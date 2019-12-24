Ataç’dan ITMA Barcelona’da 4 yeni ürün

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Birol ATAÇ –Firma Sahibi

Firma olarak bu yıl gerçekleşen ITMA 2019 Fuarı’nda 4 adedi yeni geliştirdiğimiz ürünler olmak üzere 8 adet makine sergiledik. Cihazlarımız, yeni teknolojilere uygun ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek standartlarda üretilmiştir. Bu fuar, sektöre yönelik geliştirdiğimiz yeni makinaların tanıtılması açısından çok verimli geçti. Fuarda sergilediğimiz makineler;

LAB DYE HT 16 – NUMUNE BOYAMA MAKİNASI

3K YK 16 – LAB TİPİ NUMUNE YIKAMA MAKİNASI

GK 40 E – E KONTROL BUHARLAMALI KURUTUCU

MBB01F– MİNİ BOBİN BOYAMA MAKİNASI

BB02 FLEXY – BOBİN BOYAMA MAKİNASI

ATC DYE HT ECO JET– KUMAŞ BOYAMA MK. – DAVUL

GK 40 RKL – LAB TİPİ KAPLAMA VE KURUTUCU

GK 40C TBL IR – CONT MİNİ STENTER TABLALI

Dört yılda bir düzenlenen ve sektörün olimpiyatı olarak adlandırılan ITMA fuarında beklediğimiz ilgiyi gördük. Birçok mevcut müşterilerimiz ve yeni müşterilerle buluşma imkânımız oldu. Özellikle ziyaretçilere yeni geliştirdiğimiz makineleri tanıtma fırsatı yakaladık. Sipariş de aldık, satış da yaptık. Fuarda organizasyonla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadık, dolayısıyla herhangi bir şikâyetimiz de olmadı. Sektörün yüksek ilgi gösterip yoğun katılım sağladığı fuar organizasyonlarından en önemlisi olan ve Milano’da düzenlenecek ITMA fuarında tekrar yer almayı düşünüyoruz.”