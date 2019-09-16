2018’de yeni tekstil ürünlerinde çeşitli trendler

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Yeni kısa elyaf mil ve açık uçlu rotorların küresel sevkiyatı 2018’de sırasıyla % 1,5 ve% 13 artış gösterdi. Sevkiyatı yapılan çekme tekstil iğlerinin sayısı yüzde 50 artarken, mekiksiz dokuma tezgahları teslimi yüzde 39 oranında arttı. Uzun elyaf iğleri, yuvarlak örme makineleri ve elektronik düz örme makinelerinin gönderileri sırasına gore yüzde 27, yüzde 4 ve 20 oranında azaldı. Terbiye segmentinde ise “kesintisiz kumaş” ve “kesintili kumaş” kategorisinde dünya çapında sevk edilen makinelerin toplamı sırasıyla yıllık bazda yüzde 0,5 ve yüzde 1,5 geriledi. Bunlar, Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu (ITMF) tarafından yayınlanan 41. Yıllık Uluslararası Tekstil Makineleri Nakliye İstatistikleri’nin (ITMSS) ana sonuçlarıdır. Rapor, eğirme, çekme-dokuma, dokuma, geniş yuvarlak örgü, düz örgü ve terbiye olmak üzere altı tekstil makinesini kapsar. Her kategori için bulguların bir özeti aşağıda sunulmuştur. 2018 anketi, dünya üretiminin kapsamlı bir ölçüsünü temsil eden 200’den fazla tekstil makinesi üreticisi ile işbirliği içinde derlenmiştir.

İPLİK EĞİRME MAKİNELERİ

Gönderilen kısa elyaf millerin toplam sayısı yaklaşık 126.000 adet artarak 8.66 milyon seviyesine yükseldi. Bir sonraki ikinci yıl için sevkiyatlar arttı ama küresel trend yavaşladı. Yeni kısa elyaf millerinin çoğu (yüzde 92), teslimatın yüzde 2 oranında azaldığı Asya ve Okyanusya’ya gönderildi. 2018’de kaydedilen en dinamik varış noktaları sırasıyla yüzde 834, yüzde 306, yüzde 290, yüzde 285 artışla Kore Cumhuriyeti, Türkiye, Vietnam ve Mısır oldu. Kısa elyaf segmentindeki en büyük altı yatırımcı Çin, Hindistan, Özbekistan, Vietnam, Bangladeş ve Endonezya oldu. Küresel uzun elyaf (yün) iğleri sevkiyatı 2017’de 165.000’den 2018’de yaklaşık 120.000’e düştü. Bu etki, esas olarak Asya ve Okyanusya’ya yapılan teslimatlarda (-48.000 adet) bir düşüşe sebep oldu. Bu bölge, bu tür makineler için en güçlü hedef olmaya devam etti, ancak Çin ve İran’a yapılan teslimatlar % 60 düştü. En büyük yatırımcılar ise Türkiye, İran, Çin, İtalya ve Vietnam oldu. 2018’de dünya çapında 721.000 açık uçlu rotor sevk edildi. Bu, 2017’ye kıyasla 83.000 adetlik bir artışı temsil ediyor. Küresel gönderilerin yüzde 91’i Asya ve Okyanusya’ya gitti ve toplam teslimatlar için pay yüzde 20 ile 658.000 rotor’a yükseldi. Bununla birlikte, dünyanın en büyük açık uçlu rotorlarına yatırım yapan Çin, 2018’de yatırımlarını yüzde 7 oranında artırırken, Tayland, Malezya ve Mısır’a teslimatları 3 kattan fazla arttı.

TEKSTİL MAKİNELERİ

Tekli ısıtıcı çekme tekstili millerinin (genellikle poliamid filamentler için kullanılan) küresel gönderileri 2017’de yaklaşık % 15,500’den 2018’de 22,800’e yükseldi. Çin ve Japonya, bu segmentte sırasıyla % 68 ve küresel teslimatların yüzde 11’lik payı ile ana yatırımcılar oldu. Çift ısıtıcı çekme tekstili iğleri kategorisinde (çoğunlukla polyester filamentler için kullanılır) pozitif trend devam ederek küresel sevkiyat yıllık bazda yüzde 50 oranında artarak yaklaşık 490.000 iğe yükseldi. Asya’nın dünya çapındaki gönderilerdeki payı yüzde 93’e çıktı. Böylece, Çin, küresel gönderilerin yüzde 68’ini oluşturan en büyük yatırımcı olmaya devam etti.

DOKUMA MAKİNELERİ

2018 yılında, dünya çapında mekiksiz tezgah sevkiyatları yüzde 39 oranında artarak 133.500 adede yükseldi. Böylece, hava jetli ve su jetli dokuma tezgahları sevkıyatı sırasıyla % 21 artışla 32.750’ye ve % 91 artışla 69.240’a yükseldi. Rapier / mermi dokuma tezgahlarının teslimatı yüzde 5 oranında azalarak 31.560’a geriledi. 2018’deki mekiksiz tezgahların ana hedefi, dünya çapındaki tüm teslimatların yüzde 93’ünü Asya ve Okyanusya’ydı. Tüm su jetli tezgahların yüzde 92’si, tüm rapier / mermi tezgahlarının yüzde 83’ü ve tüm hava jetli tezgahların yüzde 99’u aynı bölgeye gitti. Her üç kategoride de ana yatırımcılar Çin ve Hindistan oldu. Dokuma makinelerinin iki ülkeye teslimatı toplam teslimatın yüzde 81’ine ulaştı. Ayrıca, Türkiye ve Bangladeş, , küresel sevkiyatların yüzde 18’inin birleştiği rapier / mermi segmentinde önemli bir rol oynadı.

YUVARLAK VE DÜZ ÖRME MAKİNELERİ

Büyük yuvarlak örgü makinelerinin global sevkiyatları 2018’de yüzde 4 azalarak 26.300 adede düştü. Asya ve Okyanusya da, bu kategorideki tüm yeni yuvarlak örgü makinelerinin yüzde 85’i bölgeye gönderilen dünyanın önde gelen yatırımcısıydı. Dünya çapında teslimatların yüzde 48’i ile Çin, en büyük yatırımcıydı. Hindistan ve Vietnam sırasıyla 2.680 ve 1.440 ünite ile ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. 2018 yılında, elektronik düz örme makinelerinin segmenti yüzde 20 oranında azalarak yaklaşık 160.000 makineye düşmüştür. Dünya sevkiyatlarının yüzde 95’ine sahip payı, bu makineler için başlıca hedef Asya ve Okyanusya idi. Çin, dünyanın en büyük yatırımcısı olarak kaldı. Ülke, 154.850 adetten 122.550 adetlik yatırımlara düşmesine rağmen, dünya çapındaki gönderilerin yüzde 86’sındaki küresel payını korumuştur.

TERBİYE MAKİNELERİ

Kesintisiz kumaş segmentinde Yıkama (tek başına), Sarartma Hattı, Dinlendirme Kurutucular / Tamburlar, Gerdirici ve Sanforlayıcı/Sıkıştırıcılar sevkiyatları 2018’de yüzde 58, yüzde 20, yüzde 9, yüzde 3 ve yüzde 1 artış gösterdi. Diğer alt segmentlerdeki teslimatlar azaldı. “Kesintili kumaşlar” kategorisinde hava jetli boyama makinelerinin sevkiyatı yüzde 16, taşma boyama ve Jigger boyama / çözgü boyama makinelerinin teslimatları sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 19 düştü.