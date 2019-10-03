Apollo artık Freudenberg Grubunun bir parçası

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Freudenberg’in Filtrasyon Teknolojileri İş Grubu, Apollo Air-cleaner Co., Ltd.’deki çoğunluk hissesini satın aldı. Satın alma sözleşmesi Aralık 2018’de imzalandı. Çin’deki antitröst yetkilileri bu devir alımı onayladı. Şirket, Çin’in önde gelen hava ve su filtreleme çözümleri sağlayıcısıdır. Apollo, 2017 yılında yaklaşık 1.000 çalışanı ile 750 milyon RMB (yaklaşık 96 milyon EUR) satış gerçekleştirdi. Apollo, Freudenberg Apollo Filtrasyon Teknolojileri adı altında Freudenberg (yüzde 75) ile önceki tek mal sahibi Apollo Trading Group, Japonya (yüzde 25) arasında ortak girişim olarak devam edecek. Freudenberg Filtration Technologies, mevcut tüketici filtreleme işini ortak girişime sokacak.

Freudenberg Grubu CEO’su Dr. Mohsen Sohi “Apollo’daki çoğunluk hissesini satın alarak, Çin’in hızla büyüyen filtreleme çözümleri pazarındaki konumumuzu güçlendiriyoruz” dedi. Hava ve su filtreleme çözümleri, daha sıkı düzenlemeler gerektiren mevzuat ve artan çevre bilinci sayesinde, özellikle Çin’de, güçlü yıllık büyüme oranlarının tadını çıkarıyor. Uzmanlar, Apollo ürünlerinin global pazarının –hava temizleyici filtreler, merkezi olmayan havalandırma sistemleri ve su arıtımı için filtreler- 2022 yılına kadar toplamda 5 milyar dolar değerinde olacağını tahmin ediyor.

Freudenberg Filtrasyon Teknolojileri CEO’su Dr. Andreas Kreuter “Apollo, Freudenberg için mükemmel bir seçim” dedi ve ekledi “İç mekân hava ve su arıtımı için kendi filtreleme çözümleri portföyümüzü tamamlayan yenilikçi bir teknoloji şirketidir. Şirket ayrıca, sektörde birinci sınıf üretim uzmanlığına ve mükemmel ağlara sahiptir”.

Apollo’nun ürün çözümleri havayı veya içme suyunu (ultra) ince parçacıklardan, tehlikeli gazlardan, kokulardan ve mikroorganizmalardan uzak tutuyor ve sağlığı koruyor. Çin, Shunde’deki üretim tesisinde, ürün kalitesi, süreç verimliliği ve işyeri güvenliği için yüksek standartlar belirledi ve ISO 9001, ISO 14001 ve TS 16949 sertifikalarına sahip.

Hem Freudenberg Filtrasyon Teknolojileri hem de Apollo’daki Üretim, Ar-Ge ve Müşteri Hizmetleri bu satış işleminden fayda elde edecek. Başlıca örnekler, filtre ortamı ve gaz filtrasyonundaki tamamlayıcı yetkinlikler. Apollo Trading Group CEO’su Akihisa Yamamoto “Yaklaşık 20 yıldır bu ortak girişimden kaynaklanan teknolojik ürün çözümleri öncelikle müşterilerimize fayda sağlayacaktır” dedi.