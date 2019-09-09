ASTEKS küresel tekstil pazarına yeniliklerini ITMA 2019’da sundu

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20-26 Haziran tarihleri arasında, tekstil endüstrisinin en önemli ve prestijli fuarı ITMA 2019’a katılan ASTEKS, küresel tekstil üretim pazarının önemli lokasyonlarından gelen ziyaretçilere geliştirdiği son rektefiye çözümlerini sundu. Fuarda iplik eğirme teknolojilerine ayrılan Salon 7’de kurum- sal kırmızı renginin hâkim olduğu standı ile yerini alan ASTEKS ziyaretçilerden büyük ilgi gördü̈. Firma 3 ana kategoride çözümlerini ziyaretçilere hem birebir ürünleri ile sergiledi hem de detaylı olarak anlattı; zengin apron ve manşon ürün gamından yeni ürünler, otomasyon kabiliyeti yüksek 201-SF manşon rektefiye makinesi ve 101- AGV tasıma aracı. Fuara üst düzeyde bir katılım sağlayan ASTEKS; Genel Müdür Emre Akman, Pazarlama ve Satış̧ Müdürü̈ Sabri İlknur, Yurtdışı Satış̧ Sorumlusu Taner Engin ve İhracat & İthalat Yetkilisi Aynur Güler tarafından temsil edildi. ASTEKS’in ITMA Barselona’daki standında öne çıkan ürün, hiç̧ kuskusuz yüksek bir verimliliğe ve otomasyon gücüne sahip olan 201-SF manşon rektifiye makinesi oldu. Fuar boyunca çalışır halde performansını sergileyen makine, manşon taşlama prosesini hiç̧ olmadığı kadar kolay, hızlı ve yüksek standartlarda gerçekleştiriyor.

Tek tek elle besleme yapabilen diğer bilinen makine tiplerine kıyasla, bu makinede manşon besleme bir kerede toplu halde yapılabiliyor ve manşonlar otomatik olarak taşlamaya sevk edilebiliyor. Bu sayede manşon taşlama süreci boyunca bir operatörün makine başında durmasına gerek kalmıyor. Operatörün manşon besleme haznesine manşonları toplu halde boşaltması yeterlidir. Bundan sonraki taşlama süreci 201-SF’nin yüksek otomasyonu ile kendiliğinden gerçekleştiriyor. Böylece işletmelerin, manşon rektifiye dairesindeki isçilik verimliliği artmakta ve dolayısıyla bu alandaki bakım maliyeti düşmektedir.

201-SF MANŞON REKTEFİYE MAKİNESİ İLE YENİ OTOMASYON FIRSATLARI

201-SF’nin sunduğu bir başka otomasyon çözümü ise farklı çaplardaki manşonları sisteme entegre çap kontrol mekanizması ile otomatik olarak algılaması ve tasniflemesidir. Böylece, işletme ihtiyaçları çerçevesinde belirlenen çaplar dışındaki manşonların taşlamaya girmeden ayrılması sağlanıyor. Bilinen yaygın yöntem olan kumpas kullanılarak manşon çaplarının tek tek elle ölçülmesinin uzun ve zahmetli süreci yerine, bu sistem işletmeler için büyük bir avantaj sunuyor. Manşonların çaplarına göre tasniflenmesi için ayrı bir işlem gerekmiyor. 201-SF’yi alanında öne geçiren bir başka nokta ise; fiyat-verimli oluşu. Avrupa menşeili rakipleri ile karşılaştırıldığında ASTEKS, stratejik bir fiyat konumlandırması yaptı. Fiyat-verimli bir makine olan 201-SF, bu özelliği ile de müşterilerden olumlu geri dönüşler alıyor.

SENTETİK KARIŞIMLI ELYAFLAR İÇİN YENİ APRON VE MANŞONLAR

ASTEKS ITMA fuarında, 50 yıllık deneyime sahip olduğu apron ve manşon üretiminde geliştirdiği yenilikleri de sektörle paylaştı. Türkiye’nin tek yerli apron ve manşon üreticisi olan ASTEKS, küresel pazarda rekabetçi gücünü̈ yoğun AR-GE çalışmalarıyla ürettiği yenilikçi ürünler ile devam ettiriyor. Fuarda özellikle sentetik, rayon ve benzeri karışımların eğrildiği işletmeler için çözümler sunuldu. Polyester elyaf karışımlı iplik üretimi için geliştirilen RC-751 ve RC-851 manşonları iplik üreticilerine, sarma riskinden uzak, rahat bir çalışma sunuyor. Pamuk ipliği üretimine donuk çalışmalar için yeni geliştirilen TA-630 /63 sh ve HG-650/ 65 sh manşonları sergilendi. Özellikle ince numara iplik üretiminde bu manşonlar hem uzun çalışma ömrü̈ hem de daha iyi iplik kalite/ USTER değerleri sunuyor. Ayrıca, Performans serisinden GESA ve S/CTA apronları da görüşmelerde çokça ilgi gören ürünler arasındaydı.

ASTEKS’in Endüstri 4.0 konsepti içinde geliştirdiği işletme içi taşıma aracı 101-AGV de fuarda öne çıkarılan bir ürün oldu. Hem poster hem de video gösterimleri ile küresel pazara tanıtılan 101-AGV taşıma aracı, tesis içinde belirlenen hatlarda, hemen hemen her formdaki tekerlekli yükün çekilmesini sağlıyor. Hali hazırda iplik, kumaş̧ dok arabaları ve elyaf arabalarının transferinde uygulama alanı bulan bir otomasyon çözümü olan 101-AGV, işletme maliyetlerinin aşağıya çekilmesine sağladığı katkı nedeniyle fuar boyunca birçok ziyaretçinin yakın ilgisini gördü̈.