Asteks ITMA Barcelona’da son yenilikleri ile göz doldurdu

Sabri İLKNUR – Pazarlama ve Satış Müdürü

“Bilindiği gibi biz Asteks’in ürün portföyünü, temelde, kauçuk bazlı iplik üretim işletme malzemeleri olan apron&manşon, manşon rektifiye daire makine ve ekipmanları ve kauçuk bazlı matbaa merdaneleri oluşturmaktadır.Alanında en büyük ve kapsamlı tekstil makine ve aksesuarları fuarı olan ITMA Barcelona’da yeni jenerasyon tam otomatik akıllı besleme sistemi ile geliştirilmiş en son model manşon taşlama makinamız olan 201-SF’yi ve yeni geliştirdiğimiz apron&manşonları sergiledik. 201-SF tam otomatik manşon taşlama makinamız birçok ülke tekstil profesyonellerinden çok büyük ilgi topladı. Bu ilginin sonucu olarak da Pakistan, Bangladeş, Özbekistan ve Türkiye’ye satış bağlantıları yapıldı.

Sentetik elyaf eğirme gibi agresif iplik eğirme şartları ile geliştirmiş olduğumuz RC serisi manşonlarımız ve karbon takviyeli CTA apronlarımız diğer ilgi toplayan yeniliklerimizdendi. 201-SF ve apron&manşonlarımızla yapmış olduğumuz fiili sunum ve sergiye ek olarak video ve poster tanıtımları ile diğer ürün çeşitliliğimiz de Asteks‘in yarım asırlık tecrübesine vurgu yapılarak anlatıldı.Video gibi görsel sunumlarımız arasında önemle yer verdiğimiz, tamamen Asteks mühendislerinin dizayn edip geliştirdiği ve yıllardır kendi üretim hattımızda da günlük işletme süreçlerinde bir fiil faydalandığımız, otomasyon çözümümüz olan insansız otomatik taşıma aracımız 101-AGV de her coğrafyadan katılımcıların dikkatini çekti. Bu haliyle, 101-AGV, kendi proses makinalarını kendisi geliştiren, üreten bir firma olarak Asteks’in sistem ve modern üretim ihtiyaçlarına uygun çözüm üretme noktasında ulaştığı noktayı da göstermek adına fuarda başarılı olmuştur.

Her seferinde özel bir itina ile hazırlandığımız ITMA fuarlarının Barcelona’2019 ayağında da gerek standımızın sunum zenginliği, gerek sunulan ürünlerin başarı performansları ile tüm dünya çapında iyi bir ilgi gördük. Ürün segmentlerimizdeki sıcak temas yoğunluğu ve bir kısmının da hedef pazarlarımızda satışa dönmesi memnun edici sonuçlardı.Bu anlamda, genel anlamda beklentilerimizin karşılandığı başarılı bir fuar süreci oldu.Tekstil üreticilerinin yüksek ilgi gösterip yoğun katılım sağladığı tüm fuar organizasyonlarında var olmayı planlıyoruz. Bu alanda en köklülerinden biri olan ITMA’ya da tekrar katılacağız.”