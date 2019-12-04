adidas ayakkabılarını uzayda test ediyor

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adidas ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) Ulusal Laboratuvarı inovasyon, bireyin performansı ve sürdürülebilirlik konularında atılım yapmak için uzun soluklu bir ortaklığa adım attı. Uzayda Bilim Geliştirme Merkezi CASIS tarafından yönetilen bu ortaklıkla ilk kez bir ayakkabı yeniliği uzayda test edilecek.

adidas inovasyon, bireyin performansı ve sürdürülebilirlik konularındaki sınırları keşfetmek için Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ABD Ulusal Laboratuvarı ile Uzayda Bilim Geliştirme MerkeziCASIS’in yönettiği uzun vadeli bir iş birliğine imza attı. Sporcular için geleceğin tasarım ve mühendisliğini geliştirmek amacıyla yapılan bu ortaklığın ilk aşaması ürün inovasyonuna odaklanıyor. ISIS Ulusal Laboratuvarı’nın ve NASA’nın geliştirdiği teknolojilerin desteğiyle adidas, zorlu uzay koşullarında ayakkabı inovasyonunu test eden ilk marka olacak.adidas’ın sevilen Boost teknolojisi, yerçekiminin müdahalesi olmadan test edilmek üzere planlandı. Bu sistemin mevcut ürünlerin performansını ve rahatlığını etkileyip yeni ürünlerin inovasyonunu artırabileceği düşünülüyor.

adidas Marka Stratejisi Başkan Yardımcısı James Carnes bu benzeri görülmemiş işbirliğini şu şekilde anlattı: “Uluslararası Uzay İstasyonu ABD Ulusal Laboratuvarı ve dünyanın en gelişmiş tesislerden biri olan CASIS ile çalışmak adidas’ın performans inovasyonunda yeni standartlar oluşturmasına yardımcı olacaktır. Bu ortaklık sadece spor performansında birlikte iyileştirmeler yapmamızı değil, aynı zamanda adidas’ın sürdürülebilirlik konusundaki özel çabalarına da uygulanabilecek süreçleri ve tasarımı araştırmamızı da sağlamaktadır.”

Konuyla ilgili olarak Uluslararası Uzay İstasyonu ABD Ulusal Laboratuvarı Program ve Ortaklıkları Başkan Yardımcısı Christine Kretz ise “Uzayın eşsiz koşulları, bilinmezin keşfedilmesi için ideal ortamı sağlar. Örneğin mikro yerçekimi, olaya müdahil olan hava akışı ve topu yerinde tutan dış destekler olmadan dönen bir topun davranışı gibi belirli deneyleri gözlemleyebileceğimiz tek koşuldur. Bazı değişkenler üzerinde kontrol sahibi olmak, Dünya’da mümkün olmayan bilgileri toplamamıza izin veriyor” diyor.

Uzayın derinliklerinde test

adidas, Boost orta taban teknolojisini ve ayakkabılarını, gelecekteki SpaceX kargo görevinde olacak olan ISS Ulusal Laboratuvarına gönderecek, testler de 2020’de başlayacak.İstasyondaki astronotlar, bilim adamlarının teorik olarak ayakkabının performans ve konforunu optimize edebileceği teorisiyle, farklı partikül büyüklüklerine sahip bölgeleri olan Boost orta tabanlarını üretmenin mümkün olup olmadığını ortaya çıkarmak için Dünya’nın yer çekimi etkisi olmadan kimi deneyler gerçekleştirecekler.

NASA sözleşmeli SpaceX CRS-18 kargo heyeti tarafından bu yılın başlarında sunulan adidas futbol topları, rüzgâr tüneli ötesinde uçuş özelliklerinin anlaşılmasını genişletmeyi amaçlayan bir dizi deneyde test edildi. Küresel aerodinamikte derinlik, panel şekli ve dokusunda daha fazla tasarım özgürlüğü sağlanması planlanıyor.

Astronotlardan sporculara

Gelecekteki aşamalarda adidas uzay istasyonunu kullanırken kişinin performansı ve sürdürülebilirlik gibi unsurlar konusunda araştırma yapmayı planlıyor. adidas, astronotların en zorlu koşullara dayanabilmesi için geliştirilen yorucu fiziksel antrenman düzeninden gelen bilgileri sporcular için uygulanabilir hale getirilmesini sağlayacak. Uzay, bu anlamda zorlu koşullarda ve kapalı ortamlarda materyal kullanımı ve değerini en üst düzeye çıkarmak için en uygun test alanını sunuyor. adidas LOOP CREATION PROCESS’in dairesel üretimine uygulanan uzay istasyonu üzerine yapılacak araştırmaların, Dünya üzerinde uygulanan sürdürülebilir oluşum ve yeniden yaratma yöntemlerinin geliştirilmesine de yardımcı olması amaçlanıyor.