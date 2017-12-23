Alman Teknolojisi, ABD Ve Meksika Tekstili Ve Dokunmamış Malzemeleriyle Başarılı Bir Şekilde Buluştu

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VDMA Tekstil Makineleri Derneği, ABD ve Meksika’daki tekstil endüstrileri için başarılı etkinlikler gerçekleştirdi. ABD’nin tekstil, dokumasız kumaş ve halı sanayiinde 80’den fazla karar vericinin yanı sıra 25 önde gelen tekstil makine ve aksesuar üreticisi, 6 Kasım’da Charlotte’da (NC) düzenlenen VDMA tekstil makineleri konferansına katıldı. Mexico City’de 8-9 Kasım tarihleri arasındaki iki günlük etkinlik, yaklaşık 450 müşteriyi ve 30 tekstil makine ve aksesuar üreticisini cezbetti ve onu VDMA Tekstil Makineleri Derneği’nin şimdiye kadarki en başarılı olaylarından biri haline getirdi. Trützschler Pazarlama Şefi Hermann Selker, “Katılımcı sayısı ve yatırım hedeflerine ilişkin tartışmaların yoğunluğu ışığında, VDMA olayları şirketimiz için büyük bir başarı sağladı” açıklamasını yaptı. Mexico City’deki konferans, Tekstil Endüstrisi Ulusal Odası Başkanı José Cohen Sitton tarafından ele alındı. CANAINTEX: “Alman tekstil makineleri ve mühendisliği dünyanın en iyilerinden biri” dedi. Sitton, Meksika tekstil endüstrisinin, devam eden NAFTA müzakerelerinin sonucuna bakılmaksızın teknolojinin üstüne çıkabilmek için yatırım yapması gerektiğini de sözlerine ekledi. Bu iki etkinlik müşterilere odaklanmışken, 10 Kasım’da Mexico City’de Instituto Politécnico Nacional’daki (Escuela Superior de Ingeniería Textil) eğitim programı gelecek mühendisleri hedef alıyordu. Yaklaşık 500 tekstil mühendisliği öğrencisi, 18 tekstil makine ve bileşen imalatçısından gelen teknik sunumları takip etti. Şirket temsilcileri fakültenin makina bölümünü de ziyaret etti. VDMA’nın gelecekteki müşterilerin eğitimini geliştirmeye katkısı büyük takdir gördü. Eğitim toplantısına ilişkin olarak, Escuela Superior de Ingeniería Textil Direktörü Arturo Arauzo şunları söyledi: “Ünlü Alman makine şirketlerinin ziyareti ve teknoloji sunumları, öğrencilerimiz ve personelimiz tarafından çok iyi karşılandı. Bu ziyareti, enstitümüz ve Alman tekstil makineleri endüstrisi arasındaki ortaklığın başlangıcı olarak görüyoruz. ”

ABD ve Meksika’da VDMA üyesi şirketler, son üretim teknolojilerini eğirme, boyama ve finisaja sundu. Ele alınan başlıca konular tekstil ve tekstil makine endüstrisinin (Industrie 4.0 / endüstriyel internet) sayısallaştırılması, yüksek verimlilik ve karlılık, enerji, su ve malzeme tasarrufu, büyüme potansiyeli olan kompozit ve dokunmamış gibi yeni uygulamalar, ölçümle birlikte yüksek kalite, kontrol ve test cihazlarıdır.

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