Aydınlı Grup’un Uluslararası Başarı Kazanan Üretim Teknikleri

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Perakende sektörünün öncülerinden, Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. markalarının Türkiye ve birçok ülkede lisansör hakkına sahip olan Aydınlı Grup, takım elbiselerin dikiş dayanıklılığı ve performansına yönelik etkili bir teknik geliştirdi. Aydınlı Grup Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından geliştirilen bu yeni teknoloji, dünya çapında ilgi doğurdu.



Ürün görünümü ve kullanım dayanıklılığının arttırılması üzerine çalışmalar gerçekleştirerek kumaş teknolojisi ve üretim tekniklerinin derinlerine inmeye devam eden Aydınlı Grup, takım elbiselerin dayanıklılığı ve performansına yönelik yaptığı araştırmaya dair hazırladığı makale ile International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies Dergisi’nde yer aldı.

Aydınlı Grup, araştırmaları sırasında kalite odaklı yaklaşımını bir adım öteye götürerek takım elbise kumaşının çeşitliliğe ayak uydurmasını ve bu sayede ürünün kullanım ömrünü artırmayı amaçladı. Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından 10 farklı kumaş türü ile yapılan testlerde, dikiş açılması problemi görülen bölgelerde destek telası kullanımının deformasyona çözüm olduğu tespit edildi. Bu sayede özellikle kontrast renkli ve seyrek dokudaki kumaşlarda gerilme sonucu meydana gelen problemlerin ve dikiş kayması sorununun azalacağı ortaya çıkarıldı.

Müşteri odaklı bakış açısının en önemli yanlarından kaliteli ürün sunma misyonunu tüm markalarında yaşatmayı amaçlayan Aydınlı Grup, uluslararası alanda takdir gören yeni tekniği ile perakende sektöründeki güçlü pozisyonunu korumaya devam edeceğini gösteriyor.