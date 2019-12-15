Audi’den iki yeni robotik kıyafet: EXOSKELETON

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Audi, üretim tesislerindeki çalışanlarının daha ergonomik ve verimli çalışmalarını sağlamak için iki robotik aparatın geliştirmesini yapıyor. Çalışanların vücutlarının dış destek yapılarını ve eklemlerini korumak, baş üstü mesafedeki işleri yaparken daha rahat çalışmalarına destek vermek amacıyla kullanılacak olan EXOSKELETON’ların test sürecine başlandı. Markanın Ingolstadt’taki tesislerinde boyahane ve diğer bazı çalışma alanlarında görevli 60’a yakın personel, bu aparatları kullanıyor.



Üretim sürecinin birçok safhasında, çalışanlar azami derecede ergonomiye ihtiyaç duyuyor. Özellikle, baş seviyesi üzerinde gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar bunların en somut örneklerini oluşturuyor. Çalışanlarının ihtiyaç duyduğu en verimli ergonomiye sağlayabilmek adına araştırmalarda bulunan Audi, iki yeni ürünü üretim sürecine dahil etmeye hazırlanıyor.

İki robotik kıyafet

Ottobock firmasının geliştirdiği Paexo ve Skelex firması tarafından tasarlanan Skelex 360’ın, Audi’nin Ingolstadt tesislerinde test kullanımına başlandı. Özellikle, baş üzerinde işlemlerin çok fazla olduğu boyahane ve montaj gibi bölümlerde çalışanların dahil edildiği testlerde, çalışanlar üzerinde sağladığı yararlar incelenerek değerlendiriliyor.

Hareket serbestliği, kullanım süresinin çalışana etkisi, aparatın çalışana sağladığı katkı gibi temel değerlendirmelerin yapıldığı test sürecinde, statik ve dinamik çalışmalar gerçekleştiren; fren montaj hattı, alt gövde paneli vidalaması, korozyon ve sızdırmazlık kontrolü gibi bölümlerde çalışanların, adaptasyonları takip ediliyor.

Kollara gelen yükü aktarıyor

Bir sırt çantası gibi taşınabilen ve giyildiğinde kalçaların etrafındaki bir kemerle sabitlenen Paexo ve Skelex 360, kullanıcısının kafa üstü mesafelerdeki işlerde kolları ve kol eklemlerini desteklediği, kola yüklenen ağırlığın büyük bölümünü, destek yapıları aracılığıyla kalçalara ilettiği görüldü.

Bilindiği üzere Audi daha öncede bu tarz robotik kıyafetlerin üretim sürecine dahil edilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştiriyordu. Laevo firması tarafından geliştirilen ve nesnelerin kaldırılması veya taşınması sırasında kişinin sırtındaki yükü azaltan aparat bunların başında geliyor.