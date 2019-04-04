Avusturya, Bludenz’deki Getzner AG’de ısı geri kazanımı ve egzoz havası kirliliği kontrolü

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Vorarlberg, İsviçre ve Almanya’ya sınırı olan Avusturya’nın en batısındaki eyaletidir. Etkileyici dağ manzarası ile buraya doğa yürüyüşü yapmayı veya kayak yapmayı seven birçok turistin gelmesi kesinlikle şaşırtıcı değildir. Vorarlberg, ünlü bir turizm merkezi olmasına rağmen, brüt olarak gelirlerinin yalnızca% 6’sı turizmden kaynaklanmaktadır – bu da ihracat payının yüksek olduğu güçlü başka bir sektörün varlığının açık bir işaretidir. Muhtemelen son iki yüzyıldaki en güçlü sanayi dalı olan tekstil endüstrisi bu arada konu özelinde üstünlüğünü yitirmeye başlamıştır. Ancak, hala belirgin bir şekilde temsil edilmektedir: Vorarlberg’deki en büyük 20 sanayi şirketinden birisi de tekstil sektörüne aittir – Bludenz’deki Getzner AG.

200 yıl önce kurulan Getzner AG, bugün Afrika damasko (Şam kumaşlarının) lider firması ve moda gömlek kumaşlarının önde gelen üreticilerinden biridir. Getzner AG’nin Bludenz’deki ana fabrikasının yeni üretim salonlarında, kumaşlar hazır giyim için dokunmakta ve bitim işlemi gerçekleştirilmektedir. Kumaşlar özellikle yeni BRÜCKNER ramözler üzerinde özel işlemlerde hazırlanmaktadır. Tekstil terbiye işlemleri sırasında maddeler kumaştan buharlaştıkça, ramözlerde temizlenmesi gerekmektedir ve bu egzoz havasının da çevreye yayılmadan önce temizlenmesi gerekmektedir.

Getzner AG’nin yeni ramzölerindeki egzoz havası işlemi çok kademeli bir BRÜCKNER ECO-HEAT ve ECO-AIR sistemi ile gerçekleştirilir. İlk ECO-HEAT ısı geri kazanım sisteminde, kurutma işlemi için ısıtılmış temiz hava üretilir ve bu da enerji tüketimini gözle görülür biçimde azaltmaktadır. İkinci ECO-HEAT ısı geri kazanım sisteminde, şirketin dahili ısıtma sistemi için su ısıtılır ve böylece ısıtma ihtiyacına bağlı olarak, harcanan ısı enerjisinin% 85’ine kadar geri kazanılır. Egzoz havasındaki kirleticiler, ECO-AIR egzoz havası temizleyicisinde yoğunlaştırılarak kolayca ayrıştırılır. Egzoz havası fanının arkasındaki susturucu da, egzoz sesini en aza indirir.

Hiçbir şüpheye yer bırakmayan ECO-HEAT bileşenleri yüksek ısı transfer verimi, kati surette sağlamlık ve bakım dostu bir tasarım sağlamaktadır. Isı eşanjörlerinin, tam performans sağlayabilmesi için kaçınılmaz tortulardan düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple çıkarılma işleminin kolay olarak yapılabilmesi için tasarımları da ona göre yapılmıştır. Isı eşanjörleri verilen temizlik banyosunda düzenli olarak kaynatılır. Getzner AG stokta yedek ısı eşanjörü modüllerine sahip olduğundan, ısı eşanjörleri zaman baskısı olmadan rahatlıkla temizlenebilmektedir. Bu modern çok aşamalı egzoz havası sistemi ile Getzner AG, yüksek bir enerji verimliliği sağlar, çünkü egzoz havası ısısının çoğu BRÜCKNER ECO-HEAT sistemlerinde geri kazanılmaktadır. Ayrıca, tablo gibi var olan ortam, BRÜCKNER ECO-AIR egzoz havası temizleme sistemi sayesinde, üretim sürecindeki duman, gürültü ve kokularla kirlenmemiş olacaktır.