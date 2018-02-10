Altın İplik ve Çorap Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Niso Doenyas

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2017 yılını firmanız ve sektör açısından değerlendirebilir misiniz?

“Sektörümüz açısından verimli bir yıl olduğunu düşünüyorum. Özellikle ihracatta çorap üreticileri olarak oldukça başarılı bir yıl geçirdiğimize inanıyorum. İstanbul Çorap Grubu olarak ise, hem iç piyasa, hem de ihracat rakamlarımız bizim için oldukça tatmin edici. Bildiğiniz gibi, dünyanın en önemli zincir mağazaları için private label üretim yapıyoruz. Uzun yıllardır devam eden ve müşteri memnuniyeti odaklı yürüttüğümüz iş ortaklıklarımız, istikrarlı ve yükselen bir grafikle devam ediyor. Türkiye’nin ilk 1.000 ihracat firması arasında yer almış olmamız da, bu başarımızın önemli bir göstergesi.”

2018 yılından beklentileriniz ve önümüzdeki süreçte sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Açıkçası, iç piyasada kısmi bir daralma olacağını öngörüyoruz. Gerek döviz kurlarındaki dalgalanmaların özellikle iplik fiyatlarına yansıyan etkisi, gerek mevsimlerde yaşanan değişimlerin naylon kadın çorabı giyme süresini kısaltması, gerekse de moda anlayışının pantolon, uzun etek ve elbiselere kaymış olması, iç piyasada daralma olacağına dair öngörümüzü güçlendiriyor.

Şirket olarak, bu daralmayla yaşanacak miktar kaybını yurtdışına ilave satış ile dengelemeyi hedefliyoruz. İhracat satışlarında iyi servis ve rekabetçi fiyat kriterlerimizi koruduğumuz takdirde, istikrarlı bir satış ve buna bağlı olarak üretim yapma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyoruz.”

Dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeleri dikkate alarak değerlendirecek olursak firmanız, sektör ve ülke açısından önümüzdeki süreç hakkında neler söylemek istersiniz?

“Dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmelerin etkisini minimize etmek, ancak ve ancak istikrarlı olmak ile mümkün gözüküyor. Kaldı ki, bu durum yalnızca kadın çorabı sektörü için değil, ekonominin içinde yer alan tüm oyuncular için geçerli. İstikrarlı olmayı sürdürmek ise; şirketlerin iç dinamiğini doğru yönetebilmesi, maliyetlerini kontrol altında tutabilmesi ve nakit akışı konularını yakından takip edebilmesi ile mümkün. Kurların yükseliş eğiliminde olması, daha fazla ihracat yaparak döviz gelirini artırmak gerektiğini işaret ederken; kredi maliyetlerindeki artış, krediye ulaşmayı çok daha güç hale getiriyor. Şirket olarak biz, tüm bu dengeleri göz önünde bulundurarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ancak, sektördeki bazı firmalar için bu artışın, ek bir zorluk getireceğine inanıyoruz.”

#Altınİplik, #ÇorapSanayi, #NisoDoenyas