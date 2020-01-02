3 Boyutlu Spacer kumaş yapıları ve kullanım alanları

2. SPACER KUMAŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ

Spacer kumaş üretiminde dokuma, atkı ve çözgülü örme teknolojisi gibi çeşitli teknikler kullanılabilmektedir. Çözgülü örme, spacer kumaşların üretimi için en yaygın kullanılan teknolojidir. [2] Spacer yapılar, başlangıçta çift iğne yataklı çözgülü örme makinesi üzerinde geliştirilmiştir. Günümüzde bu tür ürünlerin imalatı için piyasada atkı örmeciliği başlığı altında yuvarlak örme makineleri ve V-yataklı düz örme makineleri bulunmaktadır.[3] Şekil 2.1’de gösterildiği gibi farklı üretim teknikleri ile farklı yapı ve özellikte kumaşlar elde edilmektedir.

Çözgülü örme spacer kumaş, çift iğne yataklı çöz-gülü örme makinesi ile iki ayrı tekstil yüzeyinin bir bağlantı ipliği veya tabakasının birleştirilmesiyle oluşturulan (Şekil 2.2) üç boyutlu (3-D) bir kumaş olarak tanımlanmaktadır. [4]

Çözgülü örme teknolojisi ile çift iğne yataklı Raschel makinelerinde kalınlıkları 1,5 mm ile 60 mm arasında değişen spacer tekstil yapılarının üretimi mümkündür (Şekil 2.3). Spacer tekstil yapılarının kalınlığı iki iğne rayı arasındaki mesafenin istenilen spacer kalınlığına göre değiştirilmesi ile ayarlanmaktadır. Raschel makinesinde herhangi bir modifikasyona gerek kalmaksızın 20 mm kalınlığına kadar spacer kumaş üretilebilmektedir. Ancak 20 mm’den daha fazla kalınlığa sahip olan ve “High Distance (Çok Kalın) Çözgülü Örme Spacer Tekstil Yapıları” olarak adlandırılan ürünler için Raschel makinelerinin modifiye edilmesi gerekmektedir. [4]

Şekil 2.3’de görüldüğü gibi çift iğne raylı çözgülü örme makinasında ön kısımdaki iğneler örme işlemi yaparak ön yüzü oluştururken, arka kısımdaki iğneler arka yüzü oluşturur. Her iki yüzü birbirine bağlayan yapı olan bağlantı ipliği ise ön ve arka yüzeye gidiş geliş hareketi ile 3 boyutlu yapıyı meydana getirmiş olur. Çözgülü örme spacer kumaşları bağlantı ipliği ve her iki kumaş yüzeyinde, sırasıyla, monofilament ve multifilament iplikler kullanılarak üretilmektedir. Örgü işleminden sonra bu kumaşların yüzey tabakaları kapalı haldedir. Daha sonra bu kumaşlar, yapısal stabilitelerinin arttırılması ve delikli açık bir yapıya ulaşılması için fikse işlemine tabi tutulmaktadır. Isıl işlem performans özellikleri üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Isıl işlemden sonra hava geçirgenliği ve sıkıştırılabilirlik değerleri artarken, birim alan başına kütle ve sıkıştırma değerleri azalmaktadır. [1] Raschel makinaları; geniş aralıkta kullanılabilecek iplik kalınlığı, yüksek üretim hızı, tarak mesafesinin ayarlanabilmesi, spacer kalınlığının ayarlanabilir olması sayesinde büyük üretim kapasitesine sahiptir. Şekil 2.5’te görüldüğü gibi spacer kumaş bağlantı ipliklerinin iplik kalınlığı ve yerleşimi bitmiş ürün özelliklerini etkilemektedir. Bu sebeple bitmiş üründen beklenen özelliklere göre bağlantı iplikleri tercih edilmelidir. Son on yıl içinde çözgülü örme spacer kumaş üretimi için farklı makine üreticileri tarafından çift iğne yataklı Raschel örme makinaları pazara sunulmuştur. Bunlardan birkaçı; LIBA marka DG 506 model, Jacob Müller AG marka MDK80 ve Karl Mayer marka serileri RD6 (DPLM), RD7 (DPLM) ve HighDistance ‘dır. [6] Atkılı örme spacer kumaşlar çift yataklı yuvarlak örme makinelerinde üretilebildiği gibi, elektronik kontrollü düz örme makinelerinde de üretilebilmektedirler (Şekil 2.6). Atkılı örme makinelerinde düz, renkli, desenli ve tekstüre efektli spacer yüzeyler elde edilebilmektedir. Bu yapılarda, kapak, silindir ve bağlantı iplikleri kullanılmaktadır. Kapakta ve silindirde ayrı ayrı örülen kumaşlar bağlantı ipliği ile birleştirilmektedir. Bağlantı ipliği kapakta örülüp, silindirde askı yapabileceği gibi; her iki örme bölgesinde de (kapak ve silindirde) askı yapabilmektedir. Spacer kumaş kalınlığı, düz atkılı örme makinelerinde yaklaşık 4 mm kalınlığında üretilebilmektedir. Elektronik kontrollü düz örme makinelerinde farklı elastomer ipliklerin kullanımıyla farklı kalınlıklarda spacer kumaş üretimi sağlanabilmektedir. Ancak bu durumda üretim hızı düşük kalmaktadır. Yuvarlak örme spacer kumaş için kalınlık 1.5 mm ile 5 mm arasında değişmektedir. Pazarda spacer kumaş üretmek için kullanılan yuvarlak örme makinaları; Mayer Cie marka Technit D3, Gmbh & Co, KG, Albstadt, ve Terrot GmbH marka UCC548 ve UCC572, Chemnitz, elektronik kontrollü düz örme makinesi ise Stoll ile yer bulmuştur. [6]