Avrupa Birliği’nden Teşvik Almak için 5 Gereklilik

Paylaş

Türkiye’deki şirketlere milyarlarca avroluk kaynak fırsatı sunan Avrupa Birliği destek programında yenilikçi projeler teşvik alabiliyor

Avrupa Birliği (AB) destek programlarında 70’den fazla projeye imza atan Etkin Proje, AB projelerinden teşvik almak için gereken temel nitelikleri hatırlatıyor. AB Projelerinin hedefi, siyasi, politik ve kültürel anlamda farklı toplulukları aynı amaç doğrultusunda bir araya getirmek. Doğru ve eksiksiz olarak sunulan yenilikçi projeler, AB’den gerekli yardım ve desteği alabiliyor.

Milyarlarca avroluk teşvik fırsatı sunan Avrupa Birliği Programlarından nasıl teşvik alınacağını özetleyen Etkin Proje AB Projeleri Grup Müdürü Dr. Rosen Dimov, “AB projesi hazırlamadan önce, kurum veya kişiler proje hakkında gerekli araştırma ve ihtiyaç analizi yaparak işe başlamaları gerekir. Pazar ile mevcut durumun analizi, proje yazımı için en önemli maddelerden biridir. Projenin iyi ve doğru şekilde analiz edilerek, istenen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Proje yazımı konusunda iki şekilde yol izlemek mümkündür. Profesyonel proje yazımı yapan danışmanlardan yardım alınarak AB projesi hazırlanabilir ya da proje isteyen kurumların verdiği eğitimlere katılarak, proje yazımı konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirler” dedi.

Dr. Dimov, teşvik almak isteyen şirketler için 5 temel gerekliliği şu şekilde sıraladı:

Başvurulan proje konusu, yalnızca Türkiye için değil Avrupa için de yenilikçi bir konu olmalı

Başvuracak şirketler, Ar-Ge geçmişi ve yeteneklerine sahip olmalı

Proje kapsamı uygunsa ilk örnekler (prototiplerin) hazır bulunmalı

Programına göre bir konsorsiyum kuruluyor ve o konsorsiyum arasında en uygun aday proje yürütücüsü olarak seçiliyor. Bu konsorsiyumun beklentileri karşılanmalı

Farklı ülkelerden proje ortakları bulunmalı ve dengeli, sürdürülebilir bir iş birliği yapılmalı