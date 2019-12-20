80 yıllık çınar 50 yıllık tarih yıkılıyor

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Kurulduğu yıllardan itibaren ülkemizde Tekstil Sanayinin üretim ve gelişiminde önemli bir yer alan İstanbul Tekstil Meslek Lisesi binası yıkılıyor. 1937 yılında Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi bünyesinden Mensucat Bölümü olarak açılan okul daha sonra Milli Eğitim Bakanlığının ve İstanbul Sanayi Odasının birlikte çalışması neticesinde 1967-1968 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren yıkımına başlanan İstanbul Topkapı’da kendi binasına taşınmıştı.

Uzun yıllar ülkemizde Tekstil alanında Mesleki Eğitim veren tek kurum olma özelliğini taşıyan okul sektöre teknik ara eleman seviyesinden işveren konumuna kadar her seviyede katkı sağladığı gibi önceki yıllarda Sanayi Odası ile koordineli gece kursları ile çalışan kişilere de Mesleki Eğitim imkânı sunmuştur. Kuruluşundan itibaren ismi farklı anılsa da son dönemde Millî Eğitim Bakanlığınca adı Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine dönüştürülen okul sektör ve mezunları arasında hala İstanbul Tekstil Meslek Lisesi olarak adlandırılmaya devam etmektedir.

Okulun kuruluşunda açılan İplik, Dokuma ve Boya-Apre bölümleri günümüzde yeni yapılanma ile birlikte 2 Ana Alan (Tekstil Teknolojisi ve Giyim Üretim Teknolojisi) ve 6 Dalda (İplik, Endüstriyel Dokuma, Endüstriyel Örme, Terbiye, Kadın Giyim Modelistliği, Hazır Giyim Model Makineciliği) eğitime devam etmektedir. Ülkemizdeki deprem gerçeği ve binanın eskiliğinden dolayı gerçekleştirilen yıkımdan sonra yeniden yapılması projelendirilen Okullar Kompleksinde eğitimin mümkün olan en kısa sürede başlaması ve yeni yapılan binada okulun tekrar İstanbul Tekstil Meslek Lisesi ismine kavuşması tüm sektör ilgililerinin ve mezunlarının beklentisidir.