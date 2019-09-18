2018’in En’leri

Şüphesiz hazır giyim ve moda teknolojilerini ileri taşımak üzere bir dizi yenilikçi çözümler sunuluyor; ancak sürdürülebilirlik bakış açısıyla, 2018’in enlerinden bazılarına göz atmak isterseniz işte geliyor:

PrimaLoft Bio, kumaş imalatında kullanılmak üzere geliştirilmiş %100 geri dönüştürülmüş malzemelerden, doğada çözünebilir ilk sentetik lif…

Nobel Ödüllü grafen kaplamalı Vollebak ceket; sadece 13 ons ağırlığında bu grafen esaslı ceket su geçirmiyor, nefes alabilir ve dayanıklı…

ECOALF’s Shao, okyanuslardan toplanan geri dönüştürülmüş plastikler ve yosundan yapılan spor ayakkabı. ECOALF, gezegenimize katkıları nedeniyle B Corp tanımlı ilk İspanyol firması olma özelliğini de gösteriyor…

Haglöfs’ün Eco Proof ürünü, dünyanın en sürdürülebilir ceketlerinden biri. Eco Proof ceket, geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış, PFC kullanılmayan dayanıklı su itici apre ile kaplı, kullanım ömrü sonunda onarılabilir şekilde tasarlanmış. Mavi tasarım onaylı fabrikalarda imal edilmiş ve belki de en önemlisi geri dönüştürülebilir, su geçirmez membran içeriyor…

MIT (Massachusetts Institute of Technology, ABD) tarafından geliştirilen, dünyanın yapısında yarı iletken ihtiva eden ilk kumaşı: “Yumuşak Donanım” olarak takdim edilen bu ürün; içinde LEDler ve foto sensörler taşıyan su geçirmez liflerden dokunmuş ve böylece ışık yoluyla gönderilen sinyalleri proses edebiliyor…

Polartec Power Air, giysilerden sentetik esaslı lif kayıplarına çözüm sunuyor. Power Air çok katmanlı kumaş yapısında, kullanılan yumuşak lifler tamamen yapı içinde hapis ediliyor. Böylece, istenen termal özelliklerden ödün verilmezken, yıkama sonucu suya karışan mikroplastik liflerin miktarında önemli oranda azalma sağlar.