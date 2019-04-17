3D Baskıda Devrim…

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Tsinghua University (Beijing, Çin Halk Cumhuriyeti)’de faaliyet gösteren bir grup araştırmacı, kumaş üzerine doğrudan elektronik lif uygulamasına imkan veren yeni bir 3D baskı sistemi geliştirdiğini duyurdu. Araştırmacılar, böylece baskılı kumaşların elektrik hasadı ve/veya depolaması için kullanılabileceğini de özellikle belirtiyor. Ekibi oluşturan Zhang ve arkadaşları; geliştirdikleri 3D baskı siteminde; bir tanesi karbon nanotip çözelti şeklinde olan ve lif özeünü oluşruran, diğer ise ipekböceği ipeğinden elde edilen ve lifte yalıtım katmanı olarak kullanılan 2 farklı özellikte mürekkep kullanıldığını ifade ediyor. Araştırmacılar ayrıca mürekkeplerin doldurulduğu şırıngaların 3D baskı sitemi üzerinde, ortak eksenli lülelere yerleştirildiğini, böylece tüketici taleplerine uygun baskıların kumaş üzerinde uygulanabildiğini söylüyorlar.

Bu yaklaşım, elektriksel komponentlerin tekstil yüzeyine uygulamasında kullanılan diğer konvasiyonel tekstil işlemlerinden (dikiş gibi) oldukça farklı görünüyor; zira çoklu bir sisteme ihtiyaç olmaksızın tek adımda bu bileşenler yüseye aktarılmış oluyor. 3D baskı sisteminin diğer bir avantajının da ucuz ve ölçekli çalışmaya uygun olması gösteriliyor çünkü şırıngaların yerleştirildiği lüleler mevcut 3D baskı sistemleri üzerinde kullanılabiliyor. Şimdilik sistemin tek sınırı 3D baskının mekanik hareket hassasiyeti ile lüle boyutları gösteriliyor ki yakın zamanda bunların da aşılmasına yönelik çözümlerin üretileceği bekleniyor.