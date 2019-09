Alkan Makina’dan Bir Rekor Daha!

Alkan Makina A.Ş. bugün saygı gören bir firma ve markadır diye sözlerini sürdüren Cüneyt Alkan; ‘’Dünyanın neresinde olursa olsun tekstil üretimi yapılan bir işletmeye gittiğiniz zaman Alkan Makine markasını bilmemesi imkansızdır. Mutlaka ya bir makine almıştır veya bir yerde mutlaka görmüştür. Bakın Bangladeş’ de 79. RAM Makinemizi devreye aldık. Bu çok büyük bir başarıdır. Bugün teknoloji ürettiğini ve bu konuda iddialı olduğunu söyleyen insanların ve firmaların toplasanız 79 makine üretimi yok. Siz Bangladeş gibi bir ülkeye 79. Makineyi kuruyorsunuz. Türkiye’de ve diğer ülkelerde ki makinelerimizden bahsetmiyorum bile. İnanın artık sayısını bile unuttum nerede kaç tane makinemiz çalışıyor bilmiyorum. Sadece bildiğimiz tek bir şey var o da üretimini yapmış olduğumuz tekstil makinelerinde yüksek teknoloji, kaliteli üretim, geniş servis ağıyla hizmet vermektir’’ dedi. Cüneyt Alkan, ‘’Bazen her firmanın zor günleri ve dönemleri olur. 2004 yılında talihsiz bir olay yaşadık ve personel aracımızın kaza yapması sonucu birçok çalışma arkadaşımızı kaybettik. Bizler çalışma arkadaşlarımızı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşarken rakiplerimiz maalesef boş durmadı ve Türkiye için büyük bir kazanım olan Alkan Makina Markasını yok etmek için her türlü olumsuz kampanyayı yürüttü. Çok zor günler ve bir süreç geçirdik. O süreci daha kısa sürede atlatmanın birçok çözümü varken, her zaman doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermeyen Alkan Makina ailesi aynı isimle devam etme kararı aldı. Bundan 48 yıl önce Alkan Makina olarak kurulan firmamız bugün yine aynı isimle devam etmektedir. Şimdi kendi sektörümüze bakıyorum bırakın Türkiye’yi dünyada bile aynı unvanla ve aynı kurucu yönetimle devam eden işletme yok denecek kadar az. Bu büyük bir başarıdır ve bu başarı Alkan Makina’ya aittir. Şimdi 2. Kuşak işleri yavaş yavaş devralmaya başladı. İnşallah ilerleyen yıllarda bayrağı bizden tamamen devraldıklarında Alkan Makina Markasının 100. Yılını da kutlayacaklardır’’ dedi.

Cüneyt Alkan, “Türkiye büyük bir devlettir. Ülkemizin 50 yıllık, 100 yıllık sanayi kuruluşlarının olmasını isterim. Tekstil Makineleri üretiminde de aynı şeyi istiyorum. Bundan gurur duyarım. Bu ülke olarak hepimizin başarısıdır. Şimdi şöyle 40, 45 yıl geriye gittiğimde kurduğumuz boyahaneler var halen faal. Ben o işletmelere gittiğimde inanın duygulanıyorum. Neden çünkü ülkemizde üretim yapmak çok zor ve zorlukları atlatarak, 40 yıl 50 yıl ayakta durmak büyük bir yönetimsel başarıdır. Ha durum Avrupa’ da farklı mı hayır. Yıllar önce rekabet halinde olduğumuz Avrupalı makine üreticilerine bakıyorum birçoğunu ya Çin ya Hindistanlı sanayiciler satın almış, ya da üretimlerini başka isimlerle sürdürüyorlar. Başarılı olanları ve aynı istikrarı sürdürenler var mı elbette ki var ama onlarında ileriki yıllarda başka başka gruplara geçeceğini tahmin ediyorum. Dayanamıyorlar, direnemiyorlar. 2008 yılında dünyayı kasıp kavuran ekonomik kriz oldu. Bunların işte birçoğu o ekonomik krize dayanamayarak el değiştirdi. Bize az önce bahsettiğim o kaza yıllarında teklifler gelmedi mi? O kadar çok teklifler geldi ki biz bunları reddettik ve daha zor günleri aşarak marka haline getirdiğimiz bir firmayı terk etmedik. Tabi bu durum sizin hedefleriniz ve vizyonunuzla da ilgili bir durum aslında. Bizim hedefimiz bu firmanın yapacak daha çok şeyi olduğunu düşünmemizdir’’ diyerek sözlerini tamamladı.