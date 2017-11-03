Arioli Group: Liderliği güçlendirmek

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Arioli Group, üç şirketin entegrasyonu için mükemmel bir platform oluşturdu: Arioli, Brazzoli ve MHM, kendi uygulama alanlarında teknolojik referanslar olarak dünya çapında tanınmaktadır. Üç markanın birleşmesinden sonra 2012’den bu yana, Arioli Grubu’nun ciro ve brüt karı arttı ve gruba daha fazla mali güç kazandırdı. Önceden başlatılan bir endüstriyel kalkınma planına bağlı olarak önümüzdeki yıllarda daha da büyüme bekleniyor. Yaklaşık 230 çalışanı, farklı Avrupa tesislerinde çalışarak, sinerjik ve verimli bir şekilde işbirliği yapmaktadır. Üç şirketin entegrasyonu, Arioli Grubunun pazardaki yeni teknik çözümleri tasarlayarak ve başlatarak, yeterliliklerini genişletmesine olanak tanıdı; kumaş ve konfeksiyonda dijital baskı yapmaktan bitirmeden boyamaya kadar tekstil marketinin farklı ihtiyaçlarını da eşleştirdi.

ARIOLI

1953 yılında kurulan Arioli Spa, Milano ve Como’daki tekstil endüstrilerini destekleme faaliyetine başladı. İlk yıllarda terbiye, özellikle buharlı ve endüstriyel yıkama hatlarında uzmanlaşmış ve pazar lideri olmuştur. Bugün, dijital baskılı kumaşlar için özel aksesuarlarıyla Vapo2015 buhar makinesi, kumaşın arka yüzü ile baskılı yüzeyi arasındaki izleri önleyerek her türlü kumaşı ve çeşitli baskı reçetelerini işlemek için tüm sürekli üretim hatlarında kullanılabilir. Bu nedenle, Arioli kumaş giriş / çıkarma sistemi, ön nemlendirme odası, otomatik çubuk uzaklaştırma sistemi (“çift adım” olarak adlandırılır) ve değişken çubuk dönüş sistemi gibi farklı çözümler geliştirmiştir. 2015 yılında Arioli, ArioPrint’i piyasaya sürerek dijital baskıya girdi. Rulodan ruloya mürekkepli jet makine Arioli Ar-Ge Ekibi tarafından tasarlandı. ArioPrint, yıllar süren araştırma ve geliştirmeden sonra, dünyanın en iyi yazıcılarının farklı ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan yenilikçi bir makinadır. Makinenin ArioPrint-8® ve ArioPrint-16® modellerinin iki modelinde, 2 satırda 8 basma kafası veya 4 sıra halinde 16 baskı kafası bulunan tarama yazıcıları bulunmaktadır. Çelik monolitik yapının sertliği, zaman içinde garanti edilen optimum yazdırma sonuçları için gerekli hassasiyeti sağlar. Ayrıca, Arioli dijital yazıcı, geniş bir çözünürlük aralığında (300×300 dpi ile 1200×1200 dpi arasında) dokuma ve örme kumaşlarda tam 2 metrelik bir baskı genişliğine olanak tanır.

BRAZZOLI

60’lı yılların sonlarında kurulan Brazzoli Company, boyama makinelerinin en önemli kurucularından biri olarak dünya çapında tanınmaktadır. Brazzoli, yıllar geçtikçe, süreksiz boyamanın endüstriyel sürecini optimize etti ve dünya teknolojik referansı haline geldi. Bugün Brazzoli yenilikçi makinalar sunmakta, müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. ITMA Asia 2016’da Brazzoli, hafif ve ağır ip lifi boyası için tasarlanmış Ecologic Plus’ı tanıttı. Yeni Ecologic Plus’daki yenilik, toplam otomatikleşmedeki artışa izin verir. Brazzoli yeni O.P.S.’yi yarattı. (Optimize Performans Sistemi) sayesinde daha iyi likör devridaimi kontrolü sağlanır. Yeni Ecologic Plus, daha düşük nihai sıvı oranı (3,8 l / Kg) ile en iyi boyama verimi elde eder. Kumaş taşıma sistemi kumaş hızını arttırmak için revize edildi, en hassas kumaşta bile havlanma ve buruşturma işareti problemlerinden kaçınıldı. Yeni yenilikler, yeni Ecologic Plus’ı, halat kumaş boyama işlemi için ön planda tutan, toplam otomasyonunu daha da optimize eden bir makine haline getiriyor. Bu yeni makine ile bakım süreleri önemli ölçüde azaltılır. Normal olarak saatler gerektiren bakım faaliyetleri, yalnızca birkaç dakika içinde gerçekleştirilebilir; örneğin, kauçuk şeritlerin çabucak değiştirilmesi, üretkenliğin keskin bir artışının belirlenmesine sebep olur. Yeni Ekolojik Plus, makine performansından ödün vermeksizin çevreye saygılıdır ve tüketimin azaltılması ve çevresel etkinin en aza indirgenmesi için “Yeşil süreçler” geliştirir.Ekolojik sürdürülebilir süreçler sunmak için müşterilere bağlılık gösteren Brazzoli, ACIMIT’in garantili bir “Yeşil Etiket” sertifikasyon sürecini elde etti.

MHM

1980 yılında kurulan Avusturyalı şirket MHM, kendisini konfeksiyon için yüzey baskı ekipmanında küresel bir uzman lider konumuna getirmek için yenilikçi bir yaklaşım benimsedi. Endüstri öncüsü olarak dünya çapında tanınan araştırma ve geliştirme ekipleri, en son gelişmeleri kucaklayan müşteri ihtiyaçlarını sürekli olarak izlemektedir. Yenilik, kalite ve güvenilirlik daima şirketin güçlü noktasıdır. Hamburg’daki son FESPA 2017 fuarı, resmi iQ-Digital lansmanının yapıldığı mekan oldu. MHM tarafından “gerçek yüksek hacimli, kaliteli tekstil baskısı için ilk dijital hibrid çözüm” olarak pazarlanan iQ-Digital saatte maksimum 1080 parça ve 63 x 120 cm maksimum baskı alanına sahiptir. Baskı kalitesi, çok kanallı mod ile 300 dpi’dan (tek geçiş) daha yüksek çözünürlüğe kadar birkaç aşamalı adım ile tanımlanabilir. Bu piyasada bulunan tek hibrid çözümdür ve aynı makineden dijital bir çizim ve her türlü konvansiyonel efekt elde edilebilir. (parıltı, akın vb.) MHM iQ-Digital, DTG alanındaki ilk gerçek oyun değiştiricisi ve şimdiki pazar taleplerini karşılayabilecek yüksek üretim dijital giysi dekorasyonundaki en heyecan verici gelişme olarak zaten tarif edilmiştir.

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