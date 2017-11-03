Aleph, dijital baskı endüstrisindeki büyümeyi hızlandırdı

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Aleph, Wisequity IV kapalı vadeli fonu adına Wise SGR S.p.A. tarafından şirketin çoğunluk hissesini satın alacak bir bağlayıcı sözleşme imzaladığını açıkladı. Wise SGR, özel sermaye fonlarının lider bir İtalyan yönetim şirketidir ve dijital baskı endüstrisinde önemli bir deneyime sahiptir. Aleph tekstil sadece diğer uygulamalar için geniş formatlı tekstil dijital mürekkep püskürtmeli yazıcıları değil aynı zamanda kurutma sistemleri, özel yazılımlar ve sarf malzemeleri sağlayan dijital baskı endüstrisinde lider bir oyuncu olarak ortaya çıkıyor.

Son 18 yılda Aleph 400’den fazla dijital çizici kurdu ve İtalya ve yurtdışında müşterilere sarf malzemeleri tedarik etti. 2015 yılında şirket, yeni La Forte geniş formatlı baskı makineleri serisini başarılı bir şekilde piyasaya sundu ve o zamandan beri tekstil pazarının daha da dijital hale getirilmesine katkıda bulunuyor. Aleph, tüm baskı süreçleri için en gelişmiş ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesinin yanı sıra, hızlı ve güvenilir bir satış sonrası teknik destek sağlamak için çok yatırım yaptı ve bu şirketin en önemli varlıklarından biri olarak müşterileri tarafından takdir edildi. Aleph, ekibinin yazılım yetkinliklerini, Como’nun benzersiz tekstil bölgesinde bulunan tekstil endüstrisinin bilgisiyle başarıyla birleştirdi. “Bu endüstrideki lider şirketlerin İtalyan oldukları tesadüf değil, Aleph en güvenilir çözüm sağlayıcılarından biri olarak ortaya çıkıyor. Wise’in ortağı Valentina Franceschini, “İnovasyon yetenekleri, hizmet tutumu ve bağlılıkları bizi Aleph ekibinin yatırım yapması gereken en iyi takım olduğuna ikna etti” dedi.

Aleph’in kurucusu ve CEO’su Alessandro Manes şunları söyledi: “Aleph, sektörümüz hakkında önemli bir bilgiye sahip oldukları ve büyümekte olan iş alanlarında operasyonel iyileştirme, uluslararasılaşma ve pazarlama konularında bizim gibi küçük ve orta ölçekli şirketleri desteklemede başarılı bir geçmişe sahip oldukları için Wise’i ortak olarak seçti. Aleph kurucuları, yeni yenilikçi ürün ve çözümlerin geliştirilmesine ve uluslararası varlığın geliştirilmesine odaklanan şirketi yönetmeye devam edecektir. Aleph’in amacı, dünyadaki tekstil ve diğer seçilmiş uygulamalarda şirketler için tercih edilen ortak olmaktır.

Aleph, FESPA’da 2017 Gelecek Tekstil Ödülüne layık görüldü

Alessandro ve Roberto Manes, Aleph CEO’su ve Ar-Ge Direktörü, 200 misafirlik uluslararası bir izleyicinin önünde, Westin Grand Frankfurt Hotel’in kalabalık salonunda, En İyi Ürün – Endüstriyel Tekstil kategorisi için Future Textile Award 2017 plakasını aldı. Bu iki yıllık etkinliğin amacı, tekstil endüstrisinde keskin ürünleri, süreçleri ve tedavileri onurlandırmaktır ve jüri, AB Horizon 2020, faz 2 tarafından halihazırda tanınan ve finanse edilen LaForte platformunda inovasyon geliştirmeyi kabul etmiştir. “Bu önemli tanıma, dijital tekstil baskısı için geliştirilmiş ve entegre bir çözüm ile ilgili kendi projemizin teknik gelişmesinin 2 yılı aşkın bir süreden sonra geldiği, piyasada olanlara göre çok farklı ve esnek. Çok müteşekkiriz, onur duyuyoruz ve Aleph takımının tümüne saygılarımızı sunmak isteriz “diye açıkladı Alessandro Manes. Roberto Manes, “Büyük bir heyecanla, işimizi genişletmeye ve müşterilerimize en iyi çözümleri garanti etmeye devam edeceğiz” dedi.

Aleph halen LaForte Paper yazıcısını Fespa Hamburg 2017’de tekstil salonunda sergiliyor.

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