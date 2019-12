adidas Superstar 50 yaşında…

Paylaş

Tasarlandığı günden bugüne dünya çapında popüler kültürün oyuncularından biri olan adidas Originals Superstar, modern tasarımın bir ikonu olarak öne çıkıyor.Tasarlandığı ilk yıllarda sahada yeniliğin öncüsü, günlük yaşamın bir parçası olmaya başladığında da sokağın mihenk taşı olan silüet, sanatçıların, tasarımcıların, müzisyenlerin ve sporcuların vazgeçilmezi oldu. Mirasından asla kopmayan bu ayakkabı her zaman fark doğuranları temsil etti.

Orijinal Superstar silüeti, adidas Originals’ın spor geçmişi taşıyan pek çok modeli gibi ilhamını spordan aldı ve döneminin basketbolda devrim yaratan yeni atletizm gelişmelerine bir cevap olarak doğdu. Henüz Superstar tasarlanmadan önce modelin ayırıcı özelliği olan ünlü kauçuk burun yapısı koruyucu bir detay olarak hem Almanya’daki hem de Fransa’daki ekipler tarafından tasarıma eklenmek isteniyordu. adidas Fransa, bugün bildiğimiz Superstar ile eş anlamlı hale gelen o özel burun tasarımını sunarak ayakkabı endüstrisinde bir devrim gerçekleştirdi.

Kareem Abdul-Jabbar’dan Run DMC’ye

Basketbol sporunun gelişmesi ve yüksek başarı sergileyen oyuncularla daha da görünür olmasıyla, Superstar’ın bilinen deri yüzeyi ve kauçuk burun yapısı daha fazla koruma, daha fazla yastıklama ve kavrama sunarak geleneksel kanvas saha ayakkabısını oyun dışı bıraktı. Yenilikçi performans teknolojilerinin öncüsü Superstar, kısa zamanda sahaların favorisi haline gelerek basketbol ayakkabılarının tasarımını sonsuza dek değiştirip Kareem Abdul-Jabbar gibi efsanevi kullanıcılarla spor folklöründe yer edindi. Ayakkabıların orijinal tasarımcısı Chris Severn o ilk tasarımı “Harika görünüyorlardı” diye yorumluyor ve ekliyor; “Aynı zamanda sporcunun daha iyi performans göstermesine yardımcı oldular”.

Tasarımının ilerleyen yıllarında sporu aşan ve saha performansının ötesine geçen Superstar, sokak kültürünü ileri taşımayı hiç bırakmadı. Bir zamanlar 70’lerin ve 80’lerin efsanevi NBA oyuncuları tarafından giyilirken, silüet hiphop devriminin ortasında, sınırları zorlayan New York’ta trendsetter’lar tarafından kabul edildi. İkonik rap grubu Run DMC için Superstar imajın kalıcı bir parçasıydı. Run DMC, bu ayakkabıları bağcıksız ve dili dışarıda giyerek bu silüeti bir anda gençlik enerjisi ve asi ruhla eş anlamlı hale getirdi. Sahnede güçlü bir amblem olduğu kadar şehrin sokak kültürü de Superstar’ın izlerini taşıyordu.

Sokak kültürüne ait bir İkon

Şehrin betonları arasında patencilerin üzerinde kaydığı üzere bu ayakkabılar, o zamandan beri dayanıklı yapısı ve dünyanın her yerinde eşsiz giyilebirliği ile paten dünyasının vazgeçilmezleri arasında. Doğası gereği demokratik olan yani hiçbir zaman yalnızca tek bir kolektife ait olmayan Superstar, birçok kültürler arası hareketin bugün bile kalbinde. Superstar tarihten gelen ve modanın içindeki varlığını en güncel, modern yorumuyla bugüne dek sürdüren bir sembol.

Yarım yüzyıldır sporcular, sanatçılar, yaratıcılar ve her türden kolektif Superstar’ı kendi ayakkabıları haline getirip her seferinde silüetin o ikonik mirasını ona yeni bir anlam katmak için yeniden yaratıp tasarladı. İster Bape Camo’da gökkuşağının tüm renklerinde ifade edilmiş olsun, ister de Undefeated, Bad Boy Records ve ötesinde yeniden düşünülmüş olsun, Superstar dünya çapındaki yaratıcı kolektifler için her zaman ortak bir zemin tuvali görevi görüyor.

Sahalardan sokağa, daima kültürün ön saflarında kabul edilen Superstar, yıllar boyunca moda ve modayı yönlendirenler tarafından nesilden nesile aktarılıyor.