Avrupa için koruyucu maskeler 

Paylaş

Almanya’da yüksek kaliteli koruyucu maske üretmek ve satmak üzere yeni kurulan iki firma, Mayıs başında bütün dikkatleri üzerine çekti: Düsseldorf’tan satın alma danışmanlık şirketi Kloepfel Group ve Berlin’den sanayi danışmanlık şirketi Bechinger & Heymann Holding, FleeceforEurope ve Lindenpartner ile birlikte sonbaharın başından itibaren Almanya’da koruyucu sınıfı FFP1 ile FFP3 arasında olan koruyucu maskelerden Avrupa pazarı için aylık 50 milyon adede kadar üretmek ve satmak istiyor. İki şirket de kaliteye çok önem veriyor. Bu da diğer kullanım alanlarının yanı sıra ameliyathaneler için öncelikle virüsleri absorbe eden ve dokumasız kumaştan üretilen koruyucu maskelerde görülüyor. Bu kumaşlar, yeni kurulan “FleeceforEurope” şirketi tarafından Almanya’nın göbeğindeki bir Oerlikon Nonwoven Meltblown tesisinde üretiliyor.

Her maske, maske değildir. Bu nedenle, Corona virüsünden kaynaklananlara benzeyen enfeksiyonlara karşı koruma ancak uygun kalitedeki ürünlerle sağlanır. Burada önemli olan, bir taraftan isçilik ve diğer taraftan da genelde öncelikle urunun iç̧ kısmında kullanılan malzemedir. Çünkü̈ koruma sınıfı FFP1- FFP3 olan bir solunum maskesinde islenmiş̧ dokusuz kumaş̧ belirleyici bir role sahiptir.

Bu noktada, Oerlikon Nonwoven’ın dünya genelinde lider ve uzun suredir kendini ispatlamış̧ olan Meltblown teknolojisi devreye giriyor. Patentle korunan özel bir proseste, elyaflar, üretimde dokusuz kumaş̧ haline getirilmek üzere yerleştirildikten sonra, malzeme işlenmeye devam etmeden önce elektrostatik olarak yükleniyor.

Tüm dünyadan talepler geliyor

Oerlikon Nonwoven Genel Müdürü Rainer Straub’un konuyla ilgili görüşleri: “Patentli elektrostatik yükleme prosesimiz, en küçük parçacıkların ve dolayısıyla virüslerin de yakalanmasını ve dokumasız kumaş̧ tarafından birkaç̧ saat sureyle absorban edilmesini sağlıyor. Maskeyi takan kişi, elyafların nispeten daha aralıklı yerleştirilmesi sayesinde rahatça nefes alıp verebilir”. Çok haklı. Çünkü̈ Oerlikon şu anda Meltblown tesislerini arka arkaya teslim ediyor. Deneyimli mühendisin açıklamaları: “Durumun farkına erken vardık ve kendimizi buna göre ayarladık. Yılın başında gerekli önlemleri aldık, şimdi teslimatları güvenilir bir şekilde gerçekleştirebiliyor, hızlı bir şekilde kurulum yapabiliyor ve dünya çapındaki ağımızın da yardımıyla Oerlikon Manmade Fibers Segmenti dahilinde gerekli hizmetleri sürekli olarak sunabiliyoruz”. Şirket, başta Avrupa ve hatta Almanya olmak üzere şu an için dünyanın her yerinden talepler alıyor.

Stratus, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Günümüzde bütün ülkeler, gelecekte kritik dediğimiz altyapıları daha iyi bir şekilde sağlamak için bağımsız olmak istiyor. Federal Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier tarafından bu hafta duyurulan yatırım programı, Meltblown teknolojimize yönelik talebi ayrıca yeniden arttıracak”.

Koruyucu maske konusunda Avrupa pazarı ciddi bir gelecek vaat ediyor

Öncelikli olarak yüksek kaliteli dokusuz kumaş̧ üretimine konsantre olan Oerlikon Nonwoven’ın ve FleeceforEurope’un yetkilileri ile koruyucu maske üreten ve satan Lindenpartner’ın yetkilileri şundan emin: Koruyucu maske pazarının, Avrupa’daki geleceği her zaman iyi olacak. Asya’da yıllardır genel bir uygulama haline gelen durum, Avrupa’da da normal olacak. İnsanlar, örneğin şu anda olduğu gibi bir salgın durumunda ve gelecekte de ince tozlar ve atık gazlar gibi faktörlerin çevre kirliliğini arttırması nedeniyle, sağlıkla ilgili risklere karşı korunmak için giderek artan bir şekilde sokaklarda maskelerle gezecek.

Kloepfel Group CEO’su Marc Kloepfel’inn konuyla ilgili görüşleri: “Üç̧ ay önce Meltblown teknolojisinin ne olduğundan haberimiz yoktu. Müşterilerimize koruyucu maske satın alma konusunda yardımcı olduk ve bu süreçte kısmen de olsa riskli durumlarla karşılaştık”. Kloepfel’e göre, öncelikle Cin’de 2019’a kadar yaklaşık 200 firma koruyucu maske üretiyordu, bugün ise aynı ülkede binlerce küçük üretici faaliyet gösteriyor. “Çin’de çok sayıda kotü kalitede, maalesef hatalı ürünler de üretiliyor. Fakat dünyanın her yerinden gelen müşteriler kapıda para dolu valizlerle bekliyor ve her şeyi, hatta üretim bandının herhangi bir yerinden düsen bir urunü bile satın alıyor.” Fiyatlar gerçek anlamda fırlamış̧ durumda. Lindenpartner’in CEO’su Philipp Heymann: “Eskiden bir maske on Sent iken, Corona zamanında aynı maskeye iki Euro veya daha fazla para ödeniyor”. Diğer birçok sanayi ve tüketim ürününde olduğu gibi Avrupalılar ve Amerikalılar Asya’ya özellikle de Çin’e bağımlı durumda. Burada rekabet gücünü korumak için koruyucu maske üretiminde en modern üretim yöntemlerine önem veriliyor. Heymann, sözlerine şu şekilde devam etti: “Günün sonunda, otomasyon teknolojimiz sayesinde Çin’deki fiyatlarla üretim yapabileceğiz”.

Tıbbi yüz maskeleri otomatlardan alınabilecek

Maske üreticisi Lindenpartner, önümüzdeki haftalarda Avrupa sağlık sektörü için koruyucu yüz maskesi üretebilmek için şimdiden yeterli miktarda dokusuz kumaşa sahip. Lindenpartner ayrıca, Corona salgınıyla mücadele etmek amacıyla önümüzdeki dört hafta içinde Almanya’da kamuya açık alanlara, örneğin alışveriş̧ merkezlerine ve havaalanlarına 100 adet koruyucu yüz maskesi otomatı yerleştirecek. FFP2 maskelerin otomatlardaki fiyatı yaklaşık beş̧ Euro olacak. Lindenpartner kendi dokusuz kumaşlarıyla maske üretebilir hale geldikten sonra fiyatlar yaklaşık 2 ila 3 Euro’ya inecek.