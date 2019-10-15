BALOSB, yalnızca Balıkesir’i değil bölgeyi de kalkındıracak

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Ortak Akıl Toplantıları’nın 21’inci durağı Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi oldu. Turkishtime ve Halkbank ortaklığıyla düzenlenen toplantının moderatörlüğünü Şeref Oğuz üstlendi. 1977 yılında kurulan BALOSB, halen üretimini sürdüren 110 fabrikanın yanı sıra proje ve inşaat aşamasında olan 13 fabrika da dahil olmak üzere toplamda 123 fabrika ve 9 bine yakın çalışanıyla bölge ekonomisinde etkin bir rol oynuyor.

Turkishtime ve Halkbank’ın organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirdiği “Ortak Akıl Toplantıları”nın 21’ncisi Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde (BALOSB) yapıldı. Gazeteci Şeref Oğuz’un moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, Balıkesirli sanayiciler ile BALOSB’nin potansiyelleri, sorunları ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Ortak Akıl Toplantısı’na; Şeref Oğuz (Turkishtime Toplantı Moderatörü), Mehmet Volkan Sayım Halkbank KOBİ Pazarlama 1 Daire Başkanı, Hasan Ali Eğinlioğlu (BALOSB YKB V./ Eğinlioğlu Grup YKB), Alper Akça (İşbir Elektrik Ar-Ge Md.), Barış Sağlam (Milano Ağaç Kaplama YKB), Ferudun Çelik (Fer-Çelik Ambalaj YKB), Gökhan Ünlü(Dericioğulları Yapı Malzemeleri GM), Gürsel Ötegengil (İşbir Sentetik Dokuma GM V.), Hüseyin Bekki (Beksan Çivi Tel Makine YKB), Hüseyin Finiş (Tınaz Tarım ve San. Mak. YKB), Kaan İhsan Sarıbekir (Sarıbekir Ambalaj İcra Kur. Bşk.), Sami Ünal (Kalekim Kimyevi Maddeler Balıkesir İşl. Md.), Selçuk Savaş (Savaşlar Tesisat YKB), Sinan Yırcalı(Balıkesir Elektromekanik YKÜ), Yasin Çakar Ekosinerji Elek. Ür. Gn. Md.), Yılmaz Sarıhan (Anar Metal YKB), Mehmet Ali Aşuk (San. ve Tek. İl Md.), Gökhan Sümer(Halkbank Balıkesir Böl. Koor.), Mesut Eray BALOSB Böl. Md.), Koray Urgun (Balıkesir 2. OSB Md.) ve Filiz Özkan (Turkishtime YKB) katıldı.

Türkiye’nin ekonomi ve ticaret hayatının lokomotifi Ege ve Marmara bölgelerinin merkezinde bulunan Balıkesir, özellikle son dönemde kamunun ulaşım yatırımlarından olumlu etkilendi ve bu sayede yatırımcının şehre olan ilgisi arttı. İstanbul – İzmir otobanı ile 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü projeleri; Balıkesir’i Marmara ticari ringinin en önemli şehri haline getirdi.

BALOSB ulaşım olanaklarının artmasıyla şaha kalkıyor!

BALOSB’nin mevcut durumdaki 570 hektarlık alanının yüzde 99’u katılımcı firmalar tarafından kullanılıyor ve gelinen nokta itibarıyla boş parsel bulunmuyor. Bu nedenle Balıkesir OSB’de ilave genişleme çalışmaları başlatıldı. Genişleme süreci sonunda mevcut 570 hektar alana 776 hektar daha yeni alan eklenerek, bölgenin genişliği 1.346 hektara çıkacak. Böylelikle; Gebze, Kocaeli, Bursa gibi çevre illerdeki sanayi doygunluğu ve yatırım maliyetlerinin fazlalığından dolayı BALOSB’ye üretim yapmayı planlayan yeni katılımcılar için yeterli sanayi alanı oluşacak. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte OSB’de toplam istihdam yaklaşık 30 bin kişiye yükselecek. Balıkesir OSB’nin genişlemesi, Marmara ve Ege’de bulunan tüm sanayiciler ile bu bölgelerde yaşayan iş gücünü de etkileyecek.

Balıkesir OSB katılımcısına sunduğu hizmetlerle de farkını hissettiriyor. Kendi bünyesinde bulunan 162,5 MVA gücündeki şalt tesisiyle kesintisiz ve güvenli enerji sağlayan BALOSB, 3.300 m3/gün kapasitesindeki atıksu arıtma tesisiyle de katılımcısına hizmet vermeye devam ediyor. Genişleme alanlarına gelecek yeni fabrikalar düşünülerek, 10.000 m3/gün kapasiteli yeni bir arıtma tesisinin projesi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiş durumda.

Bölgede ayrıca fabrikaların nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla bir de Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi kuruldu. Merkez, bünyesindeki beş atölye ve beş dershane ile hem OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölye ihtiyacını karşılayacak hem de Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi olarak hizmet edecek. Sosyal sorumluluk kapsamında kurulan 75 öğrenci kapasiteli Gündüz Çocuk Bakımevine ise öncelikli olarak OSB’de çalışan kadın personelin çocukları kabul ediliyor.

BALOSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre

Toplantıda, Balıkesir OSB’nin hızla değişen küresel rekabet koşullarında güçlü bir oyuncu olabilmesi ve potansiyellerini ortaya koyabilmesi için bölge sanayicilerinin katılımlarıyla aşağıdaki 10 parametrede görüş birliğine varıldı.

1. Balıkesirli sanayici Bandırma limanını bekliyor

Balıkesirli sanayici ihracatta İzmir’deki Aliağa limanını veya İstanbul’daki Ambarlı limanını kullanıyor. Bu da ek bir maliyet ve zaman kaybı anlamına geliyor. Bandırma limanı şu anda hizmet veriyor ancak konteyner taşımacılığı için müsait değil. Limanda gerekli çalışmalar yapılırsa bölge sanayicisinin rekabette eli güçlenecek. Çünkü Bandırma limanı hem alan hem de lojistik anlamında son derece uygun özelliklere sahip.

2. Kamu üniversite sanayi işbirliği

Kamu – üniversite – sanayi işbirliğini sağlayabilmek için öncelikle tüm taraflar nezdinde modern bir sanayi kültürünün oluşturulması, ardından da herkes elini taşın altına koyması gerekiyor. Tüm tarafların bir arada bulunduğu mekanizmalar geliştirilmeli, bu mekanizmalar da her an çalışır durumda tutulmalı. Birtakım oluşumlar çerçevesinde zaman zaman bir araya geliniyor ama süreklilik sağlanmadığı zaman yeteri kadar sinerji ve çözüm üretilemiyor.

3. Yatırım maliyetleri düşürülmeli

Arsa fiyatları, inşaat yatırımları, hafriyat, altyapı maliyetleri gibi konular sanayiciyi yoruyor. Hem belediyelerin hem de diğer kurum ve kuruluşların yatırım maliyetleriyle ilgili özellikle OSB’lerdeki firmalara daha fazla kolaylık sağlaması gerekiyor. Kamu bankaları inşaat işleri için cazip krediler verilebilirse sanayideki büyümeye çok olumlu katkılar sağlanacak. Sanayicinin bu tür maliyet kalemleriyle uğraşmaktansa sermayesini daha çok teknolojiye, üretime, Ar-Ge’ye yatırımlarına ayırmasına imkan yaratacak çözümler bulunabilir.

4. Nitelikli eleman sorunu

Nitelikli eleman tedariki Ar-Ge veya ihracat odaklı üretimlerin devreye girdiği noktada altyapı ve yüksek enerji sorunu kadar büyük bir sorun olarak sanayicinin önüne çıkıyor. Meslek liselerinin OSB’ler içinde konumlandırılarak, müfredatlarının da sanayicilerle eşgüdüm içinde hazırlanması, sanayicilerin de bu okulların hamisi olmasının yolunu açmak gerekiyor. BALOSB bu konuda inisiyatif almış durumda.

5. Lojistik entegrasyon tamamlanmalı

Osmangazi Köprüsü ve İzmir otobanıyla birlikte ulaşım olanakları güçlenen Balıkesir, lojistik bir üs haline gelme yolunda ilerliyor. Ancak lojistik entegrasyon henüz tamamlanış değil. İyi niyetlerle kurulan Lojistik Köy, kendisinden bekleneni veremedi. Oysa Balıkesir’in lokasyonu çok güçlü özellikler içeriyor. Marmara ve Ege bölgelerinin birleşme noktası olan Balıkesir, bu anlamda çok büyük bir potansiyel taşıyor ama lojistik entegrasyonun hızla tamamlanması gerekiyor.

6. Yan sanayi yeterli değil

Balıkesirli sanayici yan sanayi ve bakım-hizmet gibi konularda sıkıntı yaşıyor. BALOSB’deki kurumsal sanayiciler, kendilerine hizmet veren yan sanayi firmalarında yeterli bir birikim ve kalite seviyesini bulamıyor. Sanayici bu nedenle bakım hizmeti, yan sanayi hizmeti, parça almak gibi ihtiyaçlarının çoğunu İstanbul gibi kentlerden sağlamak zorunda kalıyor. İl genelinde yan sanayiye yönelik altyapıyı oluşturma konusunda girişimlere ihtiyaç var.

7. Yeni ihracat pazarları ihtiyacı

ABD ile Çin arasındaki siyasi gerilim, ABD’nin Çin menşeili ürünlere getirdiği ekstra vergiler Türkiye için bir fırsat yaratıyor. Balıkesirli sanayici, ürünlerini tanıtma ve satışlarını artırmak için ABD pazarına yönelmeli. Son yılarda Kuzey Afrika ülkeleri ve Hindistan da yükselen gelir düzeyiyle ihtiyaçları artan önemli ülkeler arasına girdi. BALOSB’de yeni pazarlarla ilgili bir çalışma grubu kurulabilir.

8. Enerji maliyetleri düşürülmeli

Enerji maliyetleri bütün sanayicilerin üzüldüğü, yüksek maliyetlere katlandığı bir konu. Türkiye’de her türlü enerji maliyetinde en büyük bedeli sanayici ödüyor. Dünya, ticaret savaşlarının yaşandığı çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Böyle bir dönemde ihracatın önemi çok açık. İhracatçının rekabette elini zayıflatan bu sorunun artık aşılması gerekiyor.

9. Ar-Ge mevzuatı sadeleştirilmeli

Ar-Ge süreçlerinde bürokratik zorlukların yanı sıra mevzuat da çok karmaşık, devletin terminolojisini firmalar anlayamıyor. Ar-Ge faaliyetlerinin kontrol edilebilirliğini sağlamak ve belgelendirebilmek için birtakım kılavuzlar, programlar geliştirilmiş durumda. Ancak firmalar bu konuda yetersiz kaldıkları için danışmanlar tutmak zorunda kalıyor. Mevzuatın sadeleştirilmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi, Ar-Ge çalışmalarına güç katacak.

10. Konut ihtiyacı

Konut konusunda BALOSB’ye yakın bölgelerde, özellikle de mavi yakanın yerleşebileceği konutlara ihtiyaç duyuluyor. Gaziosmanpaşa bölgesinin tümüyle kentsel dönüşüme sokularak, TOKİ gibi konut projeleriyle çalışanlar için hazırlanması gerekiyor. Böyle bir dönüşüm, BALOSB’nin mavi yakalı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir ivme yaratacak