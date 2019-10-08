3M, Türkiye’de bilimi desteklemeye devam ediyor

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DNA’sında bilim, odağında her zaman insan olan kurum kültürüyle 3M, yeni nesle ve girişimcilere verdiği desteği sürdürüyor. Girişimcilerin ayakta kalabilmeleri için her sene yaptığı maddi desteğin yanı sıra mentorluk, laboratuvar kullanımı gibi konularda da destek oluyor. 3M, bu sefer de İTÜ Çekirdek girişimcilerinin satış stratejileri geliştirmelerine destek olacak bir eğitim düzenledi.

“3M Bilimi. Hayatın Her Anında” söylemiyle geliştirdiği ürün ve yeniliklerle dünya çapında insan yaşamını daha kolay hale getiren 3M, İTÜ ARI Teknokent ile yaptığı iş birliği kapsamında dünya sıralamalarında üçüncü sırada yer alan Erken Aşama Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek’in girişimcilerine katkıda bulunmaya devam ediyor. 3M, girişimcilere her sene verdiği maddi desteğin yanı sıra onlara kendi uzman kadrosuyla mentorluk, 3M laboratuvarlarının kullanımı gibi konularda da destek oluyor. 3M, bu kez de İTÜ Çekirdek girişimcilerinin iş dünyasına adım atarken pazarlama alanında hayatlarını kolaylaştıracak bir eğitime imza attı. Girişimcilerin satış stratejileri geliştirmelerine katkı sunacak eğitim sayesinde girişimcilik serüvenin zorlu yollarında başarıya ulaşmaları daha kolay olacak.

İTÜ ARI Teknokent’in erken aşama kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek’ten çıkan teknolojik ve bilim odaklı girişimleri destekleyen 3M, son olarak iş süreçlerinde girişimcilere büyük fayda sağlayacak bir eğitime de imza attı. Bu kapsamda 3M Satış Geliştirme Lideri Efe İmen, 30 Temmuz’da İTÜ Çekirdek girişimcilerine satış ve satın alma süreçleri dahil olmak üzere müşteri odaklı satış prosesini anlama, satış etkileşimlerinde müşteri odaklı olabilme, müşterinin önceliklerini çözümlere bağlayarak satın alma sürecini kolaylaştırma, müşteri sadakatini ve satış etkinliğini artırma konularında eğitim verdi.