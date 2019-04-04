AR-GE Fransız şirketlerin DNA’sını oluşturuyor

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Fransız tekstil makineleri üreticileri uzun elyaf iplikçiliğinde (yün, akrilik, vb.), iplik bükümünde ve kontrolde (teknik iplikler dahil), uzay boyama, halı iplikleri için ısı ayarı, halı sistemleri, boyama ve terbiyesi, finisaj işlemleri için keçeler ve kayışlarda, nonwoven, tekstil tesislerinin iklimlendirilmesi ve tekstil malzemelerinin geri dönüşüm işlemlerinde özellikle güçlüdür. Yıllık toplam 1 milyar Euro ciro cirosu ile dünya çapında altıncı tekstil makineleri ihracatçısı ve Türk tekstil sektörünün önemli bir ortağıdır.

Dergimize yapmış olduğu katkıdan dolayı UCMTF Genel Sekreteri Evelyne CHOLET’e teşekkür ederiz.

Lütfen Fransız Tekstil Makineleri Üreticileri Birliği UCMTF hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimize yaklaşık olarak üyesi olan 30 şirket ile birlikte, Fransa tekstil makineleri ihracatı konusunda dünya sıralamasında altıncı sıradadır.

Özellikle güçlü olduğumuz alanları şu şekilde belirtebiliriz; uzun elyaf eğirme (yün, akrilik…), iplik büküm ve kontrol işlemleri (teknik iplikler dahil), space-dyeing (kendinden renkli iplik üretimleri – istenilen renk uygulamalarının iplik telleri üzerine istenilen uzunlukta uygulanması), halı iplikleri için ısı ayarlamaları, halı sistemleri, boyama ve terbiye, bitirme işlemleri için keçe ve kayışlar, non-woven kumaşlar, tekstil üretim tesislerinin iklimlendirilmesi ve tekstil malzemelerinin geri dönüşüm süreçleri…

Birkaç örnek vermek gerekir ise;

– Uzun elyaf iplik eğirmede N. SCHLUMBERGER; yün, akrilik, keten, değerli lif ve iplikler, teknik özellikli lif ve ipliklerde A’dan Z-ye tüm uygulamaları içerecek şekilde tam ve yarı kamgarn çekmelerde tarama, eğirme ve yeniden iplik eğirme hazırlığı konularında dünya lideridir.

– İplik işleme ve kontrolde, FIL CONTROL, son teknoloji ürünü iplik kesiciler, iplik kopma sensörleri ve kalite kontrol ekipmanları sunmaktadır. Ekipmanlar birçok makine üreticisi tarafından kolaylıkla kurularak ve doğrudan tekstil üreticilerine satılmaktadır.

– Halı imalat işlemlerinde, Vandewiele şirketler ailesinin bir üyesi olan SUPERBA, halı ipliklerinin kendinden renkli iplik boyanması ve termofiksajı alanlarında dünya lideridir.

– Boyama ve terbiye işlemlerinde ALLIANCE TEXTILE MAKİNELERİ yuvarlak ve uzun biçimli döner levent boyama makinaları sunmaktadır

– Boyama ve terbiye sanayicileri için DOLLFUS & MULLER tekstil kurutma kayışları ve özel keçeler tedarik etmektedir.

– Havalandırmada, AESA Hava Mühendisliği, her bir elyaf / iplik tipine (pamuk, ipek, polyester, karışımlar, yün, akrilik) uyarlanmış gerekli sıcaklık ve nemi korumak için komple tekstil hava mühendisliği sistemleri tedarik etmektedir.

– Hızla büyümekte olan geri dönüşüm işlemlerinde LAROCHE, örneğin endüstriyel atıklardan veya “tüketim sonrası” giysilerden, airlaid nonwovenlere geri dönüştürülmüş ürünler, gibi bir çok uygulamada dünya lideridir.

– Web form ürünleri için ekipman dönüştürmede SPOOLEX, şerit kesim, dilimleme, geri sarma ve makaralama çözümleri (Calemard) ve sürekli ultrasonik kesim ve kaynak (Decoup) makineleri sunmaktadır.

– PETIT, yedek parçalar için benzersiz ve geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

2018 yılında işleriniz nasıldı ve 2019 yılı için öngörüleriniz nelerdir?

Bu son yılları baz alırsak geçen her bir yılda, yıllık cirolar yaklaşık 1 milyar Avro civarında seyrederek oldukça istikrarlı bir figür sergilemekle birlikte bazı değişiklikler olmuştur. 2018 yılında ise, en önemli pazarımız olan Çin pazarı hala devam etmekle birlikte, ABD pazarı ciddi yükseliş göstermiştir. Türkiye’de 2016’da yaşanan kısa süreli yavaşlamanın ardından siparişler 2017’de toplanmaya başlamış, ancak 2018’de tekrar yavaşlamıştır. Hindistan’da, şirketlerimizden bazıları son derece iyi gidiyor, ancak göz ardı etmemek gereken başka bir husus olarak belirtmekte fayda var ki; hala biraz yavaş. Makinelerle yapılan ürünlerin türünde de değişiklikler var. Geleneksel tekstil üretimi için kullanılan makinelerin satışı (hazır giyim) yavaşladı, ancak teknik tekstil üretmek için kullanılan makinelerde örneğin, halı üretimi veya tekstil geri dönüşümü yapmak için kullanılacak olacak makinelerin satışları arttı.

2019’a çok iyi bir birikim ile başladık. Buna bağlı olarak teslimatlar iyi olacak. Belirsizlik ise şu an için tamamen sipariş alımlarıyla ilgili devam etmektedir.

Uzun vadede, tekstil tüketimi düşük tek haneli büyüme ile istikrarlı bir şekilde devam ediyor ve buna karşın da dünya genelinde de üretim istikrarlı bir tablo çiziyor. Ancak, üretimde coğrafi bölgelere bağlı olarak büyük değişiklikler yaşanabilir. An itibarı ile Amerika Birleşik Devletleri ve Çin tarifeleri ve ticareti tartışıyorlar. Sonuç ne olacak, bilmek çok zor. Bu belirsizliklerin yatırım kararları üzerinde bazı etkileri olabilir; bazı ertelemeler olabilir, ancak üretim sürecini modernize etme ihtiyacı, üretim maliyetlerini iyileştirme gayesi, daha esnek işlemlere sahip olmak ve sıfır kusurlu yüksek kaliteli ürünler sunmak için gayretler halen yüksek seyirde devam etmektedir. Makroekonomik türbülanslar olabilir, ancak gerçeklikler uluslararası manşetler tarafından belirtilenden çok daha istikrarlı bir şekildedir.

Peki ya Türk pazarı için ne dersiniz?

Pazarınız bizim için ikinci ya da üçüncü sırada. İnişler ve çıkışlar var ama asıl önemli olan, Türk tekstil üreticileriyle olan ilişkilerimizin çok rahat seyrediyor olması, çünkü stratejimiz, tamamen Türk müşterilerinin stratejileriyle birebir örtüşmekte. Bu da temel itibarı ile müşterilerimiz için güvenilir ve uzun vadeli çözüm ortakları olmak düşüncesidir. Her iki taraf olarak, kısa vadeli kârlar peşinde değiliz, ortak amacımız şirketlerimizi tamamıyla daha güçlü hale getirmek, pazar fırsatlarını iyi değerlendirmek ve zor yılları dengeleyebilmek için hareket stratejileri belirlemek. Bizler tamamı ile uzun vadeli düşünen birer girişimci olan Türk müşterilerimizle aynı şekilde, genel itibarı ile aile şirketi olan, sektöründe lider ya da liderliği paylaşan şirketleriz.

Ekiplerimizin istikrarı (şirket sahipleri, satış yöneticileri, teknisyenler, acenteler ve yerel temsilciler) şirketlerimizin tamamen teknik alanların ötesine geçmelerini ve müşterilerimizin hedeflerine hitap etmelerini sağlamaktadır. Makine ve teknoloji çözüm ortakları olduğumuz için, Türk müşterilerimiz yenilikçi, “couture” çözümleri uygulamak için bizimle çalışmaktan çok mutlular; makineleri zamanında teslim edip ürettiğimizi, satış sonrası mükemmel bir hizmet verdiğimizi ve yedek parçaları çok verimli bir şekilde teslim ettiğimizi bilirler. Bir dernek olarak açıkçası, UCMTF Türkiye pazarında çok aktif. Fransız katılımcıları ITM’de İstanbul’da tanıtıyoruz. Bundan 24 yıl öncesinde, 1995 yılında Gaziantep’te ulusal bir pavyon düzenleyen ilk dernek olduk;

Gaziantep ve İzmir’de düzenli olarak ve yaklaşık 3 yılda bir Türk müşterilerimizle tanışmak ve en son gelişmelerimizi göstermek için seminerler düzenledik. Son olarak şunu da belirtmeliyim ki bu hiç küçümsenmeyecek bir durumdur; özellikle sizinle ve Türk tekstil basını ile çok yakın ilişkilerimiz bulunmaktadır.

Barselona’da düzenlenecek olan ITMA 2019’dan neler bekliyorsunuz?

ITMA 2019 katılımcılarının ve ziyaretçilerinin sürdürülebilirlik ve endüstri 4.0 da dâhil olmak üzere ağırlıklı olarak yeni teknolojilere odaklanacağına inanıyorum.

Sürdürülebilirlik, nihai müşteriler için büyük bir talep haline geldi, daha sonra perakendeciler ve büyük markalar müşterilerimizden gezegenimize en az zarar verecek olan özelliklere sahip ürünler sunmalarını istedi. Kullanılan hammaddeler ister istemez etkilenmeye başladı. Artık geri dönüştürülmüş ürünler, çok fazla çevresel etki içermeyen doğal hammaddelerden yapılan ürünler kadar çok talep görmeye başladılar. Üretim süreçleri dahi pazarlarımızda yer alan kişi ve kurumlarca önemsenmeye başladı. Örneğin, hammaddeyi israf etmemek, üretim esnasında enerji ve su tasarrufu için çok verimli planlamalar yapabilmek gibi…

Artık sadece her bir makinenin sağladığı tasarrufu anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm üretim hattının sağlayacağı tasarrufları da anlatmak konusunda oldukça çok aktif hareket ediyoruz. Bu hedefe ulaşmak için iki veya daha fazla makine üreticisi arasında sağlanacak işbirliğine ihtiyaç var hiç kuşkusuz. Bu tür işbirlikleri geliştirmek için de aktif bir şekilde çalışmaya başladık.

Endüstri 4.0, tekstil endüstrisinde önemli bir gerçeklik olarak yerini almaya başlıyor. Aslında, bazı fabrikalarda zaten bir mevcut ve çoğu insanın düşündüğünden daha hızlı bir şekilde genişleyeceği de kesin. Günümüzün küresel rekabetinde, hızlı hareket eden ve yavaş hareket eden rakipler arasındaki boşluk inanılmaz bir hızda genişliyor, ancak doğru uygulamalar olmadan harika fikirler işe yaramaz.

Zihnimizde Endüstri 4.0’ın bir önergesini yapmaya çalışalım. Üretim işleminin her aşamasında verinin sensörler veya radyo frekansı tanımlama etiketleri (RFID) ile toplandığı, hat üzerinde analiz edildiği ve fabrika içinde veya iki fabrikanın arasında bulunan üretim alanı içindeki prosesi geliştirmek için otomatik kararların alındığı bir işletme kafanızda canlandırın. Ve bu yapı, aynı şekilde şirket, şirketin müşterileri ve tedarikçilerinin fabrikaları ile aynı olsun, bu muazzam bir durum açıkçası…

Teknoloji ortakları olarak bizler sadece yenilikçi değil (her yıl makinelerimizde önemli iyileştirmeler yapıyoruz) değil, yıkıcı çözümler sunmak zorundayız. Nesnelerin interneti, kesinlikle sadece her makinenin işlemini değil, unutmamak gerekir ki; tüm üretim sürecini iyileştirmenin temel yoludur.

Okuyucularımıza söyleyecek tek bir mesajınız olsaydı, bu ne olurdu?

Dünya ekonomilerinin artan volatilitesinin (fiyatlarda yaşanan oynaklık ve uçuculuk) arasında, şirketlerimizin ve müşterilerimizin uzun vadeli hedeflerine ulaşma yeteneklerinden eminiz. DNA’mızda yer alan Ar-Ge çalışmalarına olan inanç, pazara yaklaşma hızı, müşterilerimizle günlük iş birliğimizin mükemmel seyrini yakalama özellikleri bizi biz yapar. Ekiplerimiz önümüzdeki Haziran ayında Barselona’da düzenlenecek olan ITMA fuarında müşterilerimizi şaşırtmak için gerçekten çok çalışıyorlar. Tanınmış müşterilerimize ve bizlerle yeni ilgilenecek olan kişi ve kurumlara stantlarımızda hoş geldiniz demek istiyoruz.