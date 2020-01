3 Boyutlu Spacer kumaş yapıları ve kullanım alanları

Bekir BOYACI, Güneş SAYIT, Sinem ÖZTÜRK, Ayşegül Konur İNGENÇ, Buket DEĞİRMENCİ Sun Tekstil Ar-Ge Merkezi Torbalı-İZMİR

ÖZET

Günümüzde tekstil teknolojisi üreticileri, farklı uygulama alanlarında kullanılacak, yeni ürünler üretmek için farklı teknikler geliştirmeye çalışmaktadır. Tekstil endüstrisi ve araştırmacıları için 3 boyutlu spacer kumaşlar son derece ilgi çekici yapılardır. Spacer kumaşları üretmek için dokuma, atkı ve çözgülü örme teknolojileri gibi birçok farklı teknik kullanılabilmektedir. Çözgülü örme tekniği, spacer kumaşların üretimi için en yaygın kullanılan teknolojidir ve teknik tekstil kumaşları arasında önemli rol oynamaktadır. Spacer kumaşlar, gözenekli 3 boyutlu yapıları nedeniyle geleneksel tekstiller ile karşılaştırıldığında farklı karakteristik özelliklere sahiptir. Spacer kumaşların sıkıştırma direnci, yapısal stabilitesini belirleyen en belirgin özelliğidir. Özellikle, çözgülü örme kumaşlar ve çözgülü örme teknolojisi, teknik tekstil ürünlerinin farklı gruplarında uygulanabilmektedir. Bu teknoloji, otomotiv tekstilleri (araç koltuk döşemelikleri, araç ön panelleri), endüstriyel tekstiller (kompozitler), tıbbi tekstiller (anti-dekübit alezler), spor tekstilleri ve temel giysiler (sütyen, mayo için pedler) gibi farklı ürün gruplarında kullanılmaktadır. Bu derlemede, spacer kumaş teknolojisinin tanımı, çeşitleri, avantajları ve piyasa uygulamalarına ilişkin örnekler verilmiştir. Anahtar Kelimeler: 3 Boyutlu Kumaş, Spacer Kumaş, Çözgülü Örme, Otomotiv Tekstilleri, Medikal Tekstiller.

Abstract

Nowadays, textile technology producers are trying to develop different techniques to produce new products to be used in different application fields. 3-D spacer fabrics characteristics become a highly interested concept for textile industry and researchers. Several techniques could be applied to produce spacer fabrics using woven, weft and warp knitting technology. Warp knitting is the most commonly used technology for production of spacer fabrics and play the most important role among the technical textile fabrics. Spacer fabrics present special characteristics compared to conventional textiles due to their excellent porous 3-D structures. The compression resistance is a distinct feature beneficial for the structural stability of spacer fabrics. Particularly, warp knitted fabrics and warp-knitting technology have applications in all different groups of technical textiles. This technology is used in different product groups such as mobile textiles (car seat covers, dashboard cover), industrial textiles (composites), medical textiles (anti-decubitus blankets), sports textiles and basic garments (bra cups, pads for swimwear). In this review, the definition, types, advantages and examples of market applications of spacer fabric technology are given. Keywords: Three-dimensional Fabrics, Spacer Fabrics, Warp Knitting, Automotive Textiles, Medical Textiles.

1. GİRİŞ

Spacer kumaşlar, iki ayrı tekstil yüzeyinin bir bağlantı ipliği veya tabakası ile bağlanması sonucu oluşan üç boyutlu tekstil yüzeyleridir. Kullanım yerlerine ve istenen özelliklere göre dokuma veya örme yöntemleri ile üretilebilmektedir.[1] Örmecilik alanında 3 boyutlu spacer kumaş yapılarının üretimi en göze çarpan gelişme olarak kaydedilmektedir. 21. yüzyıl makine teknolojileri sayesinde spacer kumaş yapıları üretilmeye başlamıştır. Ancak bu yapıların son yıllarda kullanım alanı yaygınlaşmaya başlamış ve tekstil sektöründe ve akademik alanda önemli ve güncel konular içerisinde yer almaktadır. Spacer kumaşlar, gözenekli 3 boyutlu yapıları nedeniyle geleneksel tekstil ürünleri ile karşılaştırıldığında, karakteristik özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle spacer kumaşlar otomotiv, savunma, havacılık, inşaat ve diğer sanayilerde geniş uygulama alanına sahiptir.