevcut iş stratejimizi yeni konjonktüre uygun hale getirdik. Bamen markamızın özelinde başarımızın sırrı odak noktamızın tamamen müşterilerimiz olması. Yeni iş stratejilerimizi iyi tanımlanmış süreçlere paralel olarak, daha planlı ve proaktif hale getirdik. Aynı zamanda çalışanlarımıza yönelik mutlu ve verimli olabilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Sonuç olarak markamızı daha ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Konvansiyonel üretimin dışında yenilikçi ürünlere de ağırlık verdik. Thermasoft ve Drymax olarak isimlendirdiğimiz (yüksek nem transferi sağlayan, yüksek ısı yalıtımı sağlayan) ürünlerimiz oldukça ilgi görüyor. Bunların dışında üretimi daha zor olan ve piyasadaki rakiplerimiz ile bizim ayrışmamızı sağlayan ikili üçlü elyaf karışımlarla da hizmet vermekteyiz. Bamen olarak her sene bir öncekinin üzerine yeni hedefler koyarak ilerliyoruz. Ülkemiz ve dünya ekonomisinin de gidişatını gözeterek 2017 yılında bir önceki yıla göre daha katma değerli ürünler ile ciromuzu arttırmayı hedefliyoruz.”

2018 yılından beklentileriniz ve önümüzdeki süreçte sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Küresel tekstil markalarına hizmet veren, teknolojik yatırım ve markalaşma çalışmalarıyla dünyanın en iyi 3 iplik markası arasında yer alma vizyonuyla hareket ediyoruz. Toplam 55 bin metrekarelik alanda ürettiğimiz iplikle dünyayı 9,98 defa dolaşarak hayatı renklendiriyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda firma bünyemizde gerçekleştirdiğimiz yenilikçi ürün çalışmaları kapsamında çıkardığımız ürünlerimiz halen aktif pazarda satışlarımız ile devam arz ediyor. Bu kapsamda yeni çalışmalarımıza ait ürünlerimiz ile 2018 yılında Amerika pazarına girmeyi planlıyoruz. Şu an hali hazırda Avrupa, Asya ve Afrika’da 30’un üzerinde ülkeye ihracatımız var. Bu sene markamızın Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Amerika ve Japonya pazarlarında da tanınır olması başlıca hedefimiz. Amacımız 2020 yılına kadar dünyadaki en iyi 3 iplik markası arasında yer almaktır. Bu bilinçle Turquality çalışmalarına hız katarak, 2017 son çeyreğinde Ar-ge Merkezimizin kuruluşunu sağladık. Başta İtalya, Almanya, Portekiz, Sırbistan, Litvanya ve Romanya olmak üzere dünyanın 30 u aşkın ülkesine ihracat yapıyoruz.”

Dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeleri dikkate alarak değerlendirecek olursak firmanız, sektör ve ülke açısından önümüzdeki süreç hakkında neler söylemek istersiniz?

“Tekstil sektörü Türkiye’de geçmişten beri en çok istihdam ve katma değer yaratan alanların başında geliyor. 2017 yılında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle sektörde bir takım sıkıntılar yaşansa da dünya üzerinde ülkemiz hala tekstil sektöründe önemli bir paya sahip. Sektör geneline baktığımızda Ekonomi Bakanlığı verileri hükümetin oluşturduğu yatırım teşvik belgeleri yoluyla kurulan tekstil işletmelerinin istihdam yaratma bakımından oldukça başarılı.”

İlave etmek istedikleriniz varsa ekleyiniz

“Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine ayırdığımız bütçenin her yıl artmasını hedefleyerek toplam ciro içindeki Ar-Ge payının 2020 yılına kadar %10’lara gelmesini hedefliyoruz. İlimizin 7. Türkiye’nin 612. Ar-Ge Merkezi olan “Bamen Ar-Ge Merkezi “ bünyesinde bulundurduğu 14’ü araştırmacı olmak üzere toplam 27 personel ile çalışmalarına devam etmektedir. Devam eden projelerimizin yaklaşık bütçesi 1,2 milyon TL’dir. Özellikle Teknik Tekstil de kullanılan özel ürünlerin hammadde iplik üretimine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca markamızın küresel hedeflerini gerçekleştirmede ülkemizin de ihracat hedeflerini destekleyen Turquality programı ile ilerliyoruz. Bu kapsamda birçok kuruluşa akredite olmakla birlikte sosyal sorumluluk çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz.”

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